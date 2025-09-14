'अयप्पा सम्मेलन' पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, धार्मिक आयोजनों के नाम पर राजनीति के आरोप
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के 20 सितंबर को पंपा में होने वाला वैश्विक अयप्पा संगम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
Published : September 14, 2025 at 3:12 PM IST
पथानामथिट्टा: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड का प्लेटिनम जुबली समारोह 'वैश्विक अयप्पा संगम' के आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. डॉ. पी.एस. महेंद्रकुमार ने इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. आरोप लगाया है कि यह राजनीति से प्रेरित है और मंदिर के संसाधनों का दुरुपयोग है.
याचिका के अनुसार, यह आयोजन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड द्वारा नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है. बोर्ड को 'आड़' के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह चुनाव से पहले एक राजनीतिक कदम है. नेताओं को एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है, जिससे एक पवित्र सभा का राजनीतिकरण हो रहा है.
याचिका में तर्क दिया गया है कि देवास्वोम निधि, जिसे देवता की संपत्ति माना जाता है, का इस्तेमाल उस आयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसे राजनीतिक आयोजन के रूप में पेश किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है, "अगर वैश्विक अयप्पा सम्मेलन पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह भविष्य की सरकारों के लिए धार्मिक समारोहों के नाम पर राजनीतिक आयोजन करने की एक मिसाल कायम करेगा."
याचिका में पम्पा नदी क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता पर भी चिंता जतायी गयी है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस क्षेत्र में सामूहिक समारोह आयोजित करना उच्च न्यायालय के पर्यावरण के संरक्षण के लिए जारी किए गए पूर्व निर्देशों का उल्लंघन है. बता दें कि केरल उच्च न्यायालय ने इससे पहले 20 सितंबर को पम्पा में वैश्विक अयप्पा संगम आयोजित करने की अनुमति दी थी. इसी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी.
वैश्विक अयप्पा सम्मेलन क्या हैः
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की प्लेटिनम जयंती के उपलक्ष्य में 20 सितंबर को पंपा में वैश्विक अयप्पा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया जाएगा. इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 3,000 से अधिक अयप्पा भक्तों के भाग लेने की उम्मीद है.
देवस्वओम मंत्री वी.एन. वासवन ने कहा है कि संगम मंदिर की गतिविधियों में बाधा डाले बिना आयोजित किया जाएगा और पम्पा नदी के तट पर एक अस्थायी पंडाल बनाया जाएगा. उन्होंने जनता को यह भी आश्वासन दिया कि कार्यक्रम की आय-व्यय का विस्तृत रिकॉर्ड, प्रायोजन सहित, सार्वजनिक किया जाएगा. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आयोजन के 45 दिनों के भीतर वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.
इस आयोजन की विपक्ष ने तीखी आलोचना की है. विपक्ष के नेता सहित कई कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर चुनाव से पहले बहुसंख्यक समुदाय को खुश करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा की तरह ही सांप्रदायिक राजनीति की ओर एक कदम है. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने वैश्विक अयप्पा संगम में शामिल नहीं होने की घोषणा की है.
मासिक पूजा के लिए खुलेगा सबरीमलाः
सबरीमला श्री धर्मशास्त्र मंदिर 16 सितंबर को शाम 5 बजे कन्नीमासा पूजा के लिए खुलेगा. तंत्री कंथार महेश मोहनर की उपस्थिति में, मेलशांति अरुण कुमार नंबूदिरी गर्भगृह खोलेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे. इसके बाद भक्तों को दर्शन की अनुमति होगी. मंदिर 17 सितंबर को सुबह 5 बजे फिर से खुलेगा और कन्नीमासा पूजा 21 सितंबर को रात 10 बजे तक जारी रहेगी. हरिवरसनम के पाठ के साथ गर्भगृह बंद कर दिया जाएगा.
