ETV Bharat / bharat

कोलकाताः जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रा की संदिग्ध मौत, कार्यक्रम के दौरान तालाब के पास बेहोश मिली

जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई इस घटना को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. तृणमूल छात्र परिषद, छात्र की मौत की उचित जांच की मांग कर रही है. सीसीटीवी कैमरे लगाने के मुद्दे पर विवि प्रशासन को घेर रही है. एक प्रेस बयान में कहा है कि इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि शैक्षणिक संस्थान परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना और पुलिस चौकियां बनाना कितना जरूरी है.

मंगलवार रात की घटना है. बताया जा रहा है कि छात्रा को गुरुवार रात 10 बजे के बाद विश्वविद्यालय के गेट नंबर चार के सामने एक तालाब से बेहोशी की हालत में निकाला गया था. जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उस समय विश्वविद्यालय परिसर में एसएफआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम चल रहा था.

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गयी. यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हो रहा था. मृत छात्रा थर्ड ईयर की बताई जा रही है. घटना के बाद जादवपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. मामले की जांच शुरू की. इस घटना के बाद पूरे कैंपस में सनसनी मच गयी. राजनीतिक माहौल भी गरमा रहा है.

तृणमूल छात्र परिषद ने यह सवाल भी उठाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने रात तक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति क्यों दी. जादवपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति न होने का मुद्दा भी उठाया गया है. छात्र संगठन का यह भी दावा है कि प्रशासन की निगरानी से बचकर जादवपुर परिसर में रात तक कई तरह की असामाजिक गतिविधियां चलती रहती हैं.

प्रदेश अध्यक्ष त्रिनंकुर भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. दो साल पहले हमने एक छात्र की मौत देखी थी, आज एक और. कैंपस में सीसीटीवी लगाना और स्थायी पुलिस तैनाती हमारी लगातार मांग है. ये स्वाभाविक मौतें नहीं हैं. जो लोग सीसीटीवी लगाने और पुलिस की तैनाती के खिलाफ हैं, वे इसकी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते. जादवपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति न होने के कारण कामकाज बाधित हो रहा है. हम तुरंत मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक स्थायी कुलपति चाहते हैं."

सीसीटीवी लगाने की मांगः

जादवपुर विश्वविद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है. एक दशक पहले हुए 'होक कलारब' आंदोलन के बाद से इसे लेकर कई विवाद हो चुके हैं. बाद में, शैक्षणिक संस्थान के छात्रावास और गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए.

बाद में, इसी साल मार्च में विश्वविद्यालय के अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी लगाने की पहल की गई. सीसीटीवी कैमरे कहां लगाए जाएंगे, यह तय करने के लिए एक विशेष समिति के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हुई. इस बात पर सहमति बनी कि समिति विचार-विमर्श के बाद तय करेगी कि सीसीटीवी कैमरे कहां लगाए जाएंगे.

इसे भी पढ़ेंः