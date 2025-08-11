ETV Bharat / bharat

केरलः प्रेमी ने शादी से पहले धर्म परिवर्तन का दबाव डाला तो छात्रा ने दे दी अपनी जान - LOVER FORCING CONVERT RELIGION

केरल में धर्म परिवर्तन के लिए लड़की को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Lover Forcing Convert Religion
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 5:51 PM IST

एर्नाकुलम: केरल के एर्नाकुलम में 23 वर्षीय छात्रा ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली. घटना के एक दिन बाद पुलिस ने उसके कथित प्रेमी को हिरासत में ले लिया. उस पर आरोप है वह छात्रा के साथ मारपीट करता था और धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था. बता दें कि कोठामंगलम में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे एक छात्रा अपने घर में मृत पाई गई थी. उस समय वह घर में अकेली थी.

छात्रा के प्रेमी पर गंभीर आरोपः

लड़की के परिजनों ने उसके कथित प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए. लड़की के भाई ने ईटीवी भारत को बताया, "लड़के ने उस पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और उसके साथ मारपीट भी की." छात्रा के परिजनों ने कोठामंगलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें पूरी जांच की मांग की गई है. लड़के के परिजनों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आवेदन दिया.

अप्राकृतिक मौत का मामला दर्जः

पुलिस, अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच कर रही है. छात्रा ने सुसाइड नोट में लड़के को अपनी मौत के लिए ज़िम्मेदार बताया है. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में लड़के के परिवार के सदस्यों और दोस्तों का भी जिक्र है.

दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थेः

मृत छात्रा के रिश्तेदारों के अनुसार लड़का और लड़की दोनों स्नातक के छात्र थे. एक ही कॉलेज में पढ़ते थे. लंबे समय से एक-दूसरे के करीब थे और शादी करने का फैसला कर चुके थे. लड़के ने कथित तौर पर छात्रा पर शादी से अपना धर्म अपनाने का दबाव डाला. शुरुआत में वह मान गई. लेकिन बाद में, लड़का यौन उत्पीड़न के एक मामले में फंस गया, तो फिर उनकी लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया.

धर्म परिवर्तन के लिए दबावः

छात्रा के परिजनों के अनुसार लड़के ने तब उनकी लड़की को धर्म परिवर्तन के बजाय पंजीकृत विवाह का सुझाव दिया. इस पर चर्चा करने के बहाने उसे अपने घर पर बुलाया. उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन करने के लिए फिर से दबाव बनाया.

सुसाइड नोट में क्या हैः

छात्रा के सुसाइड नोट के अनुसार, मारपीट और धर्म परिवर्तन का दबाव लड़के के माता-पिता की मौजूदगी में बनाया गया. घर लौटने के बाद, लड़के ने उसको अगले पूरे हफ़्ते फ़ोन पर धमकाया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा. पुलिस ने जांच के दौरान लड़के और छात्रा के बीच हुई बातचीत और फ़ोन रिकॉर्डिंग भी बरामद की हैं.

क्या कहती है पुलिसः

कोठामंगलम पुलिस अधिकारी ने कहा, "लड़के ने छात्रा को कथित तौर पर गुमराह किया कि वे पंजीकृत विवाह कर सकते हैं और उसे अपने घर ले आया. उसने एक बार फिर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला. जब लड़की ने इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर उस पर बेरहमी से हमला किया."

