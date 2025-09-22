ETV Bharat / bharat

कम उम्र में पिता को खोया, पर मां ने हिम्मत नहीं हारी, बेटे ने मेहनत के दम पर GPSC Exam किया टॉप...

gir somnath anida gir in sachin dodia first ranks in the state in the gpsc exam
सचिन डोडिया ने GPSC वर्ग-2 बीज अधिकारी परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 7:10 PM IST

गिर सोमनाथ : गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के एक छोटे से गांव का एक बेटा आज पूरे गुजरात में गौरव का स्रोत बन गया है. अनिदा गांव के सचिन डोडिया ने GPSC वर्ग-2 बीज अधिकारी परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. डोडिया की सफलता के पीछे उनकी मां का साहस और उनके परिवार का संघर्ष रहा है.

GPSC वर्ग-2 बीज अधिकारी परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान
अनिदा गिर के इस युवक की सफलता के पीछे के संघर्ष की कहानी पर नजर डालें तो सचिन के पिता का सात-आठ साल की उम्र में निधन हो गया था. उस समय उनका छोटा भाई सिर्फ 5 साल का था. पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद कमाई का कोई जरिया नहीं था. ऐसे में विधवा मां ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने खेती का भार खुद उठाया और अपने बेटों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसके लिए कड़ी मेहनत की.

संघर्ष से सफलता
सचिन और उनके भाई ने छोटी उम्र में ही खेती में अपनी मां की मदद की और पढ़ाई में भी उत्कृष्टता दिखाई. सचिन ने जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. उन्होंने सरकारी परीक्षा की तैयारी की और आज GPSC परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया.

यह सफलता सिर्फ सचिन की ही नहीं, बल्कि उनकी मां की कड़ी मेहनत, परिवार की मजबूती और गांव के सहयोग का भी प्रतीक है. गांव के लोगों को विश्वास है कि सचिन का छोटा भाई भी जल्द ही सरकारी सेवा क्षेत्र में सफलता हासिल करेगा. आज अनिदा गिर गांव अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है. एक विधवा मां कितना साहस पैदा कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण सचिन डोडिया की सफलता से लगाया जा सकता है.

छोटी उम्र में ही पिता को खो दिया, मां ने खेत में काम करके पढ़ाया
गांव के मुखिया अर्जन भाई परमार ने बताया कि सचिन डोडिया के पिता का 24 साल पहले निधन हो गया था. यह युवक पढ़ने में भी बहुत होशियार था. इन लोगों की हालत बहुत खराब थी. मुखिया ने बताया कि, उसकी मां और दो बेटे खेत में काम करके सचिन को पढ़ाते थे. सचिन का बड़ा भाई और उसका छोटा भाई भी पढ़ने में बहुत होशियार हैं. इस परिवार में मां, दो भाई और उसके बड़े पिता एक संयुक्त परिवार में रहते हैं. गांव में इस समय खुशी का माहौल है क्योंकि इस सचिन ने जीपीएससी की परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

