कम उम्र में पिता को खोया, पर मां ने हिम्मत नहीं हारी, बेटे ने मेहनत के दम पर GPSC Exam किया टॉप...

सचिन डोडिया ने GPSC वर्ग-2 बीज अधिकारी परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया ( ETV Bharat )

Published : September 22, 2025

गिर सोमनाथ : गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के एक छोटे से गांव का एक बेटा आज पूरे गुजरात में गौरव का स्रोत बन गया है. अनिदा गांव के सचिन डोडिया ने GPSC वर्ग-2 बीज अधिकारी परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. डोडिया की सफलता के पीछे उनकी मां का साहस और उनके परिवार का संघर्ष रहा है. GPSC वर्ग-2 बीज अधिकारी परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान

अनिदा गिर के इस युवक की सफलता के पीछे के संघर्ष की कहानी पर नजर डालें तो सचिन के पिता का सात-आठ साल की उम्र में निधन हो गया था. उस समय उनका छोटा भाई सिर्फ 5 साल का था. पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद कमाई का कोई जरिया नहीं था. ऐसे में विधवा मां ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने खेती का भार खुद उठाया और अपने बेटों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसके लिए कड़ी मेहनत की. संघर्ष से सफलता

सचिन और उनके भाई ने छोटी उम्र में ही खेती में अपनी मां की मदद की और पढ़ाई में भी उत्कृष्टता दिखाई. सचिन ने जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. उन्होंने सरकारी परीक्षा की तैयारी की और आज GPSC परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया.