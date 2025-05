ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फाटो जोन में दिखा विशालकाय बाघ, लोग दे रहे ‘हरक्यूलिस’ नाम - BIG TIGER IN PHATO TOURISM ZONE

फाटो जोन से एक विशालकाय टाइगर ( Photo Source- Social Media )

Published : May 4, 2025 at 2:25 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 2:35 PM IST

रामनगर (उत्तराखंड): नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के फाटो टूरिज्म जोन में एक विशालकाय टाइगर दिखाई दिया है. वहीं टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग टाइगर को ‘हरक्यूलिस’ नाम दे रहे हैं. लोगों द्वारा इस टाइगर को फाटो जोन का सबसे बड़ा बाघ होने का दावा किया जा रहा है. वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक अन्य टाइगर से मापन नहीं किया जाता, टाइगर को सबसे बड़ा मानना जल्दबाजी होगी. उन्होंने इतना जरूर कहा कि फाटो जोन में इतना बड़ा टाइगर पहले नहीं देखा गया है. फाटो जोन में दिखा विशालकाय टाइगर: गौर हो कि विशालकाय टाइगर हाल ही में पर्यटकों को फाटो जोन की सफारी के दौरान दिखाई दिया और जिसे सैलानियों ने कैमरे में कैद कर लिया. सोशल मीडिया में इस टाइगर को ‘हरक्यूलिस’ नाम दिया जा रहा है. रामनगर तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश आर्या ने कहा कि फाटो जोन में टाइगर को सबसे बड़ा मानना जल्दबाजी होगी. जब तक अन्य टाइगर्स से इसका मापन नहीं किया जाता है. कहा कि मैंने फाटो जोन में इतना बड़ा टाइगर पहले नहीं देखा. वहीं प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने कहा कि ये टाइगर वाकई विशाल है और फाटो जोन में पहली बार इतना बड़ा टाइगर देखा गया है.

