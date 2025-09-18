नवरात्रि से पहले मिलावटी नकली कुट्टू पर सख्त गाजियाबाद खाद्य विभाग, 20 अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी
खाद्य विभाग के मुताबिक, 20 अधिकारियों को ग्राउंड पर जांच के लिए उतारा गया है. कहीं भी गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Published : September 18, 2025 at 1:50 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: नवरात्रि 2025 में अब कुछ ही दिन बचे हैं. श्रद्धालुओं की बाजार में अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है. नवरात्रि में उपवास रखने वाले लोग कुट्टू के आटे का सेवन करते हैं. कुट्टू के आटे में बडे़ स्तर पर मिलावट की खबरें भी सामने आती हैं. गाजियाबाद में कुट्टू में मिलावटखोरी को रोकने के लिए संबंधित विभाग ने पहले से ही तैयारी कर ली है.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा नवरात्रि के त्योहार से पहले 20 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारा गया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ऐसे तमाम संभावित क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, जहां पर कुट्टू के आटे का बड़े स्तर पर भंडारण किया जाता है या फिर बिक्री होती है, ऐसे गोदाम पर जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कुट्टू के आटे की गुणवत्ता जांची जा रही है.
गाजियाबाद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद यादव ने कहा कि "कुट्टू के आटे के गोदाम और बड़े विक्रेताओं पर जाकर स्टॉक की जांच की जा रही है कि स्टॉक एक्सपायर तो नहीं है. हफ्ते भर से ग्राउंड जीरो पर अभियान जारी है. यदि कहीं पर खराब कुट्टू का आटा मिलता है तो तुरंत फूड विभाग द्वारा सैंपल लेकर नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी."
बीते कई वर्षों में दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में देखा गया है कि कुट्टू के आटे का सेवन करने से लोगों की तबीयत बिगड़ी है. कई लोगों की तो हालत इतनी गंभीर हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा. बीते सालों में देखा गया है कि कुट्टू का आटा खाने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और शरीर में कंपन जैसी शिकायत हुई. नवरात्रि के पर्व के दौरान लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कमर कस ली है.
कुट्टू का आटा खरीदने से पहले बरतें सावधानी
गाजियाबाद के खाद्य विभाग द्वारा आम लोगों से भी अपील की गई है कि कुट्टू का आता खरीदते समय सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है. कुट्टू का आटा खरीदते समय ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जानकारी जरूर लें. खुले और बिना लेबल वाले आटे से परहेज करने की सलाह दी गई है.
कैसे करें मिलावट की जांच
अब सवाल यह है कि अगर हम बाजार से कुट्टू का आता खरीदते हैं तो कैसे पहचान करें कि आटा कहीं मिलावटी तो नहीं है. क्योंकि मिलावटी आटे का सेवन करने से ही फूड प्वाइजनिंग का खतरा बना रहता है.
- कुट्टू के आटे को खरीदने से पहले उसके रंग की जांच कर ले. कुट्टू के आटे का रंग भूरा होता है. यदि रंग भूरा नहीं है तो संभावना है कि कुट्टू का आटा मिलावटी है.
- आटे को सूंघकर देखें, अगर किसी तरह की दुर्गंध आ रही है तो मिलावटी होने की संभावना हो सकती है या फिर आटा पुराना हो सकता है. इसके सेवन से पाचन संबंधी शिकायत हो सकती है.
- कुट्टू का आटा गूंथने के दौरान यदि बिखर रहा हो और ज्यादा चिकना हो रहा हो तो संभावना है कि इस आटे में मिलावट है.
ये भी पढ़ें- गाजियाबाद में कुट्टू का आटा खाने से 17 लोग बीमार
ये भी पढ़ें- नोएडा में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार, कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज