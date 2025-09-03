ETV Bharat / bharat

'टेक्नोलॉजी सेंटर बन गया है भारत', जर्मनी ने FTA को अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने एस जयशंकर के साथ वैश्विक स्थिति, क्षेत्रीय मुद्दों और बहुपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की.

जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ चर्चा करते एस जयशंकर (ANI)
ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2025 at 3:39 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 4:02 PM IST

नई दिल्ली: जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता दोहराई है. विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक के दौरान वाडेफुल ने कहा कि जर्मनी इस समझौते का पूरा समर्थन करता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय आयोग के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा.

वहीं, डॉ एस जयशंकर ने कहा है, "पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग 50 अरब यूरो का था. जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हम अपने व्यापार को दोगुना कर देंगे. मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत भी उनकी इस भावना का पूरी तरह से सम्मान करता है.

'दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया'
उन्होंने आगे कहा कि हमने वैश्विक स्थिति, क्षेत्रीय मुद्दों और बहुपक्षीय मुद्दों की भी समीक्षा की. इसमें यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और हिंद-प्रशांत क्षेत्र शामिल थे... हम देखते हैं कि दुनिया आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है. हमारा मानना ​​है कि रणनीतिक स्वायत्तता वाला एक बहुध्रुवीय विश्व प्रमुख सदस्य देशों के बीच गहन परामर्श और सहयोग के माध्यम से ही सबसे बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया दे सकता है. इसी भावना के साथ मैं आज मंत्री जोहान वेडफुल और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं..."

जयशंकर ने आगे कहा, "आज दुनिया में जो बदलाव हम देख रहे हैं, वे हमारी नीतियों और दूसरे देशों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं. हम वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण और दूरगामी बदलाव देख रहे हैं. हम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भी काफी उतार-चढ़ाव देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बदलाव मिलकर भारत, यूरोपीय संघ के साथ भारत और जर्मनी के लिए एक-दूसरे के साथ और भी ज़्यादा निकटता से काम करने का एक मजबूत आधार तैयार करते हैं."

द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित बातचीत
उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा रिश्ता है, जहां काफी तेजी से विकास की संभावनाएं हैं...आज हमारी बातचीत ज़्यादातर द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित रही...मंत्री महोदय ने मुझे यह आश्वासन दिया कि जर्मनी यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता में भी अपना पूरा जोर लगाएगा.

उन्होंने कहा कि हम जर्मनी सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक है... मैं दोहराना चाहता हूं कि हम इस देश में व्यापार करने की सुगमता को निरंतर बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और मैंने आज मंत्री महोदय को आश्वस्त किया कि जर्मन कंपनियों की भारत में आने, यहाँ स्थापित होने और काम करने संबंधी किसी भी चिंता पर हम विशेष ध्यान देने के लिए तैयार हैं... हमने अभी-अभी अपने वैज्ञानिक सहयोग के 50 वर्ष पूरे किए हैं.

अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर क्या बोले जोहान वेडफुल
जोहान वेडफुल ने कहा, "द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के अलावा हमने अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर भी बात की. भारत और जर्मनी नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से एकजुट हैं, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की स्वतंत्रता भी शामिल है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता आक्रामक व्यवहार दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है. व्यापक रूप से, हमारा लक्ष्य रक्षा, सुरक्षा और आयुध के क्षेत्रों में अपने सहयोग को और बढ़ाना है."

उन्होंने बताया, " हमने इस तथ्य पर भी बात की कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप की सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है. रूस का आक्रामक युद्ध अभी भी हमारी सुरक्षा नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है..."

टेक्नोलॉजी सेंटर बन गया है भारत
जर्मन विदेश मंत्री ने कहा, "मैंने खुद देखा कि भारत कितना इनोवेटिव पावर हाउस और टेक्नोलॉजी सेंटर बन गया है." उन्होंने यह भी कहा, "एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, भारत का इस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण विश्व क्षेत्र में विशेष महत्व है. यदि हमें अपने सहयोग को और आगे बढ़ाना है, तो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को, विशेष रूप से, बहुत कुछ हासिल करना होगा. मैं कल बेंगलुरु में था और देखा कि भारत कितना इनोवेटिव पावर हाउस और टेक्नोलॉजी सेंटर बन गया है..."

