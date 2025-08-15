गया : 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब पूरा देश आजादी के अमर सेनानियों को याद कर रहा है, बिहार के गया जिले के बिशनपुर गांव में 250 साल पुराना झोपड़ा भी उस वीरता और बलिदान की गवाही दे रहा है. यही वह स्थान है जहां 1857 से लेकर आजादी मिलने तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रणनीतियां बनीं और 33 वीरों ने मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी.

झोपड़े से ही बनती थी अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति : गया जी के वजीरगंज प्रखंड के बिशनपुर गांव में स्थित 250 साल पुराना झोपड़ा आज भी संरक्षित है. इसे लोग स्वतंत्रता सेनानियों के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहां से अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी-बड़ी रणनीतियां बनती थीं.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

रणनीति का गुप्त ठिकाना : 1857 से लेकर देश को आजादी मिलने तक इस झोपड़े से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने की योजनाएं बनती थीं. रेल पटरियां उड़ाने, थानों पर हमला करने और अंग्रेजों के कार्यों में बाधा डालने जैसी घटनाओं की रूपरेखा यहीं तय होती थी.

शहादत की मिसाल : इस कुटिया की अहमियत इसलिए भी खास है, क्योंकि यहां से लड़ाई लड़ने वाले 33 स्वतंत्रता सेनानी 1857 में शहीद हुए थे. कई को काला पानी की सजा हुई और कई ने जेल की यातनाएं सही, लेकिन यह ठिकाना आजादी की लौ जलाता रहा.

250 साल पुराना शहीदों का झोपड़ा (ETV Bharat)

पहाड़ की गोद में सुरक्षित ठिकाना : बिशनपुर गांव पहाड़ की गोद में बसा था, जिससे यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया था. अंग्रेजों के छापे पड़ने पर सेनानी पहाड़ की ओर निकल जाते और वहीं से पलटवार करते थे.

खुशियाल सिंह और शीतल सिंह का नेतृत्व : इस इलाके में स्वतंत्रता संग्राम की कई बड़ी लड़ाइयों का नेतृत्व बाबू खुशियाल सिंह और शीतल सिंह ने किया था. उनके नेतृत्व में अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त मिली और यहां की कुर्बानियां इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गईं.

स्वतंत्रता सेनानी शहीद शीतल सिंह (ETV Bharat)

''1857 से लेकर देश को आजादी मिलने तक यह कुटिया स्वतंत्रता सेनानियों के मुख्य कर्मस्थली के रूप में रही थी. 250-300 वर्ष पुरानी कुटिया से अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाती थी. यहां ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का जुटान होता था, जो अंग्रेजी हुकूमत के पांव उखाड़ देते थे. यही वजह रही, कि 1857 में इस इलाके के 33 लोगों की शहादत हुई.''- शंभू शरण सिंह, कुटिया के संरक्षक

आज भी गूंजती है शौर्य गाथा : इस कुटिया को संरक्षित रखने वाले शंभू शरण सिंह बताते हैं कि यहां रोजाना लोग आकर शहीदों को नमन करते हैं. पहले उनके पिता शीतल सिंह इसे बचाते थे और अब यह जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी है.

स्वतंत्रता सेनानियों का मंच (ETV Bharat)

रणनीति से लेकर बलिदान तक : अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में यहां बैठकर मीटिंग होती थी. रेल पटरी उड़ाने, थानों को उड़ाने और दुश्मन के कामकाज को ठप करने की योजनाएं यहीं बनती थीं. यह कुटिया आज भी उन बलिदानों की याद दिलाती है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा.

