'दो हाथी' वाले से लेकर 'लाल मोहर' वाले पंडा तक, गयापाल पंडों के उपनामों की अनोखी है कहानी

गयाजी के गयापाल पंडों के उपनाम सदियों से कहानी बनकर चले आ रहे हैं. दो-हाथी वाले, लाल मोहर वाले, घड़ी घंटा वाले पंडा मशहूर हैं-

गयापाल पंडों के उपनामों का रहस्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 7:50 PM IST

5 Min Read

गया : बिहार के गयाजी को मोक्ष भूमि कहा जाता है. यहां सदियों से पिंडदान और श्राद्ध का कर्मकांड होता आया है. माना जाता है कि बिना गयापाल पंडों की अनुमति और आशीर्वाद के पितरों का मोक्ष संभव नहीं है. यही वजह है कि गयापाल पंडों की परंपरा समय के साथ और भी मजबूत हुई.

14 गोत्र और उपनामों का रहस्य : गयापाल पंडों के 14 गोत्र हैं और उनसे जुड़े 1400 से अधिक घर. हर घर का एक अनोखा उपनाम है, जो सुनने में तो अजब-गजब लगता है लेकिन हर नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है. यही उपनाम इन परिवारों की पहचान बन गए. जजमान भी इन्हें इन्ही उपनामों के आधार पर देश और दुनियाभर में जानता है.

दो हाथी वाले पंडा जी : गुजरात रियासत से दो विशाल हाथी गयापाल पंडों को भेंट में मिले थे. कहते हैं कि जब वे हाथी पर सवार होकर पिंडदान कराने घाट की ओर निकलते, तो तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ती. लोग उन्हें राजा जैसा सम्मान देते. वह नज़ारा इतना भव्य होता कि उनके घराने की पहचान ही हाथी से जुड़ गई. तब से यह परिवार "हाथी वाले पंडा जी" कहलाने लगा. आज भी जब शंभू लाल विट्ठल का नाम आता है, तो लोग गर्व से कहते हैं — यही हैं हाथी वाले पंडा जी.

ETV Bharat
दो हाथी वाले पंडा जी (ETV Bharat)

''हम लोग ब्रह्म ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण है. 14 गोत्र से 1400 से अधिक घर हुए और 14 सैइया कहलाए. हमारे टाइटल अलग-अलग हैं. गयाजी में गयापाल पंडों को अलग-अलग टाइटल वाले नाम से भी जाना जाता है. इसमें सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, कि पूर्वज से और आज तक हम लोगों को तीर्थयात्री हाथी वाले पंडा के नाम से ही जानते हैं. गुजरात रियासत से दो हाथी हमें मिले थे.''- शंभू लाल विट्ठल, हाथी वाले पंडा.

सोने के कड़ा वाले पंडा जी : जयपुर रियासत से एक कीमती सोने का कड़ा गयापाल पंडों के एक परिवार को उपहार में मिला था. यह साधारण गहना नहीं था, बल्कि शाही घराने की निशानी थी. जब पंडा जी यह कड़ा पहनकर यात्रियों से मिलते तो लोग दूर से ही उनकी शान पहचान जाते. सोने का वह कड़ा ही उनकी पहचान बन गया और पीढ़ियों से यह घराना "सोना का कङा वाले पंडा जी" कहलाने लगा. आज भरत बाबू इसी नाम से विख्यात हैं.

सोने के कड़ा वाले पंडा जी
सोने के कड़ा वाले पंडा जी (ETV Bharat)

नेपाल की लाल मोहर की कहानी : नेपाल के राजवंश ने गयापाल पंडों को लाल मोहर दी थी. यह केवल ताम्रपत्र या सिक्का नहीं था, बल्कि अधिकार की मुहर थी. इसके तहत नेपाल से आने वाले सभी यात्री सिर्फ इसी परिवार के जरिए पिंडदान कर सकते थे. यह सम्मान गयापाल परंपरा में बहुत बड़ा माना गया. तभी इस घराने का नाम पड़ा — "लाल मोहर वाले पंडा जी". आज द्वारका लाल टाटक और जनार्दन लाल टाटक इस गौरवशाली परंपरा के उत्तराधिकारी हैं.

घड़ी घंटा वाले पंडा जी : उस जमाने में जब भारत में जेब घड़ियां आम नहीं थीं, इस परिवार ने स्विट्जरलैंड से घड़ी मंगवाई. हर घंटे बजने वाली उसकी घंटी लोगों को चकित कर देती. कहते हैं, घाट पर आने वाले यात्री समय पूछने के लिए सीधे इन पंडा जी के घर चले जाते. समय बताने की यह विशेषता ही उनकी पहचान बन गई. इसीलिए उन्हें सबने पुकारना शुरू किया — "घड़ी घंटा वाले पंडा जी".

पीतल किवाड़ से बनी पहचान : महेश गुप्त के घर का बड़ा दरवाजा बाकी घरों से अलग था. पूरा दरवाजा चमकते पीतल का बना हुआ था. घाट पर आने वाले लोग रास्ता पूछते तो कहा जाता — “उस घर तक जाइए, जहां पीतल का किवाड़ है.” धीरे-धीरे घराने की पहचान ही उस दरवाजे से हो गई और परिवार "पीतल किवाड़ वाले पंडा जी" कहलाने लगे.

पीतल किवाड़ वाले पंडा
पीतल किवाड़ वाले पंडा (ETV Bharat)

मूंछ और दाढ़ी वाले पंडा जी : कुछ परिवारों की पहचान बाहरी रूप से बनी. जिनकी घनी मूंछें उनके व्यक्तित्व को राजसी बनाती थीं, वे "मूंछ वाले पंडा जी" कहलाए. वहीं जिनकी लंबी-घनी दाढ़ी उन्हें संत जैसा आभामंडल देती थी, उन्हें "दाढ़ी वाले पंडा जी" कहा जाने लगा. यह परंपरा इतनी गहरी रही कि पीढ़ियों बाद भी इन नामों से ही लोग पहचानते हैं.

भैया स्टेट और सिजवार स्टेट वाले पंडा : केशव लाल भैया का रुतबा ऐसा था कि मुख्यमंत्री तक उन्हें "भैया जी" कहकर बुलाते. उनके प्रभाव और लोकप्रियता के कारण उनका घराना "भैया स्टेट वाले पंडा जी" कहलाया. दूसरी ओर, सिजवार स्टेट वाले पंडे अपनी सामाजिक ताकत और संगठित प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हुए. उनके नाम से इलाके में सम्मान और भय दोनों जुड़ा था.

''मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि आपका नाम ही ऐसा है कि हमें भैया स्टेट यानी भैया जी पंडा जी बोलना पड़ता है. यह नाम पूर्वज से चला रहा है. सदियों से चला आ रहा है. उसी से हमारी पहचान है.''- केशव लाल भैया, गयापाल पंडा

