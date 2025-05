ETV Bharat / bharat

गया साइकिल म्यूजियम में दो पहियों पर अतीत की सैर, विंटेज और टेंडेम साइकिल आकर्षण का केंद्र - CYCLES MUSEUM IN GAYA

गया में साइकिल म्यूजियम ( ETV Bharat )

गया: किसी भी चीज को जमा करने का अपना एक अलग ही शौक और आनंद होता है. उस शौक को पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है. हम बात कर रहे हैं गया के राजेंद्र रवि की. जिन्होंने गया में यह अनोखा म्यूजियम बनाया है. यह म्यूजियम पुराने साइकिल प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. गया में साइकिल म्यूजियम: गया के संग्रहालय में रेंज-गियर वाली रेसिंग साइकिलें, टैंडेम (दो सवारों के लिए सीट और पैडल वाली साइकिल), बीच साइकिलें और बच्चों की विभिन्न प्रकार की साइकिलें हैं. राजेंद्र रवि ने गया 18 किलोमीटर दूर गया डोभी रोड से सटा शेखवारा गांव में 2018 में इस म्यूजियम स्थापना की है. गया में साइकिल म्यूजियम (ETV Bharat) 500 से अधिक साइकिल: म्यूजियम केवल साइकिलों का नहीं, बल्कि उनके डाई-कास्ट मॉडल और पुरानी तस्वीर और किताबों का भी संग्रह है. यहां 500 से अधिक साइकिल डाई कास्ट मॉडल और 10 साइकिलें हैं. यहां 1850 से लेकर 2000 तक विंटेज साइकिल के डाई कास्ट मॉडल और उसकी तस्वीर के कलेक्शन रखे हुए हैं. गांव में बनाया म्यूजियम: राजेंद्र रवि के शौक ने विंटेज साइकिल और उसके डाई कास्ट मॉडल का म्यूजियम को देखने के लिए स्कूली छात्रों से लेकर शोधार्थी, अध्ययन करने वाले और साइकिल के प्रेमी आते हैं. म्यूजियम के स्थापना करने वालों में एक अहम सदस्य संजय आनंद बताते हैं की इतना बड़ा संग्रह राजेंद्र रवि का है जिन्हें पुरानी साइकिल का शौक सालों पुराना है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) विदेशी साइकिल के डाई मॉडल का कलेक्शन: साइकिल म्यूजियम में अभी 18वीं ईसवी की साइकिल और कई तरह की साइकिलों की डाई कास्ट मॉडल भी हैं. खास कर नीदरलैंड, फिनलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान की साइकिलों के डाई कास्ट मॉडल भी म्यूजियम में हैं. जिन साइकिलों के डाई कास्ट मॉडल रखे गए हैं. टेंडेम साइकिल आकर्षण का केंद्र: संजय आनंद बताते हैं की म्यूजियम में टेंडेम साइकिल भी है. टेंडेम साइकिल का आविष्कार 1890 के दशक का बताया जाता है. टेंडेम साइकिल को डबल साइकिल भी कहा जाता है. इसकी लंबाई लगभग 8 फुट है. इस में दो सेटिंग सीट है. कुल चार पैडल हैं. एक बार में दो व्यक्ति इसे चला सकते हैं. गया म्यूजियम में टेंडम साइकिल (ETV Bharat) कोलकाता-दिल्ली के म्यूजियम में बढ़ा रही शोभा: 19वीं सदी के शुरुआत में लोग इसे ओला उबर की तरह भी उपयोग करते थे. गली मोहल्ले में एक सवारी बैठा कर उनके स्थान तक पहुंचाया जाता था. राजेंद्र रवि ने ऐसी 10 टेंडेम साइकिल कंपनी के माध्यम से बनवाया था. बाद में उन्होंने एक पुरानी टेंडेम को छोड़ बाकी अपने महाराष्ट्र कोलकाता और दिल्ली के दोस्तों के म्यूजियम में दे दिया था. प्रदर्शनी में यहां से भेजी जाती है साइकिल: साइकिल म्यूजियम से जुड़े एक जिम्मेदार व्यक्ति संजय आनंद ने बताया कि चूंकि राजेंद्र रवि देश भर के बड़ी प्रदर्शनी में भी भाग लेते हैं. ऐसे कुछ नायाब साइकिलों को प्रदर्शनी में भी भेजा जाता है. कुछ साइकिलें यहां से गई थीं जहां अभी उनके पास दिल्ली आवास में मौजूद हैं. कुछ दिनों के बाद यहां फिर से और साइकिलों को रखा जाएगा. गया म्यूजियम में अनोखी साइकिल (ETV Bharat) म्यूजियम और लाइब्रेरी: उन्होंने कहा कि साइकिल म्यूजियम और लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी. यह अपने आप में एक प्रकार का अनूठा प्रयास है. आकार में अभी भले छोटा हो लेकिन इसका प्रभाव और संग्रह विश्वस्तरीय है. यह सपना है कि यहां भी साइकिल और साइकलिंग से संबंधित चीजें और जानकारी लोगों को मिले.

बचपन से था शौक: राजेंद्र रवि को बचपन से ही साइकिलिंग का शौक था. संजय आनंद बताते हैं राजेंद्र रवि को साइकल का शौक पुराना है. वो खुद बताते हैं की बचपन में जब वह इन साइकिलों को देखते थे तो अच्छा लगता था. अब उसके इतिहास को जीवित रखने के साथ ईको फ्रेंडली शहर की परिकल्पना के तहत कार्य करते हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) साइकिल स्वास्थ्य के जरूरी: साइकिल स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है. कार और साइकिल का उद्भव एक ही जमाने में हुआ है. आज भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए साइकिल बहुत कीमती सामान है जो समाज में चल रहा था उसी को मैंने आगे बढ़ाया. बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. साइकिल नीति बनाने की मांग: राजेंद्र रवि ने साइकिल और साइकलिंग पर शोध किया है. उनके कई शोध प्रकाशित हुए हैं. दुनिया के कई देशों में वह जाते हैं और साइकिल व साइकलिंग पर अपने विचार रखते हैं. वह देश और राज्य के साइकिल नीति बनाने की मांग भी करते हैं और इसके लिए वह कार्य भी कर रहे हैं. गया म्यूजियम में अनोखी साइकिल (ETV Bharat) ए वन, हीरो, हरक्यूलिस जैसी साइकिल: संजय आनंद ने कहा कि उनके कलेक्शन में डाई कास्ट के मॉडल में 1850 से लेकर साल 2000 तक के डाई कास्ट मॉडल और कुछ साइकिल हैं. इनमें वह सारी मॉडल के डाई कास्ट मॉडल विदेशी मुल्कों की कंपनियों के हैं. इसके अलावा ए वन, हीरो, हरक्यूलिस जैसी कंपनियों के कई डाई कास्ट मॉडल हैं. डाई कास्ट मॉडल क्या है?: डाई कास्ट मॉडल सड़क पर चलने वाली साइकिलों की नकल को कहते हैं. यह कोई खिलौना नहीं होता है. कंपनी अपनी गाड़ी साइकिल बनाती है. उसे सड़क पर उतरती है वह इस डाई कास्ट मॉडल को बनती है. उसका मकसद होता है कि लोग उनके हर पहलू के बारे में जानकारी हासिल कर सकें. 1990 से कर रहे हैं शोध: साइकिल और डाई कास्ट मॉडल विदेशों से इकठ्ठा किए गए हैं. राजेंद्र रवि को विदेशों की यात्रा के दौरान इन में कुछ मॉडल भेंट में मिले कुछ को उन्होंने खरीदा है. ईको फ्रेंडली शहर की परिकल्पना के लिए वो कार्य करते हैं.1990 से वो शोध कर रहे हैं और ये सारी मॉडल जमा कर रहे हैं. गया म्यूजियम में 1850 से लेकर 2000 तक विंटेज का कलेक्शन (ETV Bharat) मुंबई, हैदराबाद के प्रदर्शनी में साइकिल: राजेंद्र रवि ने विभिन्न देशों से साइकिल से जुड़ी सामग्रियां जुटाईं. इसमें महात्मा गांधी से संबंधित भी मॉडल हैं. कई जगहों पर वह इन सामग्रियों को प्रदर्शनी के रूप में भी ले गए हैं. जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पटना और कोलकाता जैसे शहरों में प्रस्तुत किया है. अब इन्हें स्थानीय लोगों से रूबरू कराने के लिए संग्रहित किया गया है. शोध और अध्ययन के लिए आते हैं लोग: इस म्यूजियम में साइकिलों के इतिहास, मॉडल और उनसे जुड़ी फिल्में और हजारों किताबें उपलब्ध है. इनमें अधिकतर वह किताबें हैं जो साइकिल और साइकलिंग से संबंधित लिखी गई हैं. यहां अधिकतर शोध और अध्ययन के लिए लोग आते हैं. राजेंद्र रवि 1998 से 2022 तक आईआईटी दिल्ली के ट्रिप सेंटर में एक्सटर्नल एक्सपर्ट फैकेल्टी रहे हैं, उनकी यह प्रेरणा साइकिल प्रेमियों के लिए सिर्फ नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं. "पहली बार इतनी संख्या में साइकिल के मॉडल देखा. हम लोग तो बस एक तरह की 22 इंच या 24 इंच की साइकिल देखी थी. यहां एक चक्के की साइकिल, दो लोगों के साथ चलाने वाली साइकिल, पहिया के ऊपर लोहे के रॉड के गोल घेरे, लंबी छोटी साइकिल और आदि हैं. म्यूजियम को देखकर लगा रहा है कि साइकिल चलाने वाले शौकीन अब कम हो गए हैं." - जितेंद्र कुमार,शिक्षक "पहली बार साइकिल म्यूजियम के बारे में सुना तो देखने आए आयी. देख कर अच्छा लगा और यहां साइकिल से संबंधित कई किताबें हैं. जिसमें साइकिल से संबंधित जानकारी को पढ़ा."-नेहा कुमारी, छात्रा गया म्यूजियम में साइकिल की घंटी (ETV Bharat) यहां 100 तरह की घंटी: इस म्यूजियम में 100 तरह की घंटियां भी हैं. इन घंटियों में भी कुछ 1890 के बाद की हैं. इनके कलर और डिजाइन भी अलग हैं. सभी घंटी चालू हालत में हैं और उन्हें एक स्टेंड फ्रेम में रखा गया है. घंटी बजती है और जो उसे देखने आते हैं वो इसे बजाते भी हैं. तीन जून को साइकिल दिवस: साइकिल को केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि विश्वव्यापी विकास का साधन मानते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में चिह्नित किया. साइकिल में परिवहन को किया आसान: साइकिलों ने कुम्हारों, दूधवालों, सब्जी बेचने वालों आदि जैसे लोगों के लिए अपने सामान को ले जाने के लिए परिवहन को आसान बनाकर अधिक सामाजिक-आर्थिक अवसर पैदा किए. यह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हुआ. भारत में साइकिल: परिवहन का यह दो-पहिया साधन पहली बार 1890 के दशक में भारत आया था. 1817 में कार्ल ड्रैस द्वारा साइकिल का आविष्कार करने के लगभग 70 साल बाद अंग्रेजों द्वारा लाई गई. साइकिलें 1960 के दशक तक भारत भर के शहरों और गांवों में अक्सर देखी जाती थीं. हालांकि उनका उपयोग शुरू में यूरोपीय अधिकारियों तक ही सीमित था. लेकिन वे जल्द ही भारतीय मध्यम वर्ग तक पहुंच गए और एक आत्मनिर्भर जीवन शैली का प्रतीक बन गए. ये भी पढ़ें Bihar Sports: 'बिहार में साइकिल ट्रैक नहीं है, दूसरे राज्यों में करनी पड़ती है ट्रेनिंग', साइकिलिस्ट बेटियों का दर्द





