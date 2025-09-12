'ताजा फ्लॉप शो', गौरव गोगोई ने 'पाकिस्तान लिंक' के दावे पर असम के सीएम का उड़ाया मजाक
गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कोई सबूत पेश नहीं कर सके.
September 12, 2025
गुवाहाटी: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बीच राजनीतिक विवाद इस हफ्ते उस समय और बढ़ गया, जब गोगोई ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला. दरअसल मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता पर पाकिस्तान से जुड़े अपने सनसनीखेज आरोप को साबित करने में नाकाम रहे.
गोगोई ने एक्स पर एक पोस्ट में जनता को सरमा के पिछले दावे की याद दिलाई और कहा कि 10 सितंबर तक गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों का पर्दाफाश कर देंगे - एक समय सीमा जो बिना किसी सार्वजनिक सबूत या पब्लिक एविडेंस के आई और चली गई.
इस दौरान गोगोई ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बॉडी डबल को देखने का दावा किया था. उन्होंने इसे विचित्र और बेतुका बताया.
ताजा फ्लॉप शो
गोगोई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "ताजा फ्लॉप शो 'राहुल गांधी बॉडी डबल' से भी बड़ा है." उन्होंने एक सीधा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा, "असम के लोग बेहतर (मुख्यमंत्री) के हकदार हैं. 2026 में असम के लोगों को बेहतर सीएम मिलेगा."
I feel sorry for a Chief Minister whose words has lost all credibility and whose actions has made a mockery of the chair of the Chief Minister.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) September 11, 2025
There have been so many embarrassing instances . For example I remember he said that he saw Rahul Gandhi’s “body double” during the…
मुख्यमंत्री सरमा के बयानों का जवाब
यह टिप्पणी मुख्यमंत्री सरमा के उन पूर्व बयानों का स्पष्ट जवाब है, जिनमें उन्होंने जोरहाट के सांसद को कथित राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जोड़ने वाले दस्तावेज सार्वजनिक करने का वादा किया था. सरमा ने आरोप लगाया था कि गौरव गोगोई के लिंक पाकिस्तान से जुड़े लोगों से हैं और उन्होंने गोगोई की पत्नी और बच्चों की ब्रिटिश नागरिकता पर भी सवाल उठाया था, जिससे कांग्रेस नेता की प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय निष्ठा पर सवाल उठे थे.
आलोचनाओं के घेरे में सीएम
हालांकि, 10 सितंबर की समय सीमा बीत जाने और कोई औपचारिक सबूत जारी न होने के कारण मुख्यमंत्री निराधार आरोप लगाने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं. विपक्षी नेताओं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इस प्रकरण की आलोचना करते हुए इसे आगामी राजनीतिक लड़ाई से पहले ध्यान भटकाने की एक रणनीति बताया है.
सोशल मीडिया पर तेजी से उभर रही प्रतिद्वंद्विता
यह ताजा जुबानी बयानबाजी गोगोई और सरमा के बीच पहले से ही तीव्र प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ा देती है - यह प्रतिद्वंद्विता सोशल मीडिया पर तेजी से उभर रही है, क्योंकि दोनों नेता 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं.
सरमा जहां आक्रामक बयानबाजी और विकास संबंधी दावों के मिश्रण के साथ भाजपा की अगुवाई कर रहे हैं. वहीं, गोगोई विपक्ष के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बनकर उभरे हैं, जो अक्सर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को शासन, भ्रष्टाचार और जवाबदेही के मुद्दों पर चुनौती देते हैं.
यह मौखिक वाद-विवाद न केवल व्यक्तिगत दुश्मनी को दर्शाता है, बल्कि असम के परिदृश्य में गहराते राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाता है, जहां दोनों खेमे राज्य के भविष्य के लिए एक हाई-स्टेक वाली लड़ाई में जनता की धारणा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.
