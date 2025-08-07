विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम में फिशिंग हार्बर के पास बुक्का स्ट्रीट पर गुरुवार को एक वेल्डिंग दुकान में खाना पकाने के गैस सिलेंडर में विस्फोट हो जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, फिशिंग हार्बर के पास गैस रिसाव के कारण यह विस्फोट हुआ. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि शवों के टुकड़े आसपास बिखर गए.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए. पुलिस के अनुसार, आग एक कबाड़ की दुकान में सिलेंडर फटने से लगी.

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान दुकान मालिक गणेश, श्रीनु और मुथ्यालु के रूप में हुई है. वहीं अन्य तीन रंगा, एलाजी और सन्यासी का केजीएच में इलाज चल रहा है.

शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने विशाखापत्तनम स्थित केजीएच का दौरा किया. उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉ. वाणी और अन्य डॉक्टरों से बात की. उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर उपचार सुविधाएं प्रदान की जाएं.

आंध प्रदेश की गृह मंत्री वी अनिता ने विशाखापत्तनम में हुए गैस सिलेंडर हादसे को लेकर शहर के पुलिस आयुक्त और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और विस्तृत जानकारी ली.

उन्होंने अधिकारियों को घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है. गृह मंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

विशाखापत्तनम दक्षिण के विधायक वामसी कृष्ण श्रीनिवास और कलेक्टर एम.एन.हरिंद्र प्रसाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. विधायक कृष्ण श्रीनिवास ने कहा कि घायलों का केजीएच में इलाज चल रहा है. यह घटना दुखद है. हादसे में गणेश, श्रीनु और मुथ्यालु की मौके पर ही मौत हो गई.

इस संबंध में कलेक्टर हरिंद्र प्रसाद नेकहा, "बुक्का स्ट्रीट के पास एक दुकान में सिलेंडर फट गया. मृतकों की पहचान दुकान मालिक गणेश, दूसरे दुकान मालिक श्रीनु और मुथ्यालु के रूप में हुई है. दुकान में काम करने वाले रंगा, एलाजी और सन्यासी गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका इलाज केजीएच में चल रहा है. घायलों की हालत गंभीर है."

