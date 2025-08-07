Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

विशाखापत्तनम : गैस सिलेंडर में भीषण विस्फोट, तीन लोगों की मौत, तीन गंभीर - GAS CYLINDER BLAST

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गैस सिलेंडर में धमाका हो गया. हादसे में शवों के चीथड़े उड़ गए.

Scene after gas cylinder explosion at a junk shop in Visakhapatnam
विशाखापत्तनम में कबाड़ की दुकान में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद का नजारा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 10:51 PM IST

2 Min Read

विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम में फिशिंग हार्बर के पास बुक्का स्ट्रीट पर गुरुवार को एक वेल्डिंग दुकान में खाना पकाने के गैस सिलेंडर में विस्फोट हो जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, फिशिंग हार्बर के पास गैस रिसाव के कारण यह विस्फोट हुआ. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि शवों के टुकड़े आसपास बिखर गए.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए. पुलिस के अनुसार, आग एक कबाड़ की दुकान में सिलेंडर फटने से लगी.

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान दुकान मालिक गणेश, श्रीनु और मुथ्यालु के रूप में हुई है. वहीं अन्य तीन रंगा, एलाजी और सन्यासी का केजीएच में इलाज चल रहा है.

शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने विशाखापत्तनम स्थित केजीएच का दौरा किया. उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉ. वाणी और अन्य डॉक्टरों से बात की. उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर उपचार सुविधाएं प्रदान की जाएं.

आंध प्रदेश की गृह मंत्री वी अनिता ने विशाखापत्तनम में हुए गैस सिलेंडर हादसे को लेकर शहर के पुलिस आयुक्त और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और विस्तृत जानकारी ली.

उन्होंने अधिकारियों को घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है. गृह मंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

विशाखापत्तनम दक्षिण के विधायक वामसी कृष्ण श्रीनिवास और कलेक्टर एम.एन.हरिंद्र प्रसाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. विधायक कृष्ण श्रीनिवास ने कहा कि घायलों का केजीएच में इलाज चल रहा है. यह घटना दुखद है. हादसे में गणेश, श्रीनु और मुथ्यालु की मौके पर ही मौत हो गई.

इस संबंध में कलेक्टर हरिंद्र प्रसाद नेकहा, "बुक्का स्ट्रीट के पास एक दुकान में सिलेंडर फट गया. मृतकों की पहचान दुकान मालिक गणेश, दूसरे दुकान मालिक श्रीनु और मुथ्यालु के रूप में हुई है. दुकान में काम करने वाले रंगा, एलाजी और सन्यासी गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका इलाज केजीएच में चल रहा है. घायलों की हालत गंभीर है."

ये भी पढ़ें- कलबुर्गी: शराब की लत छुड़ाने के लिए दी गई दवा खाने से चार लोगों की मौत

विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम में फिशिंग हार्बर के पास बुक्का स्ट्रीट पर गुरुवार को एक वेल्डिंग दुकान में खाना पकाने के गैस सिलेंडर में विस्फोट हो जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, फिशिंग हार्बर के पास गैस रिसाव के कारण यह विस्फोट हुआ. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि शवों के टुकड़े आसपास बिखर गए.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए. पुलिस के अनुसार, आग एक कबाड़ की दुकान में सिलेंडर फटने से लगी.

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान दुकान मालिक गणेश, श्रीनु और मुथ्यालु के रूप में हुई है. वहीं अन्य तीन रंगा, एलाजी और सन्यासी का केजीएच में इलाज चल रहा है.

शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने विशाखापत्तनम स्थित केजीएच का दौरा किया. उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉ. वाणी और अन्य डॉक्टरों से बात की. उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर उपचार सुविधाएं प्रदान की जाएं.

आंध प्रदेश की गृह मंत्री वी अनिता ने विशाखापत्तनम में हुए गैस सिलेंडर हादसे को लेकर शहर के पुलिस आयुक्त और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और विस्तृत जानकारी ली.

उन्होंने अधिकारियों को घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है. गृह मंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

विशाखापत्तनम दक्षिण के विधायक वामसी कृष्ण श्रीनिवास और कलेक्टर एम.एन.हरिंद्र प्रसाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. विधायक कृष्ण श्रीनिवास ने कहा कि घायलों का केजीएच में इलाज चल रहा है. यह घटना दुखद है. हादसे में गणेश, श्रीनु और मुथ्यालु की मौके पर ही मौत हो गई.

इस संबंध में कलेक्टर हरिंद्र प्रसाद नेकहा, "बुक्का स्ट्रीट के पास एक दुकान में सिलेंडर फट गया. मृतकों की पहचान दुकान मालिक गणेश, दूसरे दुकान मालिक श्रीनु और मुथ्यालु के रूप में हुई है. दुकान में काम करने वाले रंगा, एलाजी और सन्यासी गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका इलाज केजीएच में चल रहा है. घायलों की हालत गंभीर है."

ये भी पढ़ें- कलबुर्गी: शराब की लत छुड़ाने के लिए दी गई दवा खाने से चार लोगों की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

CYLINDER BLAST IN VISAKHAPATNAMCYLINDER EXPLOSION AT SCRAP SHOPAS CYLINDER EXPLOSIONGAS CYLINDER BLAST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

500 रुपये के नोट की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट, 25 सालों तक की NASA की सर्विस

राहुल गांधी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग ? कर्नाटक CEO ने सबूत के साथ शपथ पत्र मांगा

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.