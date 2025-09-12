ETV Bharat / bharat

गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी, जानिए कैसे मारा गया 1 करोड़ का इनामी नक्सली बालकृष्ण

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षाबलों ने 10 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया. सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

NAXAL ENCOUNTER IN GARIABAND
गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर में बड़ा खुलासा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 8:07 PM IST

9 Min Read
फरहाज मेमन की रिपोर्ट

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 11 सितंबर को हुए नक्सल एनकाउंटर में 10 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. मारे गए नक्सलियों में 5.22 करोड़ के इनामी नक्सली शामिल हैं. मुठभेड़ में मोडेम बालाकृष्णा उर्फ मोनज(सेंट्रल कमेटी सदस्य), प्रमोद उर्फ पंडरन्ना(उड़ीसा राज्य कमेटी सदस्य), विमल उर्फ जाडी वेंकस(ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य) जैसे शीर्ष माओवादी सहित कुल दस माओवादी मारे गए हैं. मुठभेड़ में ग्रेडेड हथियारों सहित कुल दस हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई

10 सितंबर को शुरू हुआ था ऑपरेशन: छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जिला गरियाबंद में यह नक्सल ऑपरेशन हुआ. फोर्स को सूचना मिली थी कि मैनपुर के राजाडेरा मटाल पहाड़ी के क्षेत्र में ओडिशा स्टेट कमेटी के नक्सली मौजूद हैं. इनमें धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सलियों की मौजूदगी है. इस सूचना पर दस सितंबर को गरियाबंद पुलिस की ई-30, एसटीएफ, सीएएफ और कोबरा 207 की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान में सूचना स्थल पुर रवाना हुई थी.

गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर से फोर्स का मनोबल बढ़ा (ETV BHARAT)

राजाडेरा मटाल पहाड़ी पर हुआ एनकाउंटर: अभियान के दौरान 11 सितंबर को राजाडेरा मटाल पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर सुरक्षा बलों को जान से मारने और हथियार लूटने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग की गई. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. 11 सितंबर से 12 सितंबर की सुबह 8 बजे तक माओवादियों द्वारा लगातार सुरक्षा बलों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई. सुरक्षा बल के जवानों ने अदम्य साहस, वीरता और धैर्य का परिचय देते हुए माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और 10 नक्सलियों को मार गिराया.

6 पुरुष और 4 महिला नक्सली के शव बरामद: मुठभेड़ के बाद घटना स्थल और आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया गया. इसमें 6 पुरुष और 4 महिला सहित कुल 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं. मुठभेड़ में एके-47, इंसास, एसएलआर जैसे आटोमेटिक हथियार सहित कुल दस हथियार और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है

Timeline of Gariaband encounter
गरियाबंद एनकाउंटर की टाइमलाइन (ETV BHARAT)

10 नक्सली ढेर, 5 करोड़ 22 लाख के इनामी माओवादी मारे गए: रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि इस मुठभेड़ में कुल 10 नक्सली मारे गए हैं. जिसमें एक करोड़ का इनामी नक्सली बालकृष्ण उर्फ मनोज, बालन्ना शामिल है. इसके अलावा 4 करोड़ 22 लाख के अन्य नक्सली भी इस एनकाउंटर में जवानों की गोलियों का शिकार हुए हैं.

अभी मानसून का सीजन है और भालूडिग्गी के क्षेत्र में यह ऑपरेशन हुआ. यह काफी कठिन ऑपरेशन था. नक्सलियों ने जवानों के खिलाफ गुरिल्ला टैक्टिस को अपनाया. 11 सितंबर को शाम 4 बजे से यह एनकाउंटर शुरु हुआ. दस नक्सली मारे गए हैं. कई घातक हथियार बरामद हुआ है. नक्सली बालकृष्ण सहित 10 नक्सली मारे गए हैं. नक्सलियों का सात बड़ा कैडर मारा गया है. नक्सली यहां नया इलाका बनाना चाह रहे थे, जिसे फोर्स ने खत्म कर दिया है. मोडेम बालकृष्ण के खिलाफ 18 केस दर्ज थे. इससे फोर्स का मनोबल बढ़ेगा. इससे बस्तर में भी फोर्स का मनोबल हाई होगा- विवेकानंद सिन्हा, एडीजी, नक्सल ऑपरेशन

नक्सलियों के शव गरियाबंद जिला मुख्यालय लाए गए: मारे गए सभी नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर के जरिए गरियाबंद के जिला मुख्यालय लाया गया. रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि मैनपुर के भालूडिग्गी की पहाड़ियों पर यह नक्सल ऑपरेशन चला. रात भर रुक रुक पर फायरिंग होती रही. उसके बाद सुबह में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए. गरियाबंद में भालूडिग्गी का पहाड़ समुंद्र तल से 1500 फीट ऊपर है. यहां पर भौगोलिक स्थिति काफी भयावह है. इस कठिन परिस्थिति में सुरक्षाबलों के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया.

गरियाबंद में नौ महीने के अंदर दो बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ है. 10 बड़े नक्सली मारे गए हैं. इसमें बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं जिसमें तीन बड़े नक्सली है. एक नक्सलियों के टेक्निकल टीम का मेंबर है. हमने सारे सोर्स को लेकर ऑपरेशन को आर्गेनाइज होता है. जब तक एक एक नक्सली सरेंडर नहीं कर देते और मारे नहीं जाते. तब तक यह ऑपरेशन चलता रहेगा. गरियाबंद में अब छिटपुट नक्सली बचे हैं- अमरेश मिश्रा, आईजी, रायपुर रेंज

कैसे हुआ था एनकाउंटर?: रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस की एसटीएफ जिसे विशेष कार्य बल कहा जाता है. इसके अलावा ई-30 (जिला पुलिस की एक इकाई) और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की टीमें शामिल थी. गुप्त और खुफिया सूचना के आधार पर तीनों इकाई के जवान गुरुवार 11 सितंबर को मैनपुर के जंगलों में ऑपरेशन के लिए गए थे. इस दौरान फोर्स और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गई. जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया.

मुठभेड़ में मोडेम बालाकृष्णा उर्फ मनोज(सेंट्रल कमेटी सदस्य) सहित कुल 10 नक्सली ढेर हुए हैं. जिसमें प्रमोद उर्फ पंडरन्ना(उड़ीसा राज्य कमेटी सदस्य), विमल उर्फ जाडी वेंकस(उड़ीसा राज्य कमेटी सदस्य) जैसे शीर्ष माओवादी शामिल हैं. इसमें मोडेम बालाकृष्णा उर्फ मनोज के ऊपर 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था- अमरेश मिश्रा, आईजी, रायपुर रेंज

Information about Naxalites killed in Gariaband encounter
गरियाबंद एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की जानकारी (ETV BHARAT)

मारे गए नक्सलियों की जानकारी: इस मुठभेड़ में जिन नक्सलियों का खात्मा हुआ है. उसके विवरण कुछ इस प्रकार हैं.

  1. बालाकृष्णा उर्फ मनोज उर्फ मोडेम, माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य
  2. प्रमोद उर्फ पांडू उर्फ अलवाल चंद्रहास, नक्सलियों का ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य
  3. विमल उर्फ मगन्ना, सुरेश उर्फ जैदी, नक्सलियों का ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य, नक्सलियों के टेक्निकल टीम का सदस्य
  4. समीर, नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 का सदस्य
  5. रंजीता, पीपीसीएम सदस्य
  6. वनीला, पीएम सदस्य
  7. सीमा उर्फ भीमे, एसीएम सदस्य
  8. विक्रम, एसीएम सदस्य
  9. उमेश, नक्सलियों का डिप्टी कमांडर
  10. विमला, नक्सलियों के बीबीएम डिवीजन की सदस्य

नक्सली नेता मॉडेम बालकृष्ण की पूरी जानकारी: कालाहांडी-कंधमाल-बौद्ध-नयागढ़ (केकेबीएन) माओवादी समूह के नेता मॉडेम बालकृष्ण का जन्म तेलंगाना के वारंगल में हुआ था. वारंगल जिले में जन्मे मनोज ने 1981 से 1983 तक हैदराबाद के मलकपेट जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की.

1980 के दशक में नक्सल संगठन से जुड़े: आंदोलन के प्रमुख कमांडरों में से एक माने जाने वाले मनोज उर्फ ​​मॉडेम बालकृष्ण, जिन्हें बलन्ना, रामचंदर और भास्कर के नाम से भी जाना जाता है, 1980 के दशक में इसमें शामिल हुए थे.

भद्राचलम का किया रुख: साल 1983 में, वरिष्ठ माओवादी कमांडर, संबमूर्ति और संतोष रेड्डी द्वारा सिखाए गए क्रांतिकारी छात्र संघ के दर्शन से प्रभावित होकर, सरकार विरोधी गतिविधियों को संगठित करने के लिए भद्राचलम के जंगलों में चले गए. उन्हें पहली बार 1984 में भद्राचलम में पुलिस ने गिरफ्तार किया और 1986 के अंत तक वारंगल केंद्रीय कारागार में रखा गया. रिहाई के बाद मनोज हैदराबाद लौट आए, जहां उन्हें महबूबनगर कस्बे में एक ठिकाने में नजरबंद रखा गया.

1990 में हुई बालकृष्ण की रिहाई: 1987 में महबूबनगर पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. लेकिन जनवरी 1990 में अपहृत तेदेपा विधायक वेंकटेश्वर राव के बदले उन्हें रिहा कर दिया गया. बाद में उन्होंने हैदराबाद शहरी क्षेत्र में काम किया.

तेलंगाना क्षेत्र समिति के सदस्य रहे बालकृष्ण: अप्रैल 1991 में महबूबनगर के जिला कमांडर के रूप में काम करने के बाद, उन्हें उसी वर्ष मई में दक्षिण तेलंगाना क्षेत्र समिति का क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया. मार्च 1993 में कुरनूल जिले में पकड़े जाने के बाद मनोज को चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में हिरासत में लिया गया था. 1999 में सशर्त जमानत पर रिहा होने के बाद वे भूमिगत हो गए. उन्हें उड़ीसा राज्य आयोजन समिति का सचिव बनाया गया. वर्तमान में वे ओएससी के अंतर्गत पश्चिमी ब्यूरो का मार्गदर्शन कर रहे थे.

नयागढ़ नक्सली हमले में बालकृष्ण था शामिल: 15 फरवरी, 2008 को ओडिशा के नयागढ़ शहर पर हुए एक हमले में नक्सलियों ने 13 पुलिस अधिकारियों सहित 14 लोगों की हत्या कर दी. हथगोले, पेट्रोल बम और भीषण गोलीबारी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पुलिस थानों और शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया और हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति चुरा ली. बालकृष्ण इस हमले के एक महत्वपूर्ण योजनाकार थे.

ओडिशा में नक्सल संगठन के सचिव रहे: दस साल से ज़्यादा समय तक ओडिशा राज्य समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के अलावा, वह आंध्र ओडिशा बार्डर स्पेशल जोनल कमेटी (AOBSZC) में भी सक्रिय रहे, जो 2000 के दशक की शुरुआत से ही बड़े नक्सली हमलों की जिम्मेदार रही है.

साल 2008 में ग्रेहाउंड फोर्स पर किया था हमला: नयागढ़ हमले के चार महीने बाद 29 जून, 2008 को बालीमेला जलाशय नाव हमले के आयोजन और उसे अंजाम देने में उनकी अहम भूमिका थी, जिसके परिणामस्वरूप जलमार्गों पर अपनी तरह के पहले घात लगाकर किए गए हमले में आंध्र प्रदेश पुलिस के 37 ग्रेहाउंड कमांडो मारे गए थे.

Naxal Encounter In CG
छत्तीसगढ़ में नक्सल एनकाउंटर से जुड़े आंकड़े (ETV BHARAT)
Big Naxal Encounter In Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल एनकाउंटर पर नजर (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ के इनामी सहित 10 नक्सली मारे गए, अमित शाह ने की सराहना, कहा- 31 मार्च से पहले अंत निश्चित

गरियाबंद में बड़ा नक्सल एनकाउंटर, गृह मंत्री ने कहा "10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर"

नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सल एनकाउंटर, 1 नक्सली का शव मिला, गरियाबंद में माओवादी डंप बरामद

