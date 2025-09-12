छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ के इनामी सहित 10 नक्सली मारे गए, अमित शाह ने की सराहना, कहा- 31 मार्च से पहले अंत निश्चित
गरियाबंद में गुरुवार को बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई. जिसमें 10 नक्सली मारे गए.
रायपुर: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ हुई. मैनपुर क्षेत्रातंर्गत के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के बाद गरियाबंद E30, STF और COBRA की टीम रवाना हुई. जवानों के जंगल पहुंचने की सूचना के बाद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसका जवानों ने जवाब दिया. इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए.
अमित शाह ने की सराहना, नक्सलियों को चेतावनी दी: गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सराहना की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-" नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर ₹1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया है. समय रहते बचे-खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें. आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है.
"बस्तर में विश्वास, विकास व शांति के नए सूर्य का उदय": सीएम विष्णुदेव साय ने गरियाबंद एनकाउंटर पर जवानों का हौसला बढ़ाया. एक्स पर उन्होंने लिखा-"अदम्य साहस और वीरता के पर्याय CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG के जवानों को नक्सलवाद के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है. गरियाबंद जिले में नक्सल मोर्चे पर हुई मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं, जिसमें ₹1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज को भी न्यूट्रलाइज किया गया है."
रायपुर आईजी का बयान: रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने गुरुवार शाम को गरियाबंद मुठभेड़ पर बड़ी जानकारी दी. उन्होंने बताया "एनकाउंटर के बाद 9 नक्सलियों के शव जंगल में पड़े हुए हैं. लैंडमाइन होने के खतरे की वजह से अभी सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है. दोनों ओर से फायरिंग हो रही है."
गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा का बयान: गरियाबंद एसपी ने कहा-" नक्सलियों के सफाई के लिए दी गई लेट डेडलाइन मार्च 2026 के तहत नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें यह बड़ी सफलता मिली है." एसपी ने बताया कि जिले में इस साल का यह दूसरा बड़ा नक्सल एनकाउंटर है. इससे पहले जनवरी में भी इसी इलाके में बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 16 नक्सली मारे गए थे.
हिड़मा को देवजी को नक्सल संगठन की कमान: गरियाबंद मुठभेड़ से एक दिन पहले बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दंडकारण्य की कमान हिड़मा को सौंपने और देवजी को नक्सल संगठन का जनरल सेक्रेटरी बनाने पर बयान दिया था. उन्होंने कहा कि नक्सली किसी को भी सचिव या अध्यक्ष बना ले लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माओवादी संगठन अपनी अंतिम सांस गिन रहा है. जिसके लिए फोर्स लगातार अभियान चला रही है. बस्तर आईजी ने बचे खुचे नक्सलियों से सरेंडर करने को कहा.
