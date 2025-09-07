ETV Bharat / bharat

मुंबई में लालबागचा राजा का विसर्जन देरी से, हैदराबाद में 2.6 लाख मूर्तियों का विसर्जन

September 7, 2025

विसर्जन के दौरान साकीनाका में श्री गजानन मित्र मंडल के जुलूस में हादसा हुआ. खैरानी रोड पर 11,000 वोल्ट की हाई-टेंशन तार से टकराने से ट्रॉली में सवार पांच लोग करंट की चपेट में आ गए. 36 वर्षीय बिनु शिवकुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि चार अन्य भक्त गंभीर रूप से घायल हैं.

शनिवार दोपहर 12 बजे शुरू हुआ जुलूस रविवार सुबह 7:45 बजे चौपाटी पहुंचा. इस साल पहली बार गुजरात से लाया गया आधुनिक मोटर चालित राफ्ट इस्तेमाल किया गया, जो 360 डिग्री घूम सकता था. लेकिन ऊंची लहरों और तकनीकी समस्याओं के कारण मूर्ति को राफ्ट पर रखने में दिक्कत हुई. लहरों के कम होने तक विसर्जन टल गया. भक्तों ने समुद्र तट पर मूर्ति के साथ प्रतीक्षा की.

मुंबई/हैदराबादः मुंबई में अनंत चतुर्दशी के दिन लाखों भक्तों ने गणपति बप्पा को विदाई दी. लालबागचा राजा और चिंचपोकली के चिंतामणि गणपति की मूर्तियां गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन के लिए पहुंचीं. चिंतामणि का विसर्जन सुचारू रूप से हो गया, लेकिन लालबागचा राजा के विसर्जन में देरी हुई.

स्थानीय लोगों ने बिजली कंपनी की लापरवाही पर गुस्सा जताया. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. साकीनाका पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

MNS के प्रभाग के अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली ने कहा, "अगर सकिनाका पुलिस पावर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती है और तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार करती है, तो हम कंपनी के कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. इस क्षेत्र में हाई वोल्टेज वाले तार से खतरा बना रहता है. लोग कंपनी की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं."

हैदराबाद में भव्य विसर्जनः

हैदराबाद में 2 लाख 61 हजार 333 गणेश मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है. खैरताबाद में 63,019, कुकटपल्ली में 62,405, एलबी नगर में 35,994 और अन्य क्षेत्रों में हजारों मूर्तियां विसर्जित की गईं. हुसैन सागर सहित कई तालाबों में विसर्जन हुआ. पुलिस और प्रशासन ने हेलिकॉप्टर से निगरानी की. खैरताबाद महाशक्ति गणपति और बालापुर गणेश का विसर्जन शांतिपूर्ण रहा. शहर में ढोल, नाच-गान और चमकीली रोशनी से उत्सव का माहौल रहा.

GHMC हुसैन सागर सहित विभिन्न तालाबों में विसर्जित की गई गणेश मूर्तियों के मलबे को हटा रहा है. अब तक, इसने 11,000 टन कचरा एकत्र किया है. यह स्वच्छता ड्राइव आज और कल जारी रहेगी. दूसरी ओर, मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ लगी रही. शहर में गणेश विसर्जन के कारण यातायात प्रतिबंधों के मद्देनजर यात्री मेट्रो का सहारा ले रहे थे. एलबी नगर में मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई.

