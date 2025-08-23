हरिद्वार: सनातन धर्म को मानने वालों और श्री गंगा सभा हरिद्वार के लिए गर्व का क्षण है. ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों की संस्था श्रीगंगा सभा को हर की पैड़ी हरिद्वार में 1916 से लगातार हो रही ऐतिहासिक गंगा आरती को लेकर सम्मानित किया है. विधिवत रूप से ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित गंगा आरती का नाम दर्ज हो गया है.

हरिद्वार की गंगा आरती को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान: हर की पैड़ी हरिद्वार में ब्रह्म कुंड परिसर में स्थित गंगा सभा के मुख्य कार्यालय में ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के भारत में प्रतिनिधि और संरक्षक पंडित सुरेश मिश्रा ने एक आयोजन में श्री गंगा सभा के अध्यक्ष पंडित नितिन गौतम और महामंत्री पंडित तन्मय वशिष्ठ तथा अन्य पदाधिकारियों को यह सम्मान प्रदान किया. श्री गंगा सभा को इस अवसर पर प्रमाण पत्र भेंट किया गया.

हर की पैड़ी की गंगा आरती का रिकॉर्ड बुक में नाम (Video- ETV Bharat)

ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुई हर की पैड़ी की गंगा आरती: इस दौरान पं सुरेश मिश्रा ने बताया कि-

जून 2026 में ऑक्सफोर्ड यूनियन लंदन के कार्यालय में एक बड़े समारोह में श्री गंगा सभा के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर विधिवत रूप से सम्मानित किया जाएगा और इस अलंकरण से नवाजा जाएगा. पं मिश्रा ने बताया कि गंगा सभा 1916 से लगातार हरिद्वार में गंगा आरती का आयोजन कर रही है. कोरोना काल में भी निरंतर आरती होती रही है.

-पंडित सुरेश मिश्रा, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के भारत में प्रतिनिधि-

श्री गंगा सभा हर की पैड़ी हरिद्वार के अध्यक्ष पंडित नितिन गौतम ने बताया कि- यह हरिद्वार श्री गंगा सभा और हरिद्वार तथा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है. गंगा सभा इस सम्मान से गौरवान्वित महसूस कर रही है. गंगा सभा भविष्य में भी इससे बड़े सम्मान अपने काम को लेकर प्राप्त करेगी, ऐसी उम्मीद है.

कोरोना काल में भी होती रही थी गंगा आरती: सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का संरक्षण करने वाली लंदन की ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने हर की पैड़ी स्थित गंगा सभा के ऑफिस पहुंचकर गंगा सभा को सम्मान पत्र सौंपा. ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के भारत के प्रतिनिधि पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में भी जब सभी तरह की गतिविधियां थम गई थी, उस समय हर की पैड़ी पर गंगा आरती निर्बाध रूप से चलती रही. लिहाजा इस परंपरा का संरक्षण किया जाना जरूरी है.

भारत की आस्था और संस्कृति को मिला वैश्विक सम्मान: हरिद्वार की पावन गंगा आरती को आधिकारिक रूप से ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त हुआ है. यह गौरवपूर्ण उपलब्धि न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण है.

प्रतिदिन हरिद्वार के हर की पैड़ी पर संपन्न होने वाली गंगा आरती, अपने दिव्य वातावरण, वैदिक मंत्रोच्चार, दीपों की हजारों ज्योतियों और भक्तों की सामूहिक उपस्थिति के कारण विश्वभर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है. अब इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे भव्य एवं निरंतर आयोजित होने वाली आरतियों में से एक के रूप में मान्यता मिली है.

109 साल से लगातार चल रही है गंगा आरती: गंगा आरती की परंपरा को एक शताब्दी से अधिक समय हो चुका है. पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से 1916 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी. आज यह आरती प्रतिदिन तीन बार हजारों भक्तों की उपस्थिति में संपन्न होती है. इसका सीधा प्रसारण भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखा जाता है.

श्री गंगा सभा को हर की पैड़ी पर गंगा आरती के लिए सम्मान मिला (Photo- ETV Bharat)

वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है गंगा आरती: श्री गंगा सभा के अध्यक्ष श्री नितिन गौतम ने कहा कि-

“गंगा आरती मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है. दीपों की लौ और वेदों की ध्वनि के बीच गूंजता यह अद्भुत दृश्य पूरे विश्व को ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ का संदेश देता है. विश्व रिकॉर्ड में शामिल होना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है.”

-नितिन गौतम, अध्यक्ष, श्री गंगा सभा-

गंगा आरती में होती है मां गंगा की पूजा: ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के भारत प्रतिनिधि और संरक्षक पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि-

पं सुरेश मिश्रा से सम्मान पत्र ग्रहण करते श्री गंगा सभा के पदाधिकारी (Photo- ETV Bharat)

“हरिद्वार की गंगा आरती सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही है. यह मान्यता केवल हरिद्वार की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान है. गंगा माता के चरणों में होने वाली यह आरती विश्व शांति, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है. गंगा आरती अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है. ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका दर्ज होना यहां पर्यटन, धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक धरोहरों को नई ऊंचाई देगा. सरकार और प्रशासन इसके संरक्षण और प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं.

-पंडित सुरेश मिश्रा, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के भारत में प्रतिनिधि-

गंगा आरती का महत्व: गंगा आरती न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है. दीपदान, वैदिक मंत्रोच्चारण और सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से यह आरती विश्व शांति, मानव कल्याण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है. हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा आरती में सम्मिलित होकर उन्हें आत्मिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है. यही कारण है कि अब यह समारोह केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन चुका है.

क्या है ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. ये असाधारण प्रतिभाओं और मानवीय उपलब्धियों को अपनी रिकॉर्ड बुक में मान्यता देता है. इसका लक्ष्य दूसरे लोगों को प्रेरित करना है. जो लोग ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान पाते हैं, उनको ये संस्था अपनी बुक में स्थान देती है और इसके साथ ही अपनी वेबसाइट पर भी दर्शाती है. इसका मुख्यालय लंदन में है.

जून 2026 में ऑक्सफोर्ड यूनियन लंदन के कार्यालय में श्री गंगा सभा को सम्मानित किया जाएगा (Photo- ETV Bharat)

