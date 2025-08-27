मुंबई: गणेशोत्सव मुंबई की आत्मा है! जिस घड़ी का मुंबईकरों को पिछले साल से इंतजार था, वो आज आ ही गई. भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के अवसर पर घरों और सार्वजनिक पंडालों में श्री गणेश की स्थापना की गई है. मुंबई में गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में 'ईटीवी भारत' की टीम लालबाग के राजा पंडाल पहुंची. ये गणपति बप्पा पूरी दुनिया में विवाहित गणपति के रूप में प्रसिद्ध हैं.

इस साल पंडाल अपने 92वें वर्ष का जश्न मनाते हुए बेहद भव्य और दिव्य दिख रहा है. पहली बार सभा मंडप के प्रवेश द्वार पर 50 फीट ऊंचा द्वार बनाया गया है. इस द्वार को 'गजद्वार' नाम दिया गया है. इसे लालबाग के राजा का मुख्य द्वार कहा जाता है.

तिरुपति बालाजी के मुकुट से सजे लालबाग के राजा

इस साल लालबाग के राजा को तिरुपति बालाजी के मुकुट से सुसज्जित किया गया है. भव्य प्रतिमा में गणपति बप्पा गुलाबी मखमली धोती और श्रीवारी नमः के साथ अंगवस्त्र धारण किए हुए हैं. मूर्ति के दोनों ओर सुनहरे स्तंभों, हाथियों और मूषक की मूर्तियों से सुसज्जित यह 'स्वर्ण गजानन महल' दर्शनीय है! कुम्हार संतोष कांबली ने बड़ी मेहनत से इस भव्य मूर्ति को गढ़ा है. सुनहरे पादुकाओं और मुकुट से सजे गणपति बप्पा भक्तों का मन मोह रहे हैं.

हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक मखमली पर्दा

लालबाग के राजा 50 फीट ऊंचे भव्य एसी मंडप में विराजमान हैं, जिसे अनंत अंबानी ने प्रायोजित किया है. इस मंडप के सामने लगा मखमली पर्दा खास है. क्योंकि इसे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कारीगर मोहम्मद आमिर खान और उनके साथियों ने 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है. 50 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा यह पर्दा हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश देता है. कोली समुदाय, मिल मजदूरों और व्यापारियों द्वारा 1934 में शुरू की गई यह परंपरा आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय स्थल है.

1 करोड़ भक्त करेंगे दर्शन

भक्तों में ऐसी धारणा है कि लालबाग के राजा के दरबार में आने से उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए यहां मन्नतें मांगने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. अनुमान है कि इस साल 1 करोड़ से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए आएंगे. इसके लिए मुंबई पुलिस ने 272 हाईटेक 'एआई' कैमरे लगाए हैं. जो भीड़, संदिग्ध गतिविधियों और अपराधियों पर नजर रखेंगे.

कहा जाए तो लालबाग के राजा सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि मुंबई की सांस्कृतिक पहचान हैं. तिरुपति बालाजी की थीम पर सजे गणपति बप्पा मुंबईकरों समेत राज्य के करोड़ों भक्तों को दर्शन के लिए आकर्षित कर रहे हैं.

