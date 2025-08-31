ETV Bharat / bharat

'पुष्पा' की थीम पर गणेश पंडाल, कला और आस्था का अनूठा मिश्रण, देखने को उमड़ रही भीड़ - GANESHOTSAV 2025

अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में गणेश प्रतिमाएं और पंडाल नवीन थीम पर बनाए गए हैं, जो कला और आस्था का अनूठा संगम प्रस्तुत करते हैं.

Ganeshotsav 2025 Lord Ganesh idol on Pushpa theme become attractions of people in Ahmedabad Gujarat
'पुष्पा' की थीम पर गणेश पंडाल, कला और आस्था का अनूठा मिश्रण, देखने को उमड़ रही भीड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 8:32 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. अहमदाबाद शहर के विभिन्न इलाकों में विभिन्न थीम पर गणेश पंडाल लगाए गए हैं. इसी कड़ी में, शहर के छारानगर की सिंगल चाली में बने गणेश पंडाल ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. यहां एक आयोजक ने गणपति पंडाल लगाया गया है, जिसने भक्ति के साथ-साथ कला और रचनात्मकता का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत किया है.

इस पंडाल की थीम प्रसिद्ध फिल्म 'पुष्पा' पर आधारित है. 'पुष्पा' के पात्रों और दृश्यों पर आधारित यह पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है. यहां गणेश जी को पुष्पा की मुद्रा में दिखाया गया है और उनके इर्द-गिर्द फिल्म के मुख्य पात्रों के पोस्टर भी बनाए गए हैं.

अहमदाबाद में फिल्म 'पुष्पा' की थीम पर बना गणेश पंडाल
अहमदाबाद में फिल्म 'पुष्पा' की थीम पर बना गणेश पंडाल (ETV Bharat)

इस अनोखे पंडाल को तैयार करने में लगभग एक महीने का समय लगा. कारीगरों ने बड़ी मेहनत और बारीकी से इस पूरे सेटअप को तैयार किया है. हर छोटी-छोटी बारीकी पर ध्यान दिया गया है, जिससे यह बिल्कुल वास्तविक लगे.

इसमें फिल्म के मुख्य दृश्य और उसकी कहानी पर जोर दिया गया है. इसमें फिल्म में चंदन की लकड़ी दिखाई गई है, जो फिल्म का दिल है और जिसमें मुख्य नायक पुष्पा उसे चुरा लेता है. इसके लिए, ट्रक में ले जाई जा रही चंदन की लकड़ी को भी दिखाया गया है, जो मुख्य आकर्षण बन गई है.

गणेश पंडाल का सीन
गणेश पंडाल का सीन (ETV Bharat)

"अगर मैं अपनी और अपने परिवार की बात करूं, तो हम हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. इस बार मेरे बेटे सारांश को 'पुष्पा' फिल्म बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसी थीम पर गणपति बप्पा को स्थापित करूं. इस पूरे पंडाल को बनाने में मुझे एक महीने का समय लगा और लगभग साढ़े तीन लाख रुपये का खर्च आया. हमने 'गदर 2', 'कैसीनो', 'जंगल बुक' जैसी थीम पर भी काम किया है, लेकिन इस बार 'पुष्पा' की थीम कुछ अलग है. लोगों का प्यार और सराहना देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. मेरा एकमात्र लक्ष्य हर साल गणपति बप्पा के लिए कुछ अनोखा और रचनात्मक करना है." - प्रतीकभाई मुनीरभाई बजरंगी, गणेश पंडाल के आयोजक

यह पंडाल सिर्फ फिल्मी थीम तक सीमित नहीं है. यहां आने वाले लोगों के लिए यह कला और रचनात्मकता का एक बेहतरीन उदाहरण है. छारानगर के लोगों ने गणेश चतुर्थी को नए अंदाज में मनाया है, जिसमें पारंपरिक भक्ति और आधुनिक विचारधारा का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है. इस पंडाल को देखकर ही अहसास होता है कि कला की कोई सीमा नहीं होती और भक्ति को भी नए रंगों में प्रस्तुत किया जा सकता है.

