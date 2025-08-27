ETV Bharat / bharat

गणेशोत्सव 2025: मध्य भारत का 'कला केंद्र' चितारओली, 300 साल पुराना है इतिहास - GANESHOTSAV 2025

राजा रघुजी भोसले ने लगभग 300 साल पहले नागपुर शहर के मध्य में मूर्तिकारों और चित्रकारों के लिए चितारओली नामक बस्ती का निर्माण कराया था.

गणेशोत्सव 2025: मध्य भारत का 'कला केंद्र' चितारओली, 300 साल पुराना है इतिहास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 7:30 PM IST

नागपुर: मूर्तिकारों, चित्रकारों और तमाम तरह के कलाकारों की बस्ती चितारओली, न सिर्फ नागपुर में बल्कि पूरे देश में मध्य भारत की सबसे पुरानी कलाकारों की बस्ती के रूप में जानी जाती है. चित्रकारों और मूर्तिकारों की बस्ती होने के कारण यह इलाका चितारओली नाम से प्रसिद्ध है. दिलचस्प बात यह है कि लगभग 300 साल पहले, राजा रघुजी भोसले ने नागपुर शहर के मध्य में महल क्षेत्र में इस बस्ती का निर्माण इस उद्देश्य से किया था कि कलाकारों को भी एक उचित आवास मिले. आज, विभिन्न कलाकारों की पांचवीं और कभी-कभी छठी पीढ़ी चितारओली में काम कर रही है.

नागपुर शहर का इतिहास बेहद रोचक और ऐतिहासिक है. इन्हीं में से एक है चितारओली, जिसे मूर्तिकारों और चित्रकारों की 300 साल पुरानी बस्ती के रूप में भी जाना जाता है.

चितारओली बस्ती में गणेश मूर्ति बनाते कलाकार
चितारओली बस्ती में गणेश मूर्ति बनाते कलाकार (ETV Bharat)

...इसलिए पड़ा चितारओली नाम
उस समय सभी कलाकारों के रहने की व्यवस्था चितारओली में की गई थी, जो राजा रघुजी भोसले के महल से थोड़ी दूरी पर स्थित है. जानकार बताते हैं कि कलाकारों की बस्ती का नाम "चितारओली" इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय चित्रकारों की संख्या अधिक थी. समय के साथ चितर शब्द का रूप बदलकर 'चितार' हो गया. तभी से कलाकारों की बस्ती चितारओली के नाम से जानी जाने लगी. चितारओली के कलाकारों ने इतिहास के पदचिन्हों को संजोकर रखा है. वर्तमान में चितारओली में मूर्तिकारों के सबसे अधिक घर हैं. करीब सात सौ से आठ सौ घर मूर्तिकारों के हैं.

नागपुर की चितारओली बस्ती
नागपुर की चितारओली बस्ती (ETV Bharat)

नागपुर शहर का संक्षिप्त इतिहास
हालांकि नागपुर शहर की स्थापना एक गोंड राजा ने की थी, लेकिन राजा रघुजी भोसले के शासनकाल में यह शहर मराठा साम्राज्य का एक प्रमुख हिस्सा था. उस समय इस चितारओली का निर्माण हुआ था. हालांकि इस घटना को 300 साल हो चुके हैं, लेकिन इस चितारओली ने अपना अस्तित्व बचाए रखा है. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं शताब्दी में नागपुर शहर पर कब्जा कर लिया था. उस समय नागपुर को मध्य प्रांत और बरार यानी 'सीपीआर बरार' राज्य की राजधानी भी कहा जाता था.

कलाकारों की एक बस्ती होनी चाहिए...
राजा रघुजी भोसले महाराज एक महान कला प्रेमी थे. वह कलाकारों के दर्द और कठिनाइयों को समझते थे. वह भारत के विभिन्न हिस्सों से सर्वश्रेष्ठ कारीगरों और मूर्तिकारों, चित्रकारों, कास्तकारों, मूर्तिकारों और रंगकर्मियों (पेंटरों) को नागपुर लाए थे. उन्होंने चितारओली में उनके लिए घर बनवाए थे. आज यह बस्ती नागपुर में मूर्तिकारों की बस्ती के रूप में जानी जाती है. खास बात यह है कि महल में गणपति बप्पा की मूर्ति भी पिछली नौ-दस पीढ़ियों से चितारओली में बनाई जाती रही है.

नागपुर की चितारओली बस्ती
नागपुर की चितारओली बस्ती (ETV Bharat)

शुरुआत में चितारओली चित्रकारों और कलाकारों की बस्ती के रूप में प्रसिद्ध थी. बाद में चितारओली मूर्तिकारों की बस्ती के रूप में जानी जाने लगी. शुरुआत में चितारओली में लगभग 500 मूर्तिकारों के घर थे. अब यह संख्या बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई है. इनका पारंपरिक पेशा मूर्ति बनाना है. हालांकि, नई पीढ़ी इस पारंपरिक पेशे से दूर हो गई थी. लेकिन कोरोना काल में सभी अपने पारंपरिक काम पर लौट आए हैं.

