सांगली: महाराष्ट्र के सांगली जिले में वाल्वा तालुका का गोटखिंडी गांव में मनाया जाने वाला गणेशोत्सव धार्मिक एकता का प्रतीक बन गया है. यहां एक मस्जिद में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की परंपरा है. खास तौर पर हिंदू और मुस्लिम भाई गणेशोत्सव को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं.

पिछले 45 सालों से मुस्लिम समुदाय की पहल पर गांव की मस्जिद में गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है. यहां 10 दिनों तक विधिवत गणेश पूजा की जाती है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के साथ हिंदू समुदाय भी भाग लेता है.

1961 में गणेश उत्सव के दौरान गोटखिंडी गांव में भारी बारिश हो रही थी. उस दौरान झुंझार गणेश मंडल की गणेश प्रतिमा बारिश में भीगने लगी. यह देखकर यहां के एक मुस्लिम भाई गणेश प्रतिमा को मस्जिद के अंदर ले गए. इसके बाद एक नया मंगल बना और 1980 से 'नए झुंझार गणेशोत्सव मंडल' के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम भाइयों द्वारा मस्जिद में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा शुरू की गई. यह परंपरा पिछले 45 सालों से आज तक अनवरत जारी है.

न्यू झुंझर गणेश उत्सव मंडल के संस्थापक सदस्य अशोक पाटिल का कहना है कि, गोटखिंडी गांव में गणपति को सबसे पहले 1961 में एक मस्जिद में रखा गया था. उस समय भारी बारिश हो रही थी, इसलिए मस्जिद के पास गणेश जी की स्थापना की गई. बाद में मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया.

फिर कुछ समय के लिए यहां गणेशोत्सव नहीं मनाया गया. बाद में, 1980 के दशक में, हिंदू और आसपास के मुस्लिम भाइयों ने मिलकर न्यू झुंझर गणेशोत्सव मंडल की स्थापना की और गणेशोत्सव मनाना शुरू किया. उसके बाद फिर मस्जिद के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई. इस संबंध में, गांव के इलाही पठान ने कहा कि, वह पिछले पांच सालों से इस गणेश मंडल का अध्यक्ष हैं.

उन्होंने कहा कि, यहां गांव में हिंदू-मुस्लिम भाई मिलकर गणेश उत्सव मनाते हैं. इतना ही नहीं, हिंदू भाई ईद और अन्य मुस्लिम त्योहारों में भी भाग लेते हैं. यहां सुबह और शाम गणेश आरती होती है, जिसमें मुस्लिम समाज को लोग भी भाग लेते हैं. यहां हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग साथ मिलकर सभी त्योहार मनाते हैं.

हालांकि, गणेशोत्सव के दौरान कई जगहों पर धार्मिक तनाव बढ़ता हुआ देखा जाता है. उसके बाद भी गोटखिंडी में पिछले 45 वर्षों से दोनों समुदाय के लोग साथ ही गणेश की पूजा करते हैं.

2009 में सांगली जिले के मिराज में तनाव उत्पन्न हुआ था. साथ ही, मुंबई बम विस्फोट और अयोध्या में विवादास्पद इमारत के विध्वंस जैसी घटनाओं के बाद, यह देखा गया कि देश भर में हिंदू-मुस्लिम तनाव बढ़ गया और दंगे हुए. हालांकि, गोटखिंडी गांव इन सबका अपवाद रहा है. इस गांव में हिंदू-मुस्लिम एकता आज भी बरकरार है.

