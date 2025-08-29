ETV Bharat / bharat

गणेश उत्सव 2025: संकेत बालकवड़े ने पुणे के लाल महल का पंडाल किया तैयार - GANESH UTSAV 2025

पुणे के नारायण पेठ में रहने वाले संकेत बालकवड़े ने 2.5 गुणा 3 का एक बेहद खूबसूरत लाल महल बनाया है.

Pune
पुणे के लाल महल का पंडाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 7:13 PM IST

2 Min Read

मुंबई: महाराष्ट्र में हर जगह भगवान गणेश का आगमन बड़े ही उत्साह के साथ हुआ है. वहीं, गणेशोत्सव के लि विश्व प्रसिद्ध पुणे में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है. दुनिया भर से भक्त गणपति के दर्शन के लिए पुणे आते हैं. गणेशोत्सव के दौरान पुणे के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा विभिन्न सामाजिक थीम तैयार की जाती है और इन सीन्स को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है.

इस बार गणेशोत्सव में विभिन्न थीम पर दृश्य भी तैयार किए गए हैं. पुणे के नारायण पेठ में रहने वाले संकेत बालकवड़े ने लाल महल का एक आदर्श सीन तैयार किया है. उन्होंने इसके लिए एक महीने तक कड़ी मेहनत की.

उंगलियां काटने का सीन
पुणे के नारायण पेठ में रहने वाले संकेत बालकवड़े ने 2.5 गुणा 3 का एक बेहद खूबसूरत लाल महल बनाया है. इस महल में संकेत बालकवड़े ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शाहिस्ताखान की उंगलियां काटने के दृश्य के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले वाले दृश्य को भी तैयार किया है.

पुणे के लाल महल का पंडाल (ETV Bharat)

लकड़ी और चादर से बना लाल महल
इसके लुक के बारे में संकेत बालकवड़े ने कहा, "लाल महल लकड़ी और चादर से बना है. इसकी डिजाइन लेजर कटिंग से बनाई गई है. मैं पुणे शहर में पला-बढ़ा हूं और मैं लाल महल का लुक फिर से बनाना चाहता था, जो पुणे शहर के इतिहास का गवाह है. मैंने पिछले साल यह फैसला किया था."

छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताने की कोशिश
संकेत बलकवड़े ने बताया, "दो महीने पहले,मैं सुबह, दोपहर और शाम को लाल महल गया और वहां क्या और कैसे रखा गया था, इसकी तस्वीरें लीं. मैंने इसका अध्ययन किया और गणेशोत्सव के लिए बनाए गए दृश्य में इन छोटी-छोटी चीज़ों को बनाया. मैंने जगह-जगह मावले रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताने की भी कोशिश की है."

गणेशोत्सव के बाद लाल महल में दिखाया जाएगा यह दृश्य
संकेत बलकवड़े ने बताया, "इस दृश्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहिस्ताखान की उंगलियां काट दीं, यह दृश्य भी फिर से बनाया गया है." इस बीच संकेत बलकवड़े ने गणेशोत्सव के बाद लाल महल में यह दृश्य दिखाने की इच्छा भी जताई है.

यह भी पढ़ें- 'अमित शाह का सिर काटकर...', महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, BJP ने बताया हिंसा भड़काने का प्रयास

मुंबई: महाराष्ट्र में हर जगह भगवान गणेश का आगमन बड़े ही उत्साह के साथ हुआ है. वहीं, गणेशोत्सव के लि विश्व प्रसिद्ध पुणे में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है. दुनिया भर से भक्त गणपति के दर्शन के लिए पुणे आते हैं. गणेशोत्सव के दौरान पुणे के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा विभिन्न सामाजिक थीम तैयार की जाती है और इन सीन्स को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है.

इस बार गणेशोत्सव में विभिन्न थीम पर दृश्य भी तैयार किए गए हैं. पुणे के नारायण पेठ में रहने वाले संकेत बालकवड़े ने लाल महल का एक आदर्श सीन तैयार किया है. उन्होंने इसके लिए एक महीने तक कड़ी मेहनत की.

उंगलियां काटने का सीन
पुणे के नारायण पेठ में रहने वाले संकेत बालकवड़े ने 2.5 गुणा 3 का एक बेहद खूबसूरत लाल महल बनाया है. इस महल में संकेत बालकवड़े ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शाहिस्ताखान की उंगलियां काटने के दृश्य के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले वाले दृश्य को भी तैयार किया है.

पुणे के लाल महल का पंडाल (ETV Bharat)

लकड़ी और चादर से बना लाल महल
इसके लुक के बारे में संकेत बालकवड़े ने कहा, "लाल महल लकड़ी और चादर से बना है. इसकी डिजाइन लेजर कटिंग से बनाई गई है. मैं पुणे शहर में पला-बढ़ा हूं और मैं लाल महल का लुक फिर से बनाना चाहता था, जो पुणे शहर के इतिहास का गवाह है. मैंने पिछले साल यह फैसला किया था."

छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताने की कोशिश
संकेत बलकवड़े ने बताया, "दो महीने पहले,मैं सुबह, दोपहर और शाम को लाल महल गया और वहां क्या और कैसे रखा गया था, इसकी तस्वीरें लीं. मैंने इसका अध्ययन किया और गणेशोत्सव के लिए बनाए गए दृश्य में इन छोटी-छोटी चीज़ों को बनाया. मैंने जगह-जगह मावले रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताने की भी कोशिश की है."

गणेशोत्सव के बाद लाल महल में दिखाया जाएगा यह दृश्य
संकेत बलकवड़े ने बताया, "इस दृश्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहिस्ताखान की उंगलियां काट दीं, यह दृश्य भी फिर से बनाया गया है." इस बीच संकेत बलकवड़े ने गणेशोत्सव के बाद लाल महल में यह दृश्य दिखाने की इच्छा भी जताई है.

यह भी पढ़ें- 'अमित शाह का सिर काटकर...', महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, BJP ने बताया हिंसा भड़काने का प्रयास

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH UTSAVSANKET BALKAWADELAL MAHAL IN PUNELAL MAHALGANESH UTSAV 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.