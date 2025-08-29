मुंबई: महाराष्ट्र में हर जगह भगवान गणेश का आगमन बड़े ही उत्साह के साथ हुआ है. वहीं, गणेशोत्सव के लि विश्व प्रसिद्ध पुणे में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है. दुनिया भर से भक्त गणपति के दर्शन के लिए पुणे आते हैं. गणेशोत्सव के दौरान पुणे के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा विभिन्न सामाजिक थीम तैयार की जाती है और इन सीन्स को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है.

इस बार गणेशोत्सव में विभिन्न थीम पर दृश्य भी तैयार किए गए हैं. पुणे के नारायण पेठ में रहने वाले संकेत बालकवड़े ने लाल महल का एक आदर्श सीन तैयार किया है. उन्होंने इसके लिए एक महीने तक कड़ी मेहनत की.

उंगलियां काटने का सीन

पुणे के नारायण पेठ में रहने वाले संकेत बालकवड़े ने 2.5 गुणा 3 का एक बेहद खूबसूरत लाल महल बनाया है. इस महल में संकेत बालकवड़े ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शाहिस्ताखान की उंगलियां काटने के दृश्य के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले वाले दृश्य को भी तैयार किया है.

पुणे के लाल महल का पंडाल (ETV Bharat)

लकड़ी और चादर से बना लाल महल

इसके लुक के बारे में संकेत बालकवड़े ने कहा, "लाल महल लकड़ी और चादर से बना है. इसकी डिजाइन लेजर कटिंग से बनाई गई है. मैं पुणे शहर में पला-बढ़ा हूं और मैं लाल महल का लुक फिर से बनाना चाहता था, जो पुणे शहर के इतिहास का गवाह है. मैंने पिछले साल यह फैसला किया था."

छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताने की कोशिश

संकेत बलकवड़े ने बताया, "दो महीने पहले,मैं सुबह, दोपहर और शाम को लाल महल गया और वहां क्या और कैसे रखा गया था, इसकी तस्वीरें लीं. मैंने इसका अध्ययन किया और गणेशोत्सव के लिए बनाए गए दृश्य में इन छोटी-छोटी चीज़ों को बनाया. मैंने जगह-जगह मावले रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताने की भी कोशिश की है."

गणेशोत्सव के बाद लाल महल में दिखाया जाएगा यह दृश्य

संकेत बलकवड़े ने बताया, "इस दृश्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहिस्ताखान की उंगलियां काट दीं, यह दृश्य भी फिर से बनाया गया है." इस बीच संकेत बलकवड़े ने गणेशोत्सव के बाद लाल महल में यह दृश्य दिखाने की इच्छा भी जताई है.

