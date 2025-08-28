नालंदा : देश भर में गणेश पूजा की धूम देखने मिल रही है. पर क्या आपको पता है बिहार के नालंदा में गणेश पूजा एक खास परंपरा के अनुसार मनाया जाता है. आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर यह बात 100 प्रतिशत सच है.

अब आपको पूरी कहानी बताते हैं. भगवान गणेश की सफेद पत्थर (संगमरमर) की बेशकीमती प्रतिमा साल के 355 दिन सुरक्षा के लिए सिलाव थाने में रखी जाती है. सिर्फ गणेश उत्सव के 10 दिनों के लिए ही उसे बाहर निकाला जाता है.

सिलाव बाजार में स्थापित हुए भगवान गणेश (ETV Bharat)

10 दिनों के लिए थाने से बाहर आते हैं बप्पा : दरअसल, यह प्रथा प्रतिमा की चोरी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है. सिलाव थाना परिसर में स्थित शिव मंदिर में स्थापित गणपति बप्पा की प्रतिमा को 10 दिनों के लिए मंदिर से बाहर लाया जाता है. इसके बाद दस दिनों तक गणपति की पूजा-अर्चना में लीन रहते हैं. फिर पूर्णिमा के अवसर पर वापस थाने में स्थापित कर दिया जाता है. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है.

गाजे-बाजे के साथ जाते हैं भगवान गणेश : इस संबंध में सिलाव थानाध्यक्ष मो. इरफान खां ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना परिसर भगवान की प्रतिमा को रखा जाता है. 10 दिनों के लिए बाजार में स्थापित किया जाता है. धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पूजा समिति के सदस्यों के साथ श्रद्धालु मिलकर भगलान ले जाते हैं. फिर विसर्जन के बाद सिलाव थाना में विराजमान किया जाता है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''यह सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है. थाना को सूचित कर वृद्ध पूजा समिति के सदस्य ले जाते हैं. 10 दिनों के लिए गणेश जी की प्रतिमा को थाना परिसर से 500 मीटर दूर स्थित सिलाव बाजार चौक पर स्थापित किए गया है.''- मो. इरफान खां, सिलाव थानाध्यक्ष

80-90 के दशक में हुआ था कांड : अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर 355 दिनों के लिए भगवान गणेश थाना के मंदिर में क्यों स्थापित होते हैं. इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आपको 80-90 के दशक में जाना पड़ेगा.

श्याम सरोवर स्थित ठाकुरबाड़ी (ETV Bharat)

स्थानीय जानकार और सिलाव वृद्ध गणेश पूजा समिति के सदस्य बाल गोविंद राम बताते हैं कि पहले श्याम सरोबार ठाकुरबाड़ी में भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी. कुछ वर्षों पहले बेशकीमती समेद पत्थर की प्रतिमा को चोरों द्वारा चुराने का प्रयास किया गया. जिस वजह से उसे थाने में रखा गया है. जब गणेश जी का अपना स्थान बनकर तैयार हो जाएगा. तब इसे थाना से हटाकर स्थापित कर दिया जाएगा.

'भगवान को उखाड़ा लेकिन ले नहीं जा पाया' : इधर, श्याम सरोबार नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय खाजा कारीगर रामविलास पंडित ने बताया कि जब हमारी उम्र 10 से 12 वर्ष की थी, तब मैं उसी ठाकुरबाड़ी में कुछ अन्य लोगों के साथ सोया हुआ था. उसी समय देर रात चोर घुसे और बेशकीमती संगमरमर की पत्थर की प्रतिमा को चुराकर बाहर बेचने के उद्देश्य से उखाड़कर भागने का प्रयास किया.

सिलाव थाना (ETV Bharat)

''जब चोरी की आहट मिली तो चोर गणेश जी की प्रतिमा को उखाड़ चुका था और लेकर भागने के प्रयास में था. जैसे ही लोगों ने चोर को पकड़ने के लिए खदेड़ा तो वह गणेश जी की प्रतिमा को छोड़कर भाग निकला. उसके बाद से सुरक्षा की दृष्टिकोण से गणेश जी की प्रतिमा थाने में स्थापित हुई जो आज तक रखी है. यह घटना 80 से 90 दशक के बीच हुई थी.''- रामविलास पंडित, स्थानीय

150 साल पुराने गणेश जी : कहा जाता है कि प्रतिमा तकरीबन 150 साल पुरानी है. सूत्रों की मानें तो किसी जमाने में बड़ी संख्या में माड़वाड़ी समाज के लोग यहां व्यवसाय के लिए आते जाते थे. उन्हें कुछ समय के लिए यहां ठहरना पड़ता था. उन्हीं लोगों ने उस जमाने में बेशकीमती पत्थर की प्रतिमा बनवाकर स्थापित किया फिर पूजा अर्चना करते रहे. तबसे यह परंपरा यहां शुरू हुई और अभी तक चली आ रही है. हालांकि अब यहां बहुत कम माड़वाड़ी समाज के लोग रहते हैं.

