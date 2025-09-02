ETV Bharat / bharat

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं! - GANESH UTSAV 2025

तेजुकाया सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल गणेश जी की मूर्तियों को कंधों पर विसर्जन करने की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है.

Bappa
गणेश उत्सव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 5:26 PM IST

4 Min Read

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सांस्कृतिक विरासत का केंद्रबिंदु तेजुकाया गणेशोत्सव मंडल इस साल सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. शहर के सबसे पुराने और अनोखे मंडल के रूप में मशहूर तेजुकाया मंडल ने इस साल गणेश भक्तों को 'योद्धा गणराया' के रूप में 23 फुट ऊंची, पर्यावरण के अनुकूल और भव्य मूर्ति से मंत्रमुग्ध कर दिया है.

इस संबंध में मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सातार्डेकर ने कहा कि यह मूर्ति सिर्फ कला का नमूना नहीं है, बल्कि गणेश के शक्तिशाली और पराक्रमी रूप का उत्सव है, जो हर भक्त के मन में एक नई चेतना जगा रहा है.

'शक्ति के प्रतीक हैं गणपति'
राजेंद्र सातार्डेकर ने "ईटीवी भारत" से बात करते हुए कहा, "गणपति न केवल बुद्धि के देवता हैं, बल्कि शक्ति के भी प्रतीक हैं. संकट के समय में उन्होंने योद्धा का रूप धारण किया और बुरी शक्तियों का नाश किया. इसी प्रेरणा से इस वर्ष गणेश जी को योद्धा के वेश में सजाया गया है. हाथों में शस्त्र, शरीर के हाव-भाव से व्यक्त निर्भयता और चेहरे पर तेज के साथ यह मूर्ति भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रेरित कर रही है."

इको फ्रेंडली का संदेश
तेजुकाया सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल पिछले कई वर्षों से इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने को प्राथमिकता देता आ रहा है. इस साल 23 फुट ऊंची मूर्ति भी शादु मिट्टी और प्राकृतिक रंगों की मदद से बनाई गई है. पानी में आसानी से घुल जाने वाली यह मूर्ति प्रदूषण मुक्त गणेशोत्सव का संदेश देती है. चूंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के कारण समुद्र प्रदूषित हो रहा है, इसलिए कई मंडलों ने पर्यावरण मित्रता का मार्ग अपनाया है. तेजुकाय मंडल के कोषाध्यक्ष अमोल बापट ने बताया कि मंडल इसमें हमेशा अग्रणी रहता है.

विसर्जन की विशेष परंपरा
इस मंडल की एक और अनूठी परंपरा विसर्जन की है. मूर्ति चाहे कितनी भी बड़ी या भारी क्यों न हो, उसे हमेशा कार्यकर्ताओं के कंधों पर ही विसर्जित किया जाता है. यह परंपरा आज तक आधुनिक मशीनों, क्रेन या ट्रकों के इस्तेमाल के बिना, आस्था और सामूहिक भागीदारी से कायम है. मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सातारदेकर ने कहा, "गणेशोत्सव केवल दिखावे का नहीं, बल्कि भक्ति का एक सामूहिक उत्सव है. इसी भावना को बनाए रखने के लिए, हम कंधों पर विसर्जन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं."

'तेजुकाया बप्पा' की प्रसिद्धि
तेजुकाया मंडल की स्थापना स्वतंत्रता-पूर्व काल में हुई थी. शुरुआत से ही यह उत्सव धार्मिकता के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता का संचार करता रहा है. पिछले कुछ दशकों में 'तेजुकाया बप्पा' की प्रसिद्धि पूरे मुंबई में फैल गई है और हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं. मंडल की गणेश प्रतिमा, उसकी भव्यता और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक दर्शन इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण माने जाते हैं.

अलग आध्यात्मिक संदेश
इस वर्ष की 'योद्धा' मूर्ति से भक्तों को एक अलग आध्यात्मिक संदेश मिल रहा है. इस मूर्ति का स्वरूप यह संदेश देने का प्रयास है कि गणेश जहां बुद्धि के देवता हैं, वहीं वे संकटमोचक, दुष्टों का नाश करने वाले और शक्ति के स्वामी भी हैं. संकट की घड़ी में एकजुट रहना, पर्यावरण का ध्यान रखना और आस्था की परंपरा को बनाए रखना, ये ऐसे संदेश हैं जिन्हें तेजुकाया मंडल इस वर्ष के गणेशोत्सव के माध्यम से उजागर कर रहा है.

भक्तों में उत्साह
मुंबई के गणेशोत्सवों में तेजुकाया मंडल का गणेशोत्सव हमेशा चर्चा में रहता है. इस वर्ष 23 फुट ऊंची 'योद्धा' मूर्ति को लेकर भक्तों में अपार उत्साह है. मुंबई के साथ-साथ ठाणे, पालघर, रायगढ़ जैसे जिलों से भी बड़ी संख्या में भक्त मूर्ति के दर्शन के लिए यहां आ रहे हैं. स्थानीय कलाकारों ने मूर्ति को स्थापित करने, उसे सजाने और मंडप को रोशन करने में विशेष मेहनत की है.

