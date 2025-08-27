कोल्हापुरः महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बसा गणेशवाडी गांव, जहां 269 साल पुराना पेशवा काल का गणेश मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. कृष्णा नदी के किनारे बना यह मंदिर अपनी शिल्पकला, शालिग्राम पत्थर की गणेश मूर्ति और पौराणिक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है. गणेश चतुर्थी के मौके पर जानते हैं इस मंदिर की अनोखी कहानी, जो इसे 'देवताओं का गांव' बनाती है और लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचती है.

पेशवा काल का ऐतिहासिक मंदिरः

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका में गणेशवाडी गांव का गणेश मंदिर 17वीं सदी में पेशवा शासन के दौरान बनाया गया. 'गणेश कोश' पुस्तक के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण 1750-56 के बीच हुआ, जिसमें पेशवा सूबेदार हरिभक्त पटवर्धन का योगदान रहा. वे गणपति भक्त थे और गणपति दर्शन के लिए नियमित रूप से जाते थे.

लेकिन, कोकण छोड़ने के बाद उन्हें यह यात्रा मुश्किल लगने लगी. तब गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि वे कृष्णा नदी के किनारे एक टीले के नीचे विराजमान हैं. इसके बाद यह मंदिर बनाया गया, जो आज भी भक्तों के लिए खास है.

गणेशवाडी का अनोखा मंदिर. (ETV Bharat)

शिल्पकला का अनोखा नमूनाः

यह मंदिर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर मिलने वाली कुरुंद पत्थरों से बना है, जो अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए जाना जाता है. 20 पत्थर के खंभों पर टिका यह मंदिर हेमाडपंथी शैली की 56 संरचनाओं में से एक है. मंदिर के प्रांगण में शालिग्राम पत्थर से बनी गणेश मूर्ति स्थापित है, जो केसरिया रंग की है और लगभग ढाई से तीन फीट ऊंची है. इस मूर्ति की अभिव्यंजक आंखें भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. मंदिर का नामपट्ट बताता है कि इसे ढाई सदी पहले स्थापित किया गया था.

गणेश उत्सव और भक्तिः

गणेशवाडी, जिसे कन्नड़ में 'देवरहल्ली' यानी 'देवताओं का गांव' कहा जाता है, में हर साल माघी गणेश जयंती और गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है. इस दौरान पटवर्धन परिवार के वंशज भी शामिल होते हैं. हर महीने संकष्टी चतुर्थी पर लाखों भक्त कोल्हापुर, सांगली, बीजापुर और बेलगाम से दर्शन के लिए आते हैं. गांव के 12 बलुतेदार (परंपरागत कारीगर) गणेश पूजा में एकजुट होकर हिस्सा लेते हैं. हर 12 साल में होने वाले महापर्वकाल में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.

गणेश मंदिर. (ETV Bharat)

आस्था का केंद्र:

7,000 की आबादी वाला यह गांव महाराष्ट्र और कर्नाटक की संस्कृति का संगम है. यहां की 3,500 हेक्टेयर कृषि भूमि में से 400 हेक्टेयर महाराष्ट्र में और बाकी कर्नाटक में है. इस वजह से गांव में कन्नड़ प्रभाव भी देखने को मिलता है. गणेशवाडी का मंदिर भक्तों के लिए ‘देवताओं का घर’ है. यह मंदिर न केवल आस्था, बल्कि स्थापत्य कला और सामुदायिक एकता का प्रतीक है.

क्या कहते हैं स्थानीय लोगः

पूर्व सरपंच बलवंत गोरावड़े ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि ग्रामीणों ने पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया है और 269 साल पुराने इस मंदिर के महत्व को समझते हुए महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा क्षेत्र से लाखों गणेश भक्त हर महीने संकष्टी उत्सव के दौरान दर्शन के लिए आते हैं. सुधाकर वास्कर कहते हैं कि राज्य के 56 हेमाडपंथी ढांचों में से एक, कोल्हापुर के शिरोल तालुका में गणेशवाड़ी का यह पेशवाकालीन मंदिर, गणेश भक्तों के लिए भगवान के घर के समान है.

