अहमदाबाद विमान दुर्घटना थीम पर गणेश पंडाल, लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना - GANESH CHATURTHI 2025

अहमदाबाद के घीकांटा इलाके में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की थीम पर एक गणेश पंडाल तैयार किया गया है.

Ahmedabad Ganesh Pandal
अहमदाबाद का गणेश पंडाल. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 1:19 PM IST

अहमदाबाद: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. हर तरफ "गणपति बप्पा मोरया" के जयकारों से माहौल गूंज रहा है. अहमदाबाद में भी इस त्योहार की धूम देखने को मिल रही है. गणेश जी को विघ्नहर्ता और सुख-समृद्धि लाने वाले के रूप में पूजा जाता है. इस दस दिवसीय उत्सव के दौरान, भक्त विभिन्न थीम पर आधारित पंडाल तैयार करते हैं.

अहमदाबाद विमान दुर्घटना थीमः

पुराने अहमदाबाद के घीकांटा इलाके में दरबार के पास ऐसी ही एक हृदयस्पर्शी पंडाल तैयार किया गया है. इस गणेश पंडाल में अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल का हृदयविदारक दृश्य बनाया गया है. पंडाल को रेत, ईंटों और लकड़ी से बनाया गया है ताकि उस दृश्य को वास्तविक रूप दिया जा सके. यह थीम न केवल दुर्घटना की भयावहता को दर्शाती है, बल्कि उस समय मानवता और सेवा का परिचय देने वाले पात्रों को भी दिखाया गया है.

Ahmedabad Ganesh Pandal
अहमदाबाद का गणेश पंडाल. (ETV Bharat)

श्रद्धांजलि और प्रेरणा का संदेश:

पंडाल में राहत कार्य में शामिल डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पुलिसकर्मियों और दमकल कर्मियों की प्रतिकृतियां हैं. इनके प्रयासों से कई लोगों की जान बच पाई थी. इसके अलावा, लगातार रिपोर्टिंग और जानकारी पहुंचाने वाले रिपोर्टर और कैमरामैन की प्रतिकृति भी बनायी गई है. इनके बीच में गणेश जी की प्रतिमा सुशोभित है. जो यह संदेश देता है कि ऐसे कठिन समय में स्वयं भगवान भी मदद करते हैं. हादसे में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि भी देता है.

Ahmedabad Ganesh Pandal
अहमदाबाद का गणेश पंडाल. (ETV Bharat)

पंडाल के आयोजक राहुल राजपूत कहते हैं, "हमने इस विमान दुर्घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पंडाल का आयोजन किया है. साथ ही, उस समय अथक परिश्रम करने वाले डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और अग्निशमन कर्मियों के कार्यों की सराहना करने का हमारा यह प्रयास है. 15-20 लोगों की टीम पिछले दो महीनों से इस पंडाल के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है. हम भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि वे इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों की आत्माओं को शांति प्रदान करें."

अयोजक मंडल के सदस्य आशीष देसाई का मानना है कि ऐसे अनोखे पंडालों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिलती है. जहां एक ओर मोदक, लड्डू और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, आरती और भजन-कीर्तन के माध्यम से भक्ति का वातावरण बनता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे सामाजिक संदेश लोगों के मन में जागरूकता लाते हैं.

Ahmedabad Ganesh Pandal
अहमदाबाद का गणेश पंडाल. (ETV Bharat)

भक्ति, एकता और मानवता का उत्सव:

दस दिनों की पूजा-अर्चना के बाद, अनंत चतुर्दशी के दिन जब गणेश विसर्जन होगा. तब भक्तगण गणेश प्रतिमा को भावभीनी विदाई देंगे. "गणपति बप्पा मोरिया, पुदाच्य वर्षी लवकर या" के उद्घोष के साथ, भक्तगण बप्पा को इस आशा के साथ विदाई देंगे कि वे अगले वर्ष पुनः लौटेंगे और भक्तों के दुःख-दर्द अपने साथ ले जाएंगे. गणेश महोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव न रहकर, भक्ति, एकता और मानवता के संदेशों का एक अनूठा संगम बन जाता है.

