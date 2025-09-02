अहमदाबाद: गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू होने के साथ ही अहमदाबाद में चारों ओर भक्ति और उल्लास का माहौल है. लोग बप्पा के स्वागत और दर्शन के लिए नए-नए पंडालों में पहुंच रहे हैं. हर जगह अलग-अलग थीम से सजाए गए गणेश पंडाल भक्तों का मन मोह रहे हैं. चांदलोडिया इलाके की गोकुलधाम सोसाइटी में युवाओं ने भूत बंगले की अनूठी थीम पर पंडाल तैयार किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

इस पंडाल में गणेश जी की मूर्ति के सामने भूत और कंकाल की सजावट की गई है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. यहां कंकाल और भूत बनकर दो युवक लाइव प्रस्तुति देते हैं. पंडाल की सजावट में बेलों, पेड़ों, कंकालों और खोपड़ियों का इस्तेमाल किया गया है. यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु उत्सुकता से गणेश जी के दर्शन करते हैं और रात्रि आरती के बाद होने वाले कठपुतली शो का भी आनंद लेते हैं.

पंडाल के आयोजक अनिकेत तिवारी ने बताया कि यह दूसरा साल है जब उन्होंने यह पंडाल बनाया है. 15 सदस्यों की एक टीम ने दो महीने की कड़ी मेहनत से इस पंडाल को तैयार किया है. आरती के बाद आयोजित कार्यक्रम में विशेष प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं. बच्चे, यहां आकर काफी रोमांच का अनुभव करते हैं. लोग, भूतों के इस दृश्य को देखने के लिए इंतजार करते हैं.

मंच निर्माता धवलभाई ने बताया कि गोकुलधाम चा राजा ग्रुप ने कुछ अलग करने का सोचा. लोग भूत-प्रेत को अशुभ मानते हैं, लेकिन यह थीम भगवान शिव की आस्था को ध्यान में रखकर बनाई गई है. लगभग 7 मिनट के नाटक में कंकाल हिलते-डुलते हैं, भूत-प्रेत आकर नाचते हैं और भगवान शिव के गीतों पर नृत्य भी करते हैं.

गणेश जी की मूर्ति घास और मिट्टी से बनाई गई है. इसका विसर्जन सोसाइटी में ही किया जाएगा. धवलभाई ने बताया कि लोग इस पंडाल को देखने का भरपूर आनंद लेते हैं. खासकर छोटे बच्चों को यह थीम बहुत पसंद आ रही है.

