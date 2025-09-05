रायदुर्गम के माई होम भुजा अपार्टमेंट में गणेश लड्डू की बहुप्रतीक्षित नीलामी 51,07,777 की रिकॉर्ड कीमत पर संपन्न हुई.
हैदराबाद: विनायक चविथि का उत्सव गुरुवार को उस समय चरम पर पहुंच गया जब रायदुर्गम के माई होम भुजा अपार्टमेंट में गणेश लड्डू की बहुप्रतीक्षित नीलामी 51,07,777 की रिकॉर्ड कीमत पर संपन्न हुई. इस वार्षिक आयोजन ने निवासियों और बाहरी लोगों दोनों का ध्यान आकर्षित किया, जहां अपार्टमेंट के क्लब हाउस में आयोजित इस उत्साहपूर्ण नीलामी में 12 उत्साही बिडर्स ने भाग लिया.
इससे पहले यहां माहौल भक्ति और उत्साह से भर हुआ था, क्योंकि स्थानीय लोग यह देखने के लिए एकत्रित हुए कि इस साल कौन सा लड्डू सबसे ज़्यादा कीमती होगा.यह लड्डू भद्राद्री कोठागुडेम जिले के येलंडु के एक रियल एस्टेट व्यवसायी कोंडापल्ली गणेश को यह मिला.
बता दें कि पिछले साल भी कोंडापल्ली गणेश ने यह नीलामी जीती थी. उस समय उन्होंने 29.5 लाख रुपये में यह लड्डू हासिल किया था. इस लड्डू को घर लाने के लिए उनकी निरंतर भक्ति और दृढ़ संकल्प ने साथी भक्तों की तालियां बटोरीं.
गणेश चतुर्थी समारोह का मुख्य आकर्षण
गणेश लड्डुओं की नीलामी की परंपरा तेलुगु राज्यों में गहराई से जड़ें जमा चुकी है और कई समुदाय इसे आशीर्वाद और समृद्धि फैलाने का एक तरीका मानते हैं. ऐसा माना जाता है कि लड्डू जीतने से घर में आने वाले साल के लिए ईश्वरीय कृपा, सौभाग्य और सफलता आती है. माई होम भुजा में भी, यह प्रथा अब उनके गणेश चतुर्थी समारोह का एक मुख्य आकर्षण बन गई है और साल-दर-साल इसमें लोगों की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है.
क्या है नीलामी का उद्देश्य?
अपार्टमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नादिमपल्ली नानी राजू ने नीलामी के उद्देश्य के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि बोली से प्राप्त पूरी राशि बैंक में जमा की जाती है और उससे प्राप्त ब्याज का उपयोग अगले साल विनायक चविथि कार्यक्रमों और अन्य सामुदायिक समारोहों के लिए किया जाता है. उन्होंने आगे कहा, "इस तरह, निवासियों की भक्ति एक स्थायी परंपरा में परिवर्तित होती है जो आस्था और एकता दोनों को मजबूत करती है."
स्थानीय लोगों में उत्साह
स्थानीय लोगों ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि उनका अपार्टमेंट परिसर हैदराबाद में सबसे अधिक डिमांड वाली गणेश लड्डू नीलामी का केंद्र बन गया है. इस साल हुई जीवंत प्रतिस्पर्धा और रिकॉर्ड कीमत ने इस आयोजन के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाया.
नीलामी से पहले भगवान विनायक को अर्पित किए जाने वाले लड्डू, जो अत्यंत श्रद्धा से तैयार किए जाते हैं, न केवल एक मीठे व्यंजन का प्रतीक हैं, बल्कि सामूहिक भक्ति, सामुदायिक बंधन और सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक हैं.
कोंडापल्ली गणेश द्वारा एक बार फिर से पुरस्कृत होने के साथ माई होम भुजा में 2025 का उत्सव एक शानदार समापन के साथ संपन्न हुआ, जिससे भक्त आस्था और उत्सव दोनों से प्रेरित हुए.
