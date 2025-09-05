ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: विनायक चविथि का उत्सव गुरुवार को उस समय चरम पर पहुंच गया जब रायदुर्गम के माई होम भुजा अपार्टमेंट में गणेश लड्डू की बहुप्रतीक्षित नीलामी 51,07,777 की रिकॉर्ड कीमत पर संपन्न हुई. इस वार्षिक आयोजन ने निवासियों और बाहरी लोगों दोनों का ध्यान आकर्षित किया, जहां अपार्टमेंट के क्लब हाउस में आयोजित इस उत्साहपूर्ण नीलामी में 12 उत्साही बिडर्स ने भाग लिया.

इससे पहले यहां माहौल भक्ति और उत्साह से भर हुआ था, क्योंकि स्थानीय लोग यह देखने के लिए एकत्रित हुए कि इस साल कौन सा लड्डू सबसे ज़्यादा कीमती होगा.यह लड्डू भद्राद्री कोठागुडेम जिले के येलंडु के एक रियल एस्टेट व्यवसायी कोंडापल्ली गणेश को यह मिला.

बता दें कि पिछले साल भी कोंडापल्ली गणेश ने यह नीलामी जीती थी. उस समय उन्होंने 29.5 लाख रुपये में यह लड्डू हासिल किया था. इस लड्डू को घर लाने के लिए उनकी निरंतर भक्ति और दृढ़ संकल्प ने साथी भक्तों की तालियां बटोरीं.

गणेश चतुर्थी समारोह का मुख्य आकर्षण

गणेश लड्डुओं की नीलामी की परंपरा तेलुगु राज्यों में गहराई से जड़ें जमा चुकी है और कई समुदाय इसे आशीर्वाद और समृद्धि फैलाने का एक तरीका मानते हैं. ऐसा माना जाता है कि लड्डू जीतने से घर में आने वाले साल के लिए ईश्वरीय कृपा, सौभाग्य और सफलता आती है. माई होम भुजा में भी, यह प्रथा अब उनके गणेश चतुर्थी समारोह का एक मुख्य आकर्षण बन गई है और साल-दर-साल इसमें लोगों की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है.

क्या है नीलामी का उद्देश्य?

अपार्टमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नादिमपल्ली नानी राजू ने नीलामी के उद्देश्य के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि बोली से प्राप्त पूरी राशि बैंक में जमा की जाती है और उससे प्राप्त ब्याज का उपयोग अगले साल विनायक चविथि कार्यक्रमों और अन्य सामुदायिक समारोहों के लिए किया जाता है. उन्होंने आगे कहा, "इस तरह, निवासियों की भक्ति एक स्थायी परंपरा में परिवर्तित होती है जो आस्था और एकता दोनों को मजबूत करती है."