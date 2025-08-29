ETV Bharat / bharat

बैट, बॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन से सजा अनोखा गणेश पंडाल, विसर्जन के बाद दान होंगे सभी खेल उपकरण

इस प्रयास का उद्देश्य बच्चों को आउटडोर खेलों के प्रति जागरूक करना और उन्हें मोबाइल की लत से दूर ले जाना है.

क्रिकेट से लेकर लगोरी तक, गणेश पंडाल में दिखी खेलों की झलक (ETV Bharat)
August 29, 2025

शिवमोग्गा,(कर्नाटक): गणेशोत्सव के दौरान इस बार शिवमोग्गा के एपीएमसी व्यापार संघ (APMC Traders' Association) ने एक अनोखी मिसाल पेश की है. पारंपरिक और पौराणिक सजावट से हटकर, इस बार गणेशजी को खेल सामग्री से सजाया गया है. पंडाल को पूरी तरह से खेलों की थीम पर आधारित रखा गया है, जिसमें प्राचीन और आधुनिक खेलों के उपकरणों की रंग-बिरंगी झलक देखने को मिल रही है.

पंडाल के चारों ओर क्रिकेट बैट, बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस, चेस और थ्रोबॉल जैसी आधुनिक खेल सामग्री के साथ-साथ गिली डंडा (चिन्नीदंडू), लगोरी, पगड़े, गोलियां, अलगुनिमाने जैसे पारंपरिक खेलों को भी प्रदर्शित किया गया है. गणेश प्रतिमा को सैकड़ों रंगीन गेंदों से सजाया गया है, जिससे यह पंडाल बच्चों और बड़ों सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

गणेश उत्सव में खेलों की धूम – बच्चों के लिए खास संदेश (ETV Bharat)

बच्चों को मोबाइल से बाहर निकालने की कोशिश
आज के डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और टीवी में खो गए हैं. इसी सोच के साथ समिति ने खेल थीम को अपनाया ताकि बच्चे इन खेलों के प्रति आकर्षित हों. इस प्रयास का उद्देश्य बच्चों को आउटडोर खेलों के प्रति जागरूक करना और उन्हें मोबाइल की लत से दूर ले जाना है.

विसर्जन के बाद दान होंगे खेल उपकरण
समिति के निदेशक शिवकुमार ने बताया, "हम पिछले तीन सालों से गणेशोत्सव को अलग-अलग थीम पर मना रहे हैं. पिछले साल हमने कृषि थीम अपनाई थी और गणेशजी को सब्जियों, गन्ने और मक्के से सजाया था. इस बार खेल विषय का चयन किया गया है. करीब ₹5 लाख खर्च कर बेंगलुरु की टीम ने यह सजावट की है. विसर्जन के बाद सभी खेल उपकरणों को सरकारी स्कूलों, अनाथालयों और गरीब बच्चों को दान किया जाएगा."

लोगों की प्रतिक्रिया
श्वेता, जो पंडाल देखने आई थीं, ने कहा, “आज के बच्चे इन खेलों से परिचित नहीं हैं. यह पंडाल बच्चों के लिए एक प्रदर्शनी जैसा है जहाँ उन्हें पुराने और नए खेलों के बारे में बताया जा सकता है.”

खेलो इंडिया स्टाइल में सजा गणेश पंडाल, दिल जीत रहा है शिवमोग्गा (ETV Bharat)

काव्या ने कहा, “यह मेरी दूसरी बार है जब मैं यहां आई हूं. यहां 50 से ज्यादा खेलों की झलक एक ही जगह मिलती है. बच्चों के लिए यह बहुत अच्छा अनुभव है. मोबाइल और टीवी से दूर जाकर उन्हें यह सब देखना चाहिए.”

चंद्रशेखर जावली ने कहा, “यह थीम वाकई शानदार है. पुराने और नए जमाने के सभी खेल एक साथ देखने को मिल रहे हैं. बहुत से लोग इन खेलों के बारे में नहीं जानते. एपीएमसी व्यापार संघ का यह प्रयास सराहनीय है.”

शिवमोग्गा का यह गणेशोत्सव केवल धार्मिक भावना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज को एक प्रेरक संदेश देने का माध्यम भी बना. खेल थीम से सजे इस पंडाल ने बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है.

