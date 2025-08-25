ETV Bharat / bharat

असम की राजधानी गुवाहाटी में तेलुगु समुदाय के द्वारा गणेश चतुर्थी उत्सव भव्य समारोह के रूप में मनाया जाता है.

Pandal and idol of Lord Ganesha made on the theme of Operation Sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना पंडाल व भगवान गणेश की मूर्ति (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 9:41 PM IST

5 Min Read

गुवाहाटी: जैसे ही सुबह का सूरज गुवाहाटी पर चमकता है, धूप की सुगंध बांस और मिट्टी की नम गंध के साथ मिल जाती है. शहर के फटासिल अम्बारी में भगवान गणेश की 41 फीट ऊंची मूर्ति, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ऊंची है. गणेश जी की शांत दृष्टि हर साल आने वाले हजारों लोगों को आशीर्वाद देती है.

किसी भी आम राहगीर के लिए, यह एक भव्य समारोह है. लेकिन गुवाहाटी के तेलुगु समुदाय के लिए, यह इससे कहीं बढ़कर है - एक ऐसा घर जिसे उन्होंने अपनी जमीन पर फिर से बसाया है.

चार दशकों से अधिक समय से, असम के तेलुगु एसोसिएशन ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर युवा क्लब के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी को दो दुनियाओं के बीच एक सेतु में बदल दिया है - यह दुनिया गोदावरी से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है.

Lord Ganesha Idol
भगवान गणेश की मूर्ति (ETV Bharat)

एसोसिएशन के महासचिव के. श्रीनिवास राव कहते हैं, "हम भले ही आंध्र और तेलंगाना से सैकड़ों मील दूर रहते हों, लेकिन हर गणेश चतुर्थी पर हमारा दिल ऐसे धड़कता है, जैसे हम अपने गांवों में वापस आ गए हों और अपने परिवारों के साथ पूजा-अर्चना कर रहे हों."

उत्सव की शुरुआत एक छोटी सी मूर्ति के अलावा कुछ परिवारों और पड़ोस में गूंजती तेलुगू भजनों की मधुर ध्वनि के साथ हुई. आज, यह गुवाहाटी के सबसे भव्य उत्सवों में से एक बन गया है, जो विभिन्न समुदायों के लोगों को आकर्षित करता है. असम में जन्मे बच्चे अब तेलुगु भजन गाते हैं, बड़े-बुज़ुर्ग अपनी जड़ों की कहानियां सुनाते हैं, और सभी पृष्ठभूमियों के पड़ोसी प्रसाद बाँटने के लिए एक ही पंडाल में इकट्ठा होते हैं.

युवा मंडल के सचिव चौधरी गोविंदा कहते हैं, "यह त्योहार सिर्फ़ रीति-रिवाज़ों का नहीं है. यह स्मृति, पहचान और कृतज्ञता का प्रतीक है. हमारे बच्चे स्कूल में भले ही असमिया बोलते हों, लेकिन जब वे भगवान गणेश के सामने खड़े होते हैं, तो वे यह भी सीखते हैं कि वे कौन हैं. उस पल हम असमिया और तेलुगु दोनों होते हैं."

इस साल, समारोह में भावनाओं का एक और स्तर जुड़ गया है. पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है, जो हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित है. जैसे-जैसे रात के आकाश में भक्ति गीतों की गूंज उठती है, वैसे-वैसे शहीदों के लिए मौन प्रार्थनाएं भी गूंजती हैं.

गोविंदा ने कहा, "भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले हैं, वे उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें." इस छह दिवसीय आयोजन के पीछे एक ऐसे समुदाय का साहस छिपा है जिसने अपनी परंपराओं को सीमाओं के पार पहुंचाया है. यहां पर आयोजन के 14 लाख रुपये का बजट रखा गया है. साथ ही यहां पर प्रतिदिन 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है.

एक बुज़ुर्ग सदस्य याद करते हैं, "हमारे पास अपनी आस्था के अलावा और कुछ नहीं था. आज, जब हम इस विशाल गणेश प्रतिमा को देखते हैं, जब हम असमिया मित्रों को हमारे साथ गणपति बप्पा मोरया गाते हुए सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी आस्था यहां फलीभूत हुई है.”

Lord Ganesha rides a rat
भगवान गणेश की सवारी चूहा (ETV Bharat)

गुवाहाटी में तेलुगु समुदाय: परंपराओं को जीवंत करना, संस्कृतियों का सम्मिश्रण

गुवाहाटी जीवंत तेलुगू समुदाय का घर है, जो अपनी संस्कृति, आस्था और परंपराओं को आंध्र प्रदेश से दूर तक ले गया है और असमिया जीवन के साथ खूबसूरती से घुल-मिल गया है.

गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार इस सांस्कृतिक बंधन को सामने लाते हैं, जहां भक्ति घर और मातृभूमि के बीच एक सेतु बन जाती है. असम तेलुगु एसोसिएशन के महासचिव के. श्रीनिवास राव के अनुसार, गुवाहाटी में लगभग 10,000 तेलुगु लोग रहते हैं. वे कहते हैं, "हमारा समुदाय फटासिल, भंगगढ़, नूनमती, बामुनीमैदम, बी. बरुआ रोड, मालीगांव, पांडु और उत्तरी गुवाहाटी में फैला हुआ है. कुल मिलाकर, असम में लगभग दो लाख तेलुगु लोग हैं."

Feet of the huge statue of Lord Ganesha
भगवान गणेश की विशाल मूर्ति के चरण (ETV Bharat)

अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए, राव बताते हैं कि असम में तेलुगु लोगों का प्रवास 1960 के दशक में शुरू हुआ था, मुख्यतः रेलवे, स्वास्थ्य क्षेत्र, गुवाहाटी नगर निगम और निजी संगठनों में काम के अवसरों के लिए. इसके बाद कई परिवार अब स्थायी निवासी बन गए हैं.

उन्होंने कहा, "मेरे अपने पिता 1973 में गुवाहाटी आए थे, जब मैं बच्चा था. समय के साथ, हमने न केवल अपनी दक्षिणी परंपराओं को संजोया, बल्कि असमिया संस्कृति का भी हिस्सा बन गए. हम असमिया बोलते हैं और हमारे कई असमिया पड़ोसी तेलुगु भी समझ सकते हैं. हम एक-दूसरे के त्योहार मनाते हैं और हमारे बीच आपसी प्रेम और सहयोग है."

गुवाहाटी में रहने वाले तेलुगु समुदाय के लिए, गणेश चतुर्थी एक त्योहार से कहीं बढ़कर है. यह यादों की धड़कन है, जड़ों की गूंज है, और यह भरोसा है कि आप घर से चाहे कितने भी दूर क्यों न हों, आस्था हमेशा घर बनाने का रास्ता खोज ही लेती है.

