कांकेर: भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि का दाता कहा जाता है. हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं. सभी देवी देवताओं में इनकी पूजा पहले होती है. गणेश चतुर्थी पर पूरे देश में गणपति बप्पा की पूजा हो रही है. इस अवसर पर हम आपको छत्तीसगढ़ के कांकेर में स्थापित भगवान गणेश की जीवित प्रतिमा के बारे में बताते हैं. श्रद्धालु और जानकार इस मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति को चमत्कार वाली प्रतिमा मानते हैं. भगवान गणेश का यह स्वरूप कांकेर के संबलपुर में स्थापित है.

संबलपुर गणपति धाम की महिमा: कांकेर से 60 किलोमीटर दूर संबलपुर में भगवान गणेश का यह मंदिर स्थित है. वर्षों से यह गणेश मंदिर श्रद्धा, चमत्कार और भक्ति का केंद्र बना हुआ है. यहां विराजित भगवान गणपति की प्रतिमा को जीवित प्रतिमा कहा जाता है. इससे जुड़ी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है. बताया जाता है कि यहां स्थापित गणपति जी की मूर्ति को एक गांव से मंदिर तक लाने में 12 बैलगाड़ियों के पहिए टूट गए थे. इस बारे में ईटीवी भारत की टीम ने संबलपुर पहुंचकर श्रद्धालुओं और पंडित के पुजारी से बात कर जानकारी हासिल की.

कांकेर में भगवान गणेश की जीवित प्रतिमा (ETV BHARAT)

"गढ़बांसला से आई गणेश प्रतिमा, रास्ते में हुए चमत्कार ": ग्रामीण प्रवेश गुप्ता ने बताया कि गणपति का यह धाम 100 साल पुराना है. भगवान गणेश की यह लगभग डेढ़ फीट ऊंची प्रतिमा पहले गढ़बांसला तालाब में मिली थी. जो यहां से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है. प्रतिमा को बैलगाड़ी से गांव लाने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार 11 बैलगाड़ियां रास्ते में टूट गईं. जब 12वीं बैलगाड़ी भी टूट गई, तो ग्रामीणों ने वहीं प्रतिमा को स्थापित कर दिया. इसके बाद लाख कोशिशों के बावजूद मूर्ति को हिलाया तक नहीं जा सका.

संबलपुर गणपति धाम की महिमा (ETV BHARAT)

भारत की पांच जीवित गणेश प्रतिमाओं में यह मूर्ति शामिल: संबलपुर मंदिर समिति सदस्य प्रदीप वर्मा ने बताया कि यह गणेश प्रतिमा भारत की पांच जीवित गणेश प्रतिमाओं में से एक है. यहां गणेश जी छोटी सूंड के रूप में विराजित हैं, और ग्रामीणों का दावा है कि हर साल प्रतिमा अपने आप थोड़ी-थोड़ी बढ़ती है.

इस मंदिर के जीर्णोद्धार के समय प्रतिमा को हटाने की कोशिशें नाकाम रहीं. उसके बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को बुलाया गया, जिन्होंने कहा कि यह प्रतिमा जीवित है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. तभी से प्रतिमा मंदिर के जमीन के तल में ही स्थापित है- प्रदीप वर्मा, सदस्य, संबलपुर मंदिर समिति

"संतान प्राप्ति का सिद्ध स्थल" : मंदिर समित सदस्य प्रदीप वर्मा ने बताया कि यह मंदिर दंपतियों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है जो संतान सुख की कामना करते हैं. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और विश्वास से यहां मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है. क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य हो, तो पहले इसी गणेश मंदिर में पूजा की जाती है.

यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और चमत्कारिक धरोहर भी है- नीरज चोपड़ा, स्थानीय निवासी, संबलपुर

भारत की पांच जीवित गणेश प्रतिमाओं में यह मूर्ति शामिल (ETV BHARAT)

संबलपुर गणपति मंदिर में हर साल गणेश उत्सव पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है. हजारों श्रद्धालु दूर-दूर से यहां दर्शन के लिए आते हैं. जैसे जैसे इस मंदिर की महिमा का पता लोगों को चल रहा है लोग अपनी मनोकामना लेकर यहां पहुंच रहे हैं. शंकराचार्य ने इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा को जीवित गणपति मूर्ति बताया था. तब से लोगों का विश्वास संबलपुर गणपति धाम पर बढ़ता जा रहा है.