सागर (कपिल तिवारी): विघ्नहर्ता और सिद्धि दाता गणेश ऐसे भगवान हैं, जिनकी प्रतिमाएं अधिकांश अकेली मिलती हैं. इतना जरूर होता है कि उनकी प्रतिमा के साथ उनका वाहन मूषक भी रहता है. अलग-अलग मुद्राओं और भाव भंगिमाओं में मिलने वाली गणेश प्रतिमाओं से हटकर सागर के पुरातत्व संग्रहालय में भगवान गणेश की स्त्री रूप में प्रतिमा स्थापित है.

यह प्रतिमा करीब 800 साल पुरानी है और इसमें विनायक के साथ विनायकी भी विराजमान हैं. विनायक और विनायकी ललितासन मुद्रा में बैठे हुए हैं. विनायक प्रतिमा चतुर्भुजी है, तो विनायकी की दो भुजाएं हैं. विनायकी भगवान गणेश का स्त्री रूप होता है. पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि विनय की गणेश का शक्ति स्वरुप है. इस तरह की प्रतिमा बहुत कम देखने मिलती है, जबकि सागर के संग्रहालय में 13वीं शताब्दी की प्रतिमा विद्यमान है.

भगवान गणेश का स्त्री रूप विनायकी (ETV Bharat)

सागर के पिठौरिया गांव में मिली प्रतिमा

जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक सुजीत पुरी गोस्वामी कहते हैं कि, ''पुरातत्व संग्रहालय में विनायक और विनायकी प्रतिमाएं विराजमान हैं. इसमें विनायकी, विनायक का शक्ति स्वरूप हैं. जिस तरह शिव की शक्ति पार्वती हैं, वैसे ही गणेश जी के विनायक रूप की शक्ति विनायकी हैं. जिला पुरातत्व संग्रहालय में ये 8वीं शताब्दी की प्रतिमा विद्यमान है. इसे बांदरी के पास पिठौरिया गांव से लाया गया था.''

भगवान गणेश का स्त्री रूप विनायकी (ETV Bharat)

राक्षस का वध करने भगवान ने रखा स्त्री रूप

भगवान गणेश का स्त्री रूप विनायकी शक्ति का प्रतीक है. इस स्वरूप को गणेशानी या गजाननी भी कहते हैं. भगवान गणेश ने विनायकी रूप राक्षस अंधक का वध करने रखा था. ये एक मायावी स्त्री का स्वरूप था. अंधक राक्षस का वध करने जरूरी था कि उसका रक्त जमीन पर ना गिर पाए. विनायकी ने अपनी सूंड से राक्षस अंधक का सारा रक्त एक ही बार में खींच लिया. विनायकी रूप अष्टमातृकाओं और चौंसठ योगिनियों में से एक माना जाता है. इस रूप की पूजा शक्ति की प्राप्ति और रक्षा के लिए की जाती है. भगवान गणेश ने ये अवतार स्त्री शक्ति की महत्ता पुरूष के समान स्थापित करने रखा था.

स्त्री रूप लेकर राक्षस का किया विनाश (ETV Bharat)

ललितासन मुद्रा में विनायक-विनायकी

सागर जिला पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित विनायकी प्रतिमा की खासियत की बात करें, तो इसमें विनायक के हाथों में आयुध और आभूषण है. यहां पर विनायक विनायकी ललितासन में बैठे हुए हैं. पद्मासन के कई प्रकार होते हैं, जिनमें एक ललितासन होता है.

सागर का पुरातत्व संग्रहालय (ETV Bharat)

यहां विनायक प्रतिमा चतुर्भुजी प्रतिमा है. विनायक की चतुर्भुजी प्रतिमा के ऊपर के दोनों हाथों में आयुध और नीचे के एक हाथ में मोदक और एक हाथ विनायकी के बायें हाथ के नीचे हैं. ऐसी प्रतिमाएं देश में बहुत कम देखने मिलती है, क्योंकि गणेश जी की ज्यादातर प्रतिमाएं अकेली होती है. इस प्रतिमा विनायक ललितासन में विनायकी के साथ प्रणय मुद्रा में है.

पूरे देश में मिलती हैं गणेश प्रतिमा

गणेश प्रतिमाएं हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोती हैं. क्योंकि गणेश प्रतिमाएं देश के हर कोने में मिलती हैं, चाहे वो देश का दक्षिणी हिस्सा हो या उत्तरी हिस्सा या फिर कोई भी हिस्सा हो. आपको नृत्य गणेश की प्रतिमाएं कई जगह देखने मिलेगी. जिनमें गणेश जी नृत्यरत है. कभी कभी नृत्य गणेश की प्रतिमा मूषक के साथ देखने को मिलेगी. गणेश प्रतिमाओं की मुख्य विशेषता उनकी सूंड होती है. प्राचीन गणेश प्रतिमाओं में कई तरह की सूंड मिलती है. गणेश प्रतिमाओं में सूंड अर्ध गोलाकार मिलेगी, थोडी सी ऊपर की तरफ मिलेगी और पूरी तरह से गोल भी मिलती है.''