गुजरात: 350 किलो टिशू पेपर से बनी 16 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश - GANESH CHATURTHI 2025

गुजरात समेत पूरे देश में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह है. सूरत में पर्यावरण-अनुकूल गणेशजी की प्रतिमा भव्य रूप से स्थापित की गई है.

Published : August 26, 2025 at 7:11 PM IST

सूरत: गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को लेकर पूरे देश में खासा उत्साह है. इस पर्व को और भी खास बनाने के लिए 'सरकार गणेश उत्सव मंडल' ने गुजरात की सबसे बड़ी पर्यावरण-अनुकूल गणेशजी की प्रतिमा भव्य रूप से स्थापित की है. इस प्रतिमा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) या मिट्टी से नहीं, बल्कि 350 किलोग्राम टिशू पेपर से बनी है.

16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी इस विशाल प्रतिमा को मुंबई के 15 कुशल कारीगरों ने एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है. इस प्रतिमा में कारीगरी इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि पहली नजर में किसी को भी यकीन नहीं होगा कि यह मूर्ति टिशू पेपर से बनी है. इसके आभूषणों से लेकर इसकी मुद्रा तक, हर विवरण को अद्भुत ढंग से उकेरा गया है, जो कलाकारों के कौशल को दर्शाता है. यह अद्भुत प्रतिमा न केवल भक्तों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरुकता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है.

गणेशजी की प्रतिमा को देखने उमड़ी भीड़
गणेशजी की प्रतिमा को देखने उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

सरकार गणेश उत्सव मंडल की अग्रणी पहल
इस पर्यावरण-अनुकूल पहल के पीछे प्रेरक विचार 'सरकार गणेश उत्सव' मंडल के सागर राजपूत का है. उन्होंने बताया कि मुंबई में माधी गणेश उत्सव के दौरान, पीओपी से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध था. इस वीडियो को देखकर उन्हें यह पर्यावरण-अनुकूल गणेश बनाने का विचार आया. इससे हमें परंपरा को बनाए रखने में मदद मिलेगी और साथ ही पर्यावरण को नुकसान से भी बचाया जा सकेगा.

350 किलो टिशू पेपर से निर्मित
पारंपरिक रूप से, गणेश प्रतिमा को नदी, झील या समुद्र में विसर्जित किया जाता है. पीओपी और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियां जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण हैं, जो जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए यह पर्यावरण-अनुकूल मूर्ति एक सकारात्मक और स्थायी समाधान प्रदान करती है.

कृत्रिम झील में विसर्जन, खाद के रूप में लुगदी का उपयोग
पर्यावरण-अनुकूल इस गणेश मूर्ति का विसर्जन पारंपरिक तरीके से नदी या समुद्र में नहीं किया जाएगा. मंडल द्वारा एक प्लॉट में कृत्रिम झील बनाई गई है, जिसमें इस मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा. टिशू पेपर से बनी होने के कारण, यह पानी में आसानी से घुल जाएगी और किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करेगी. विसर्जन के बाद बचे हुए लुगदी का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकेगा, जिससे एक पूर्ण स्थायी चक्र पूरा होगा. यह पहल अन्य मंडलों और भक्तों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश करती है.

भव्य जुलूस के साथ गणेशजी का स्वागत
इस भव्य मूर्ति को सूरत शहर में लाने के लिए एक भव्य आगमन जुलूस निकाला गया. इस जुलूस में हजारों भक्त शामिल हुए, जिनके चेहरों पर भगवान गणेश के आगमन की खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था. ढोल-नगाड़ों और गणेशजी के जयकारों के साथ निकले इस जुलूस ने पूरे शहर में एक पवित्र और उत्साहपूर्ण वातावरण बना दिया. यह तीर्थयात्रा न केवल एक धार्मिक प्रक्रिया थी, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी था कि धर्म और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं.

22 कैरेट सोने की गणेश मूर्ति
22 कैरेट सोने की गणेश मूर्ति (ETV Bharat)

22 कैरेट सोने की गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां
उधर, गुजरात की डायमंड सिटी सूरत के एक जौहरी ने भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की दुनिया की सबसे छोटी 22 कैरेट सोने की मूर्तियां बनाकर अद्भुत उपलब्धि हासिल की है. ये मूर्तियां केवल 1 इंच ऊंची और 10 ग्राम वजन की हैं, जिन्हें 3D प्रिंट तकनीक और एंटीक फिनिश का उपयोग करके 'जीरो डिफेक्ट' गुणवत्ता के साथ तैयार किया गया है. प्रत्येक मूर्ति की लागत लगभग 1.5 लाख रुपये है. साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए ज्वेलर्स ने प्रक्रिया शरू कर दी है.

ज्वेलर्स वीरेन चोकसी ने बताया कि प्रत्येक मूर्ति की लागत लगभग 1.5 लाख रुपये है, और इसकी कारीगरी इतनी बारीक है कि 10 फुट की मूर्ति जैसी स्पष्टता इस 1 इंच की मूर्ति में भी देखी जा सकती है. उन्होंने बताया कि इस अनूठी रचना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने के लिए आवेदन किया गया है, जिससे गणेश चतुर्थी और दिवाली से पहले इसकी मांग बढ़ रही है. इन मूर्तियों को बनाने में लगभग 15 से 20 दिन लगे और 40 कारीगरों की टीम ने दिन-रात काम किया.

22 कैरेट सोने की गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां
22 कैरेट सोने की गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह है कि इतनी छोटी होने के बावजूद, ये मूर्तियां 'जीरो डिफेक्ट' हैं, यानी इनमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं है. हमारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'जीरो डिफेक्ट' के विजन के अनुरूप है.

चोकसी ने आगे बताया, "हम कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इतनी छोटी मूर्ति में भी जीरो डिफेक्ट के साथ काम करके एक उपलब्धि हासिल की है. सात से आठ विशेषज्ञों की टीम ने इस उत्कृष्ट कारीगरी को बनाने के लिए दिन-रात काम किया है.

सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए, चोकसी ने इन मूर्तियों को ग्राहकों के लिए किफायती दामों पर उपलब्ध कराया है. प्रत्येक मूर्ति की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है. इतनी छोटी मूर्ति होने के बावजूद, इसकी स्पष्टता अद्भुत है. चोकसी ने दावा किया कि ये मूर्तियां दुनिया की सबसे छोटी और बिना किसी दोष वाली सोने की मूर्तियां हैं. इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए आवेदन भी किया गया है.

