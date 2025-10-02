जैतूसाव मठ में रुके थे गांधी जी, यहीं से किया था अस्पृश्यता और छुआछूत मुक्त भारत का आह्वान
20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए. 1933 में जब गांधी जी दूसरी बार यहां आए तो बड़ा संदेश जनता को दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 11:06 AM IST
रायपुर: 20 दिसंबर 1920 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार उस समय के राज्य और वर्तमान में छत्तीसगढ़ आए थे. महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कंडेल सत्याग्रह की शुरुआत की थी. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पहली यात्रा के 105 साल पूरे हो रहे हैं. कंडेल यात्रा के बाद जब दूसरी बार महात्मा गांधी वर्तमान छत्तीसगढ़ के दौरे पर 1933 में आए. तब यहीं से उन्होंने पूरे देश को छुआछूत मुक्त करने का आह्वान किया था. वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जैतूसाव मठ में गांधी जी रुके थे. यहां महात्मा गांधी जी ने एक अछूत कन्या के हाथों से पानी पीया और यहीं से पूरे भारत में अस्पृश्यता और छुआछूत मुक्त भारत का आह्वान राष्ट्रपिता ने किया था.
जैतूसाव मठ से किया था बड़ा ऐलान: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पहले दौर के 105 साल पूरा होने को लेकर ईटीवी भारत ने वर्तमान हालात का जायजा लिया. जैतूसाव मठ में महात्मा गांधी 1933 में आकर रुके थे और पहली बार 1920 में आकर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की नींव रखी थी. जैतूसाव मठ में जब गांधी जी जब रुके थे तो उन्होंने चरखे से सूत भी काता था. जिस स्थान पर गांधी जी ने चरखा चलाया था उसी स्थान पर गांधी जी की एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई है.
गांधी जी चलाया था यहां चरखा और दिया था बड़ा सामाजिक संदेश: जैतूसाव मठ में पढ़ रहे बच्चों से ईटीवी भारत की टीम ने गांधी जी के बारे में बातचीत की. बच्चों ने बताया कि उनके आचार्य उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरु के बारे में अक्सर बताते रहते हैं. बच्चों ने बताया कि उनके आचार्य ने उनको बताया है कि गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहां आए हैं और यहां पर रुके भी हैं. इन महापुरुषों के अलावा कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी जैतूसाव मठ में आ चुके हैं. बच्चों ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यहां चरखा भी चलाया है. यहीं से छुआछूत, जात-पात के भेदभाव को खत्म करने के लिए अछूत कन्या के हाथ से गांधी जी ने पानी पीया था. अछूत कन्या के हाथ से पानी पीकर राष्ट्रपिता ने एक बड़े सामाजिक आंदोलन का संदेश दिया.
यहां से गांधी जी ने देश और विश्व को दिया था संदेश: वहीं, इस मठ में बच्चों को पढ़ाने वाले आचार्य ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कृतियां आज भी यहां पर सहेज कर रखी गई हैं. यहीं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे देश और विश्व को छुआछूत और भेदभाव से मुक्त रहने का आह्वान किया था. वर्तमान में यहां पढ़ रहे बच्चे गांधी जी के बताए गए मार्ग पर चलने का संदेश और प्रण लेकर आगे बढ़ रहे हैं.