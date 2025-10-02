ETV Bharat / bharat

जम्मू का गांधी भवन सरकार की उदासीनता का जीवंत उदाहरण, पढ़ें रिपोर्ट

पूर्व सांसद कृष्ण मेहता ने 1949 में जम्मू में गांधी भवन का निर्माण कराया था, जो सिविल सचिवालय से सटा है.

Gandhi Jayanti 2025 Gandhi Bhawan in Jammu is marred by apathy of government and internal politics
जम्मू का गांधी भवन सरकार की उदासीनता का उदाहरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2025 at 5:30 PM IST

आमिर तांत्रे

जम्मू: जब पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है, जम्मू का गांधी भवन सरकारी उदासीनता और अंदरूनी राजनीति से जूझ रहा है. गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को भवन में एक समारोह आयोजित किया गया और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ दर्जन लोग एकत्रित हुए, लेकिन भवन की उदासीनता हर जगह दिखाई दे रही थी.

पूर्व सांसद कृष्ण मेहता द्वारा 1949 में गांधी सेवा भवन के रूप में स्थापित सिविल सचिवालय से सटा गांधी भवन अब लगभग वर्जित क्षेत्र (जाने की अनुमति नहीं) बन गया है, जो कभी हर गतिविधि का केंद्र हुआ करता था.

अब आम लोग इस क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि सुरक्षा बलों ने दक्षिण में शालामार की तरफ और उत्तर में जनरल एन सी विज रोड की ओर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर इसकी सुरक्षा कर दी है. भवन में कोई गतिविधि नहीं हो रही है, जहां पहले कई कार्यक्रम आयोजित होते थे और अच्छी कमाई होती थी.

गांधी जयंती समारोह में शामिल हुए लोग
गांधी जयंती समारोह में शामिल हुए लोग (ETV Bharat)

गांधी सेवा भवन के अध्यक्ष सुरेश शर्मा कहते हैं, "वर्तमान में हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है क्योंकि कोई भी संगठन या व्यक्ति हमारे भवन को बुक करने में रुचि नहीं रखता है, जो 1990 से पहले एक पसंदीदा विकल्प था क्योंकि जम्मू शहर में गांधी भवन जैसी जगहें कहीं और उपलब्ध नहीं थीं. अब अगर कोई शिक्षा या किसी अन्य उद्देश्य से गांधी भवन जाना चाहता है, तो उसे सुरक्षा बलों का सामना करना पड़ता है और बिना उस क्षेत्र का दौरा किए वापस लौटना पड़ता है."

गांधी जयंती समारोह में शामिल हुए लोग
गांधी जयंती समारोह में शामिल हुए लोग (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जब दरबार स्थानांतरण प्रथा लागू थी और सचिवालय गर्मियों के दौरान छह महीने के लिए कश्मीर चला जाता था और गांधी भवन जाने वाला रास्ता आम जनता के लिए खोला जाता था, तो लोगों को गांधी भवन तक मुफ्त पहुंच का विकल्प भी मिलता था. शर्मा ने कहा, "लेकिन अब यह स्पष्ट नहीं है कि दरबार कहां है, इसलिए रास्ता पूरे साल बंद रहता है और स्थानीय लोगों के लिए गांधी भवन तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है."

जम्मू का गांधी भवन
जम्मू का गांधी भवन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि भवन का लॉन क्षेत्र सचिवालय कर्मचारियों और विधायकों, मंत्रियों और नौकरशाहों के निजी सुरक्षा अधिकारियों के लिए पार्किंग क्षेत्र बन गया है.

जम्मू स्थित गांधी भवन, जो देश की आजादी के बाद बनी शहर की कुछ इमारतों में से एक है, की चिंताओं को दूर करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है. 1993 तक, कृष्णा मेहता इसकी देखरेख कर रही थीं और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कई लोगों ने इसके स्वामित्व का दावा किया और इसका संचालन किसी एक संस्था के पास नहीं रहा.

बदहाल स्थिति में जम्मू का गांधी भवन
बदहाल स्थिति में जम्मू का गांधी भवन (ETV Bharat)

इस भवन से जुड़े कुछ लोगों ने ईटीवी भारत को बताया कि मेहता परिवार के नौकरों ने भी उनकी मृत्यु के बाद इसके स्वामित्व का दावा किया और भवन पर नियंत्रण कर लिया. उन्होंने आगे कहा, "पहले यहां एक संग्रहालय स्थापित किया गया था, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे, तो उस संग्रहालय को भी किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया. अब भवन में ऐसा कोई बड़ा आकर्षण नहीं है जो लोगों को आकर्षित कर सके."

