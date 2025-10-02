ETV Bharat / bharat

गांधी जयंती: “मेरा जीवन ही मेरा संदेश है”- गांधी दर्शन संग्रहालय में सजी बापू की अमूल्य धरोहरें, अहिंसा व सादगी का संदेश

2. ऐतिहासिक नाव (दांडी यात्रा 1930): यह वही नाव है, जिससे गांधीजी ने दांडी मार्च के दौरान माहि नदी को पार किया था. 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली यह 241 मील लंबी यात्रा नमक कानून तोड़ने के साथ स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी. नाव आज भी उस साहसिक यात्रा की गवाह है, जिसने भारत की आजादी को नई गति दी.

1. गिटार में बदली AK-47 गन: कोलंबियाई संगीतकार व शांति कार्यकर्ता सेज़र लोपेज़ ने निष्क्रिय AK-47 को गिटार में बदलकर इसे गांधी स्मृति को वर्ष 2012 में भेंट किया था, जो बताता है कि हिंसा के साधन को भी रचनात्मकता और संगीत में बदला जा सकता है. गांधी दर्शन में यह दुनिया भर के आगंतुकों को अहिंसा व शांति का संदेश देता है.

गांधीजी का जीवन-दर्शन और संघर्ष: संग्रहालय में गांधीजी की संपूर्ण जीवन यात्रा को चरणबद्ध ढंग से दर्शाया गया है. जहां 1869 में पोरबंदर, गुजरात में जन्म से लेकर 1888 में इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करने और 1891 में बैरिस्टर बनने के साथ उनकी मार्कशीट भी प्रदर्शित की गई है. सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका में वकालत के दौरान नस्लभेद का सामना करना पड़ा, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी. 1906 में सत्याग्रह की शुरुआत और 1909 में हिंद स्वराज की रचना. 1915 में भारत वापसी और 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1920-22 असहयोग आंदोलन और 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च और 1948 में राष्ट्र के प्रति बलिदान की इन घटनाओं को संग्रहालय में दुर्लभ तस्वीरों, दस्तावेजों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है.

नई दिल्ली: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाओं व विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन संग्रहालय विशेष आकर्षण का केंद्र है, जहां बापू के जीवन व संघर्ष से जुड़ी अमूल्य धरोहरें सुरक्षित रखी गई हैं. गांधीजी ने कहा था “मेरा जीवन ही मेरा संदेश है.” संग्रहालय में प्रदर्शित प्रत्येक वस्तु इसी संदेश को जीवंत करती है और आगंतुकों को सत्य, अहिंसा व सादगी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है.

3. गांधीजी के अंतिम संस्कार की गाड़ी (गन-कैरेज): 30 जनवरी 1948 को गांधीजी की हत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर को इसी गाड़ी पर रखकर बिड़ला हाउस (गांधी स्मृति) से राजघाट लाया गया था. उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और देश की आंखें नम हो गईं. यह गाड़ी आज भी उस ऐतिहासिक क्षण की अमर गवाह है.

गांधीजी का रेलवे के साथ रिश्ता (ETV Bharat)

4. ऐतिहासिक बेंच: गुजरात के वेजलपुर गांव की वह बेंच भी यहां संरक्षित की गई है. जिस पर बैठकर गांधीजी ने ग्रामीणों को संबोधित किया और दांडी यात्रा के लिए लोगों में साहस भरा था. इन धरोहरों को देखकर आज भी उस दौर की गूंज सुनाई देती है, जब अहिंसा और सत्य की शक्ति से एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दी गई थी.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (ETV Bharat)

गांधीजी को जेल और संघर्ष की यादें: संग्रहालय में वह प्रसंग भी प्रदर्शित किया गया है, जब गांधीजी 1908 में पहली बार सविनय कानून भंग के लिए जेल गए. कैदी के कपड़े पहनकर, साधारण भोजन खाकर, अध्ययन में समय बिताकर उन्होंने जेल को भी तपोभूमि बना दिया. सोक्रेटीस को पढ़ते हुए उन्होंने जाना कि भारतीयों को अन्याय के खिलाफ सत्य व साहस के साथ खड़ा होना होगा.

साबरमती और सेवाग्राम आश्रम: गांधीजी के प्रयोग आश्रमों से जुड़े रहे. साबरमती व सेवाग्राम आश्रम उनके जीवन-दर्शन के केंद्र बने. साबरमती आश्रम से ही 1930 में दांडी यात्रा निकली. वहीं से गांधीजी का सत्याग्रह जनांदोलन का रूप लेता चला गया.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्धरण (ETV Bharat)

जलियांवाला बाग और स्वतंत्रता की लहर: 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार भी यहां संग्रहालय की झलकियों में है. डायर की गोलियों से निर्दोषों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया और गांधीजी को असहयोग आंदोलन छेड़ने के लिए प्रेरित किया.

गांधीजी का रेलवे के साथ रिश्ता: गांधीजी के जीवन में रेलगाड़ी ने विशेष भूमिका निभाई थी. दक्षिण अफ्रीका में पिटेर्मरिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से निकाले जाने की घटना ने उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा किया. भारत में उन्होंने तीसरे दर्जे के कोच में यात्रा की, जिससे वे आमजन के दुख-दर्द को समझ सकें. यही रेल यात्राएं उन्हें जनता से जोड़ने व आंदोलनों को जनांदोलन बनाने में सहायक बनीं.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्धरण (ETV Bharat)

गांधीजी का अंतिम संदेश: 30 जनवरी 1948 को जब गोली लगने से गांधीजी शहीद हुए, तब उनके अंतिम शब्द थे “हे राम” उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें किसी पागल की गोली भी लगे, तो वे मुस्कुराते हुए मरना चाहेंगे और उनके होंठों पर राम का नाम होगा.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्धरण (ETV Bharat)

गांधी दर्शन संग्रहालय न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी है. यहां की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चित्र यह कहता है कि सत्य व अहिंसा केवल स्वतंत्रता की लड़ाई का हथियार नहीं थे, बल्कि वे मानवता की शाश्वत धरोहर हैं. यह संग्रहालय उन सभी के लिए विशेष महत्व रखता है, जो बापू के जीवन और विचारों को आत्मसात करना चाहते हैं. गांधीजी का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य, संवाद और अहिंसा से संभव है.

