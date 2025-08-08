नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक की एक ट्रायल कोर्ट को धर्मस्थल मंदिर के सचिव की ओर से दायर उस याचिका पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया, जिसमें धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले में कथित रूप से अपमानजनक रिपोर्टों के पब्लिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

इस मामले पर जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनवाई की. बैंच ने इस मामले में मीडिया पर रोक लगाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि गैग ऑर्डर केवल दुर्लभतम मामलों में ही पारित किए जाते हैं. एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी पत्रकार को पता चल जाए कि एक पुलिस अधिकारी के पास एक आतंकवादी का नंबर है, तो उसे पब्लिश नहीं किया जा सकता.

'गैग ऑर्डर सुपर इंजेक्शन हैं'

जस्टिस मनमोहन ने कहा, "गैग ऑर्डर सुपर इंजेक्शन हैं. ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटते हैं. इस मामले में एक सफाई कर्मचारी है. अगर हम सुपर इंजेक्शन पारित करते हैं, तो उसका बयान भी पब्लिश नहीं किया जा सकता... हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं."

पीठ ने कहा कि इस मामले पर निचली अदालत में बहस होने दीजिए और वह स्वतंत्र रूप से इस पर फैसला सुना सकती है. दलील दी गई कि अगर किसी जज को पैसे लेते हुए दिखाया गया, तो संस्था का क्या होगा? इस पर पीठ ने कहा, "ये सब मीम्स हैं. हम उनसे इसे हटाने के लिए कह सकते हैं. आप सही कह रहे हैं, इसकी कोई सीमा होनी चाहिए."

बैंच गैग ऑर्डर देने के पक्ष में नहीं

बैंच ने आगे कहा कि वह किसी तरह का गैग ऑर्डर देने के पक्ष में नहीं है. पीठ ने कहा, "आप यह सब निचली अदालत को दिखाएं. उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना विचार रखने और निर्णय लेने दें." इसके बाद मंदिर प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत से किसी प्रकार का निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया.रोहतगी ने यह भी बताया कि न्यूज चैनल और सोशल मीडिया अपमानजनक रिपोर्टें चला रहे हैं और कथित रूप से अपमानजनक इंटरनेट मीम्स पोस्ट कर रहे हैं.

रोहतगी ने कहा, "मुझे कम से कम कोई निषेधाज्ञा तो दीजिए. एक आदमी हाई कोर्ट जाता है. कानून तो यही है कि जो जाता है, उसे लाभ मिलना चाहिए. बाकी 299 (अन्य मीडिया संस्थान, जिन पर पहले मीडिया प्रतिबंध लगा हुआ था) को लाभ कैसे मिल रहा है? माननीय न्यायाधीश कुछ सुरक्षा दे सकते हैं..."

निचली अदालत को निर्देश

पीठ ने कहा कि वह इस दलील पर विचार करने को तैयार नहीं है और निचली अदालत को मंदिर प्रशासन की अंतरिम निषेधाज्ञा की याचिका पर नए सिरे से फैसला करने का आदेश दिया. पीठ ने कहा, "हम निचली अदालत को निर्देश देते हैं कि वह सुनवाई की अगली तारीख से दो हफ़्ते के भीतर आवेदन पर फैसला करे." सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी का निचली अदालत पर नए सिरे से स्थगन आवेदन पर विचार करते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट धर्मस्थल मंदिर संस्थाओं के सचिव हर्षेंद्र कुमार डी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट से पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले की रिपोर्टिंग के संबंध में यूट्यूब चैनल कुडला रैम्पेज पर बेंगलुरु की एक सिविल अदालत द्वारा लगाई गई मीडिया पाबंदी को रद्द कर दिया था.

यह मामला धर्मस्थल मंजूनाथस्वामी मंदिर में कार्यरत एक पूर्व सफाई कर्मचारी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद मीडिया कवरेज से उत्पन्न हुआ है. पुलिस में दर्ज शिकायत में उसने आरोप लगाया था कि उसके सुपरवाइजर ने उसे लगभग दो दशकों तक महिलाओं सहित कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया था.

