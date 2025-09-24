ETV Bharat / bharat

गढ़चिरौली: 6 नक्सलियों ने DGP रश्मि शुक्ला के सामने किया सरेंडर, दंडकारण्य में माओवादी के हौसले हुए पस्त

गढ़चिरौली में 6 माओवादियों ने महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के सामने सरेंडर कर दिया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 11:58 PM IST 2 Min Read