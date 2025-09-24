गढ़चिरौली: 6 नक्सलियों ने DGP रश्मि शुक्ला के सामने किया सरेंडर, दंडकारण्य में माओवादी के हौसले हुए पस्त
गढ़चिरौली जिले सहित छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सल आंदोलन को बड़ा झटका लगा है.
Published : September 24, 2025 at 11:58 PM IST
गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 6 माओवादियों ने महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस के मुताबिक, इस अभियान के बाद गढ़चिरौली समेत दंडकारण्य में माओवादी आंदोलन और कमजोर पड़ जाएगा.
केंद्र सरकार ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन सबके बीच गढ़चिरौली जिले सहित छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सल आंदोलन को आज बड़ा झटका लगा.
रश्मि शुक्ला के सामने छह सीनियर माओवादी नेताओं ने आत्मसमर्पण किया
आत्मसमर्पण करने वालों में दो डिविजनल कमेटी सदस्य (डीवीसीएम), दो पोलित ब्यूरो कमेटी सदस्य (पीपीसीएम), एक एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम) और एक कमांडर शामिल हैं. इनमें भीमन्ना उर्फ सुखलाल कुलमेथे (58), विमलक्का उर्फ शंकरक्का सादमेक (56), कविता उर्फ शांति मज्जी (34), नागेश उर्फ गुड्डी माडवी (39), समीर एतु पोटम (24) और नवाता उर्फ सुरेखा माडवी (28) शामिल हैं.
इससे पहले 12 माओवादियों ने किया था आत्मसमर्पण
इसी साल जनवरी में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य तारक्का सिदाम समेत 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था. वहीं, 6 जून को सपनाक्का बुचैया चौधरी समेत 12 माओवादियों ने सरेंडर किया था. उसके बाद, कुछ ही महीनों में छह वरिष्ठ स्तर के नेताओं के आत्मसमर्पण को माओवादी संगठनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
हथियार डालो और सम्मानपूर्वक जीवन जियो
पुलिस ने संभावना जताई है कि इस अभियान के बाद गढ़चिरौली समेत दंडकारण्य में माओवादी आंदोलन और कमजोर पड़ जाएगा. पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने कहा कि, C-60 जवानों का काम सराहनीय है. उन्होंने कहा कि, बचे हुए माओवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र की धारा में आना चाहिए, हथियार डाल देने चाहिए और सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहिए.
