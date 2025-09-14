ETV Bharat / bharat

"बहुत जल्द लोग अपने ही डीएनए से लैब ग्रोन डायमंड बनवा सकेंगे", जानिए- DNA डायमंड से कैसे बदलेगा ट्रेंड

जानी-मानी ज्वेलरी डिजाइनर हेतल वकील वालिया का कहना है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री लगातार नए आयाम छू रही है.

बदलने वाला है ज्वेलरी का भविष्य, आने वाला है नया ट्रेंड
बदलने वाला है ज्वेलरी का भविष्य, आने वाला है नया ट्रेंड
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025 at 3:45 PM IST

नई दिल्ली: ज्वेलरी इंडस्ट्री लगातार नए आयाम छू रही है. इन्हीं आयामों की फेहरिस्त में अब एक ऐसा ट्रेंड आने जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार साबित हो सकता है. जानी-मानी ज्वेलरी डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर और कंसल्टेंट हेतल वकील वालिया का कहना है कि बहुत जल्द लोग अपने ही डीएनए से लैब ग्रोन डायमंड बनवा सकेंगे, जो न सिर्फ आभूषण का हिस्सा होंगे बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव व यादों को संजोने का माध्यम भी बनेंगे.

हेतल वकील इंटरनेशनल फ्री ज़ोन अथॉरिटी (IFZA) दुबई की महिला विंग की प्रमुख रह चुकी हैं और पिछले तीन दशक से अधिक समय से ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ी हैं. हेतल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि जब भी इंडस्ट्री में उथल-पुथल होती है तभी नए अवसर जन्म लेते हैं. आज सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड बाजार में तेजी से आ गए हैं. ऐसे समय में डीएनए डायमंड एक अनोखा अवसर है. यह तकनीक बैंकॉक और सिंगापुर से आई है और अब हम दिल्ली के ज्वेलरी शो में इस पर पैनल डिस्कशन भी कर चुके हैं.

DNA डायमंड से बदलने वाला है ज्वेलरी का भविष्य- हेतल वकील (ETV Bharat)

हेतल वकील वालिया ने समझाया कि डीएनए डायमंड की खासियत यह है कि इसमें ग्राहक अपना डीएनए शामिल करवा सकते हैं. इस तरीके से यह सिर्फ एक आभूषण नहीं रहेगा बल्कि एक पर्सनलाइज्ड मेमोरी बन जाएगा. आज ज्वेलरी केवल सुंदरता की चीज नहीं है, यह पर्सनलाइजेशन, इमोशनल कनेक्शन व एक्सक्लूसिविटी के बारे में है. जब कोई जानता है कि यह डायमंड मेरे ही डीएनए से बना है तब उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है.

डीएनए डायमंड से बदलने वाला है ज्वेलरी का भविष्य, आने वाला है नया ट्रेंड
डीएनए डायमंड से बदलने वाला है ज्वेलरी का भविष्य, आने वाला है नया ट्रेंड (ETV Bharat)

लैब ग्रोन डायमंड की कीमत व संभावनाएं: ज्वेलरी डिजाइनर हेतल वकील के मुताबिक, वर्तमान में लैब ग्रोन डायमंड की कीमत करीब 20 से 60 हजार रुपये प्रति कैरेट तक है. डीएनए डायमंड ज्वेलरी की कीमत इससे अधिक होगी. यह लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर से शुरू होती है. उन्होंने कहा कि लोग इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि पहचान व विरासत है. जैसे हमारी दादी की कोई पुरानी जड़ी वाली साड़ी आज भी हमें यादों से जोड़ती है, वैसे ही यह डीएनए डायमंड आने वाली पीढ़ियों को हमारी याद दिलाएगा.

ज्वेलरी डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर और कंसल्टेंट हेतल वकील वालिया का कहना है कि बहुत जल्द लोग अपने ही डीएनए से लैब ग्रोन डायमंड बनवा सकेंगे
ज्वेलरी डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर और कंसल्टेंट हेतल वकील वालिया का कहना है कि बहुत जल्द लोग अपने ही डीएनए से लैब ग्रोन डायमंड बनवा सकेंगे (ETV Bharat)

ज्वेलरी की डिजाइनों का बदलता ट्रेंड: हेतल वकील वालिया ने यह भी बताया कि आज के दौर में डिजाइन ही असली पहचान है. सोना, डायमंड व मेकिंग चार्ज सभी ज्वेलर्स के पास लगभग समान होते हैं, लेकिन ग्राहक उसी को चुनते हैं, जिसकी डिजाइन उनकी लाइफस्टाइल और बजट के हिसाब से बनी होती है. आज रिसर्च आधारित डिजाइनिंग हो रही है. महिलाएं हल्की, आकर्षक व अपनी जरूरत के मुताबिक ज्वेलरी पसंद कर रही हैं. अब 22 कैरेट और 18 कैरेट के अलावा 9 कैरेट ज्वेलरी भी प्रमाणित रूप से बाजार में उपलब्ध होंगी. इससे खरीदारों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्वेलर्स को नए डिजाइन बनाने की संभावनाएं बढ़ेंगी. हेतल का मानना है कि आने वाले समय में डीएनए डायमंड इंडस्ट्री का चेहरा बदल देंगे.

