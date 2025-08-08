उत्तरकाशी (धीरज सजवाण): उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में आई पांच अगस्त की आपदा के खौफनाक वीडियो पूरी दुनिया ने देखे हैं. एक वीडियो में काली कार वहां से दौड़ती हुई नजर आ रही थी. सब यही सोच रहे हैं कि काली कार में बैठे व्यक्ति का क्या हुआ होगा? क्या वो व्यक्ति इस आपदा में बच पाया है? अच्छी बात ये है कि काली कार सवार व्यक्ति इस आपदा में बच गया है. ईटीवी भारत ने काली कार सवार व्यक्ति को न सिर्फ ढूंढ निकाला, बल्कि उससे बात भी की है.

ईटीवी भारत ने खोजा आपदा से बचा शख्स: ईटीवी भारत की टीम ने जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर चश्मदीदों से बातचीत की और पूछा कि उस काली कार को कौन चला रहा था. उस व्यक्ति का नाम पता चलने के बाद रेस्क्यू किए गए लोगों का डाटा खंगाला. उस व्यक्ति का नाम और फोन नंबर पता कर पूरी जानकारी ली. इसके बाद उस व्यक्ति से संपर्क किया गया. तब कहीं जाकर ईटीवी भारत की टीम उस व्यक्ति तक पहुंची.

मौत को छूकर निकले फुरकान: धराली आपदा के बीच उसे भीषण तबाही के खौफनाक मंजर में मौत को छूकर निकलने वाला वह शख्स यूपी के बिजनौर का रहने वाला है, जिसका नाम फुरकान अहमद है. फुरकान अहमद ने बताया कि वो कुछ साथियों के साथ धारली के पास एक होटल में वेल्डिंग का काम करने गए थे.

5 अगस्त का न भूल पाने वाला मंजर: फुरकान अहमद उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि 5 अगस्त को काफी तेज बारिश हो रही थी. रोजाना की तरह उस दिन भी फुरकान अहमद अपने साथियों के साथ लंच टाइम में बाजार चले गए थे. उसी दिन उन्हें वहां से कुछ सामान लाना था.

सीटियां बजते ही सब भागने लगे: फुरकान ने ईटीवी भारत की टीम को बताया कि उन्होंने अपनी काले रंग की मारुति सुजुकी ऑल्टो कार (UP20R9321) उठाई और अपने साथियों के साथ धराली बाजार सामान लेने चले गए. फुरकान गाड़ी में बैठे थे और उनके तीन साथी दुकान से सामान ले रहे थे. तभी अचानक से वहां सीटियां बजने लगी. वहीं हड़कंप मच गया, सभी लोग भागो भागो बोलकर भागने लगे.

फुल स्पीड में दौड़ाई कार: फुरकान अपनी कार के साथ उल्टी दिशा में खड़े थे. क्योंकि उन्हें वापस जाना था. उन्हें नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा हैं, लेकिन सब लोग भाग रहे थे तो उन्हें अंदाजा लग गया कि कुछ तो खतरा है. इसके चलते उन्होंने अपने साथियों को इशारा कर के बोला कि जब तक मैं गाड़ी रिवर्स करता हूं तब तक आप लोग भागो. इस तरह से उनके तीन साथी कार घूमने से पहले ही घटनास्थल से दूर भागने लगे और उन्होंने भी आनन-फानन में गाड़ी को घुमाया और जैसे लोग भाग रहे थे, उन्होंने भी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा दिया. यही वीडियो सब ने देखा है.

20 से 30 लोग एक साथ भागे थे: धराली मार्केट के उस खौफनाक मंजर को बयां करते हुए फुरकान अहमद बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी गाड़ी भगाई तो उनके सामने बहुत सारे लोग थे. तकरीबन 20 से 30 लोग उनके आगे भाग रहे थे और उन लोगों से आगे उनके वह तीन साथी भाग रहे थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि वह लोग सुरक्षित निकल जाएंगे. इसलिए फुरकान ने भी अपनी गाड़ी का पूरा एक्सीलेटर दबा दिया.

फुरकान के साथियों का कुछ पता नहीं: उन्होंने बताया कि जो लोग भी उनकी गाड़ी से पीछे छूट गए वह सारे लोग मलबे में बह गए. फुरकान के साथियों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है. अब तक उनके वह तीन साथी लापता हैं. फुरकान ने बताया कि उन्होंने जब अपनी गाड़ी दौड़ाई तो पीछे मुड़कर नहीं देखा. काफी दूर जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था. चारों तरफ मलबा ही नजर आ रहा था. बाजार का नामोनिशान भी नहीं था. इसके बाद वो काफी सदमे में आ गए थे.

पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ मलबा ही मलबा था: फुरकान बताते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि वहां क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही उन्हें भनक लगी कि ऊपर से कुछ जलजला सा आया है, उन्होंने जितना हो सका अपनी गाड़ी को भगाया और बहुत दूर जाकर जब गाड़ी रोकी तो पीछे का जो मंजर था वह बिल्कुल अलग था. वहां कोई शहर नहीं था, केवल मलबा था.

बाजार को देख सदमे में आ गए थे फुरकान: फुरकान बताते हैं कि जब वह घटना स्थल से आगे गए तो काफी सदमे में थे. इस दौरान उन्हें सड़क पर एक बेबस पर्यटक दंपति नजर आया. भाषा और पहनावे से वह दक्षिण भारत के लग रहे थे. वह लोग काफी परेशान थे. फुरकान ने गाड़ी रोककर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया.

दंपति को लेकर मातली एयरबेस पहुंचे फुरकान: फुरकान बताते हैं कि सारे लोग इतने सदमे में थे कि किसी ने किसी से भी कोई बात तक नहीं की. किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ है. फुरकान उस दंपति को हर्षिल ले गए और वहां उन्हें छोड़ दिया. उसके बाद यह लोग नहीं मिले, लेकिन जब सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था तो उत्तरकाशी मातली एयरबेस पर फिर यह दंपति फुरकान को मिले और तब इस दंपति ने फुरकान से बातचीत की और फुरकान का शुक्रिया अदा किया.

तीन साथियों की तलाश: फुरकान ने ईटीवी भारत को बताया कि भले वह बच गए हैं, लेकिन अभी भी वह अपने तीन साथियों की तलाश में लगे हुए हैं. फुरकान का कहना है कि वह वापस धराली उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें वापस जाना पड़ेगा.

फुरकान ने कहा कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि उनके तीनों साथी जिंदा है, क्योंकि वह गाड़ी से आगे भाग रहे थे. अगर उन्हें उम्मीद नहीं होती तो वह देहरादून से हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने बिजनौर चले जाते. लेकिन फुरकान कहते हैं कि अभी वह अपने साथियों को ढूंढने में पूरी जान लगा देंगे. उनके साथियों के घर वाले भी आ रहे हैं और फुरकान को उनके साथियों के घर वालों को भी जवाब देना है. फुरकान ने अपनी वह काली कार हर्षिल आर्मी बेस पर पार्क कर दी है और फुरकान का कहना है कि उन्हें अपनी गाड़ी को लेकर भी जाना है. इसलिए वह अभी यहां से नहीं जाने वाले हैं.

पढ़ें---