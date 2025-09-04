नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से जुड़ी एक खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में जनहित याचिका दायर करने का निर्देश दिया.

स्वत: संज्ञान एक बेंच के द्वारा लिया गया जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे. पीठ ने एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने की कार्रवाई करते हुए कहा, रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सात से आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 मौतें हुईं.

कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा, "... हम 'पुलिस स्टेशनों में कार्यात्मक सीसीटीवी की कमी' शीर्षक से एक खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया.

बता दें कि शीर्ष अदालत ने पुलिस थानों में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के लिए 2018 में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने दिसंबर 2020 में केंद्र को निर्देश दिया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) समेत जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि राज्यों और केंद्र प्रदेशों (UTs) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर, सभी प्रवेश और निकास द्वारों, मुख्य गेट, लॉक-अप, गलियारों, लॉबी और रिसेप्शन पर स्थापित किए जाएं. साथ ही लॉक-अप रूम के बाहर के क्षेत्रों में भी इन्हें लगाया जाए ताकि कोई भी हिस्सा दायरे से बाहर न रह जाए.

शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा था कि सीसीटीवी सिस्टम को नाइट विजन से लैस होना चाहिए और ऑडियो के साथ -साथ वीडियो फुटेज भी होना चाहिए. शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्यों और यूटीएस के लिए ऐसे सिस्टम खरीदने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया था, जो कम से कम एक वर्ष के लिए डेटा के भंडारण की अनुमति देता है.

