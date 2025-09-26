ETV Bharat / bharat

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों की खैर नहीं, FSSAI की विशेष तैयारी

त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा मिलावट सामान पर रोक लगाने के लिए FSSAI अभियान चलाएगा.

FSSAI launches festive season drive
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 1:51 PM IST

4 Min Read
गौतम देबरॉय.

नई दिल्लीः त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है. दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली के दौरान मिठाइयों और खाने-पीने की वस्तुओं की खपत कई गुना तक बढ़ जाती है. इस दौरान मिलावटखोरी और घटिया गुणवत्ता का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सितंबर और अक्टूबर माह में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है.

FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों के साथ-साथ FSSAI के सभी क्षेत्रीय निदेशकों को त्योहारी अवधि के दौरान विशेष निगरानी और प्रवर्तन अभियान चलाने के लिए कहा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि सितंबर-अक्टूबर महीने के दौरान खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और मिलावट की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष उत्सव अभियान चला रहा है.

एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा गया है कि त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही देश भर में मिठाई, नमकीन और दूध व दूध से बने उत्पादों (जैसे घी, खोया, पनीर आदि) की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है. FSSAI के अनुसार, ये अभियान विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित हॉट स्पॉट और संवेदनशील स्थानों पर केंद्रित हो सकते हैं.

गुणवत्ता एवं आश्वासन विभाग के कार्यकारी निदेशक डॉ. सत्येन कुमार पांडा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, "यह मौसमी वृद्धि अक्सर मिलावट के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैदा करती है- जिससे जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है और उपभोक्ता विश्वास कम होता है. इस चिंता को दूर करने और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, त्योहारों के दौरान विशेष निगरानी और/या प्रवर्तन अभियान चलाने का अनुरोध किया जाता है."

खाद्य नियामक ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, जहां भी उपलब्ध हो, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) को प्रमुख बाजार स्थानों में रणनीतिक रूप से तैनात किया जा सकता है और या विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर मौके पर परीक्षण की सुविधा प्रदान की जा सकती है. सतर्कता को मजबूत किया जा सकता है. जागरूकता पैदा की जा सकती है और त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों का आश्वासन देकर उनका विश्वास बढ़ाया जा सकता है.

एफएसएसएआई ने अक्टूबर में मसालों पर राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है. काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च साबुत, इलायची पाउडर, इलायची साबुत, मिर्च पाउडर, मिर्च साबुत, दालचीनी (दालचीनी) साबुत, धनिया पाउडर, धनिया साबुत, जीरा पाउडर, जीरा साबुत, हल्दी पाउडर और हल्दी साबुत पर निगरानी रखी जाएगी.

एफएसएसएआई द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है, "राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में लेबलिंग आवश्यकताओं सहित निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की जांच के लिए मसालों के लिए प्रवर्तन अभियान चलाएं. उपरोक्त मसालों का निरीक्षण और नमूनाकरण एफएसएस अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए."

FSSAI क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जिसे Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत स्थापित किया गया है. इसका मुख्य कार्य देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, इसके लिए निरीक्षण और सैंपल जांच करती है.

