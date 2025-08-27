गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: पिछसे पांच सालों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में खाने के आइटम्स में सबसे ज्यादा मिलावट हुई है. ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2020-21 से 2024-25 तक विश्लेषण किए गए कुल 130,870 फूड सैंपल में से कुल 65,193 मिलावटी पाए गए हैं.

इसी प्रकार, तमिलनाडु में विश्लेषण किए गए कुल 87,534 खाद्य नमूनों में से 2020-21 से 2024-25 के बीच कुल 19,622 मिलावटी पाए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में इसी अवधि के दौरान विश्लेषण किए गए कुल 67,370 खाद्य नमूनों में से कुल 10,811 खाद्य पदार्थ मिलावटी पाए गए.

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (FSS) अधिनियम 2006 और रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रावधानों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधीन है. आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 से 2024-25 के बीच उत्तर प्रदेश में 59,090 मामलों में जुर्माना लगाया गया, इसके बाद तमिलनाडु में 11,692 और मध्य प्रदेश में 10,360 मामलों में जुर्माना लगाया गया.

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स में आमतौर पर वसा, चीनी और नमक (HFSS) की मात्रा अधिक होती है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है. रेगुलेशन के सब-रेगुलेशन 5(3)(बी) के अनुसार लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख अनिवार्य है, जिसमें कुल फैट, सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शामिल है.

लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी

FSSAI ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी, विशेष रूप से अतिरिक्त चीनी, नमक और सेचुरेटेड फैट को मोटे अक्षरों में और अपेक्षाकृत बड़े फ़ॉन्ट आकार में प्रदर्शित करने के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियमन, 2020 का मसौदा भी अधिसूचित किया है. इस उपाय का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और उपभोक्ताओं को सूचित आहार विकल्प चुनने में मदद करना है.

अल्ट्रा प्रोसेस खाद्य पदार्थों में आमतौर पर फैट, चीनी और नमक (HFSS) की मात्रा अधिक होती है और इनमें विशेष रूप से सेचुरेटेड और/या ट्रांस फेट, नमक और अतिरिक्त शर्करा की मात्रा अधिक होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है. आमतौर पर प्रोसेस फूड पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें फैट के सोर्स के रूप में पाम ऑयल और आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है.

सेचुरेटेड फैट से भरपूर आहार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने हाल ही में संसद में कहा, "कई ओब्जर्वेशनल संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि सेचुरेटेड फैट से भरपूर आहार के सेवन से सभी कारणों से मृत्यु दर और हृदय रोग (CVD) का खतरा बढ़ जाता है, और ट्रांस फैट का अधिक आहार सेवन सभी कारणों से होने वाली मृत्यु दर और हृदय रोग (CVD) से जुड़ा है."

उन्होंने कहा कि सेचुरेटेड फैट की तुलना में ट्रांस फैट हृदय रोग के खतरे को कहीं अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ट्रांस वसा न केवल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल (बैड कोलेस्ट्रॉल) बढ़ाते हैं, बल्कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को भी कम करते हैं. ओब्जर्वेशनल संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि ट्रांस-फैट से ऊर्जा सेवन में 2 प्रतिशत की वृद्धि हृदय रोग (सीवीडी) की घटनाओं में 23 प्रतिशत की वृद्धि से जुड़ी है.

नमूनों में कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति

इस बीच, FSSAI ने 2022-25 के दौरान विभिन्न खाद्य वस्तुओं के कुल 86,401 नमूनों में कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उनका विश्लेषण किया, जिनमें से 2.8 प्रतिशत नमूने FSSAI द्वारा अधिसूचित अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) से अधिक पाए गए. कानूनी रूप से सहन किए जाने योग्य स्तर से अधिक कीटनाशक अवशेष कैंसर, तंत्रिका संबंधी और श्वसन संबंधी विकार, और हार्मोनल असंतुलन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं.

भारत कीटनाशकों के बड़े उपभोक्ताओं में

प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ तमोरिश कोले के अनुसार भारत एशिया में कीटनाशकों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, जिसका वार्षिक उपयोग 60,000 मीट्रिक टन से अधिक है. हालांकि, कीटनाशकों ने कृषि उपज में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उनके अवशेष अक्सर फलों, सब्जियों, अनाज और दालों में रह जाते हैं.

सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इंडिया के पूर्व अध्यक्ष डॉ कोले ने ईटीवी भारत को बताया," FSSAI के अनुसार प्रतिवर्ष परीक्षण किए जाने वाले लगभग 2-3 प्रतिशत फूड सैंपल में अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए जाते हैं. पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कई स्वतंत्र अध्ययनों से अवशेषों के बहुत अधिक स्तर का पता चला है." उन्होंने कहा कि कीटनाशक अवशेषों से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम गंभीर हैं, और कम मात्रा में लगातार संपर्क विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि यह समय के साथ शरीर में चुपचाप जमा होता रहता है।

14 लाख नए कैंसर

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के साक्ष्य बताते हैं कि कीटनाशक अवशेष ल्यूकेमिया, लिंफोमा और स्तन कैंसर जैसे कैंसर के बढ़ते मामलों से जुड़े हैं, जो भारत में हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर के मामलों के पहले से ही बढ़ते बोझ में योगदान करते हैं.

डॉ कोले ने कहा, "स्मृति हानि, बच्चे के विकास में देरी और यहां तक कि पार्किंसंस जैसे लक्षण जैसी तंत्रिका संबंधी समस्याएं भी कीटनाशक-दूषित भोजन से जुड़ी हुई हैं. पंजाब में हुए एक अध्ययन में भारी कृषि क्षेत्रों के निवासियों के रक्त में कीटनाशक के अंश पाए गए, जिनमें यकृत और गुर्दे की शिथिलता के प्रमाण भी मिले."

उन्होंने कहा कि कीटनाशक अवशेषों के विरुद्ध निवारक उपाय घरेलू और नीतिगत, दोनों स्तरों पर लागू होने चाहिए. डॉ. कोले ने आगे कहा, "उत्पादों को बहते पानी में धोना, नमक या बेकिंग सोडा के घोल में भिगोना, छीलना और पकाना जैसे सरल उपाय अवशेषों का एक बड़ा हिस्सा हटा सकते हैं.हालांकि, इससे पोषक तत्वों की हानि हो सकती है."

डॉ. कोले ने कहा, "व्यापक स्तर पर, भारत को एफएसएसएआई नियमों के सख्त क्रियान्वयन, किसानों को प्रशिक्षण देने तथा एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) और जैव-कीटनाशकों को व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता है."

