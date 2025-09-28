भारत ने 2G और 3G को छोड़ सीधे 4G पर कदम रखा: सी-डॉट सीईओ
सी-डॉट के CEO ने कहा कि भारत का स्वदेशी 4जी कोर 5जी के लिए तैयार है, जो BSNL को सशक्त बना रहा है .
Published : September 28, 2025 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: दूरसंचार नेटवर्क ही वह चीज है, जो भारत के सुदूर कोने से हर इमरजेंसी कॉल, हर यूपीआई ट्रांजैक्शन और हर ऑनलाइन कोर्स को संभव बनाती है. कई दशकों तक, एंटेना, डिवाइस और सॉफ्टवेयर, जिनके कारण यह सब संभव हुआ, सभी आयातित थे और भारत अपनी दूरसंचार जरूरतों के लिए विदेशी विक्रेताओं पर निर्भर था. यह निर्भरता अपने साथ एफिशिएंसी भी लेकर आई, लेकिन इस निर्भरता ने भारत को सप्लाई चैन के झटकों, निगरानी और रणनीतिक चिंताओं के प्रति संवेदनशील भी बनाया.
अब भारत ने इस स्थिति को उलट दिया है. स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी स्टैक की तैनाती के साथ, भारत उन चुनिंदा पांच देशों के समूह में शामिल हो गया है जो अपने खुद के मोबाइल नेटवर्क को डिजाइन, विकसित और तैनात कर सकते हैं. लेकिन एक तकनीकी उपलब्धि होने से परे, यह एक प्रकार की डिजिटल संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है.
यह उपलब्धि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) के सीईओ राजकुमार उपाध्याय के नेतृत्व में हासिल की गई है. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने चुनौती के पैमाने पर अंतर्दृष्टि साझा की और बताया कि उन्हें इस उपलब्धि पर कितना गर्व है.
उपाध्याय ने अपनी टीम के काम को स्पष्ट करते हुए कहा, "4G में दो चीजे हैं, एक तो दिल और दिमाग जो बीच में स्थित है, जिसे एक्सचेंज या तकनीकी शब्दों में कोर कहा जाता है. दूसरी चीज है टावर. टावर कोर से जुड़े होते हैं. टावर पर लगाए जाने वाले रेडियो तेजस द्वारा बनाए और इंटिग्रेट किए जाते हैं."
5G कोर पहले से ही मौजूद है
उपाध्याय ने बताया कि यह तकनीक सिर्फ 4G नहीं है, बल्कि यह पहले से ही 5G के लिए तैयार है. “बीएसएनएल में आज जो कोर लगाया गया है, वह वोडाफोन और एयरटेल की तरह ही 5G NSA है. इसे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, यह पहले से ही मौजूद है. जब 5G रेडियो तैयार हो जाएंगे, तो बीएसएनएल 5G सेवाएं शुरू करेगा. रेडियो अपग्रेड करने योग्य हैं. कोर पहले से ही 5G है. हमने ऐसी तकनीक सिर्फ ढाई साल में बनाई है.”
आंकड़े इसकी व्यापकता को दर्शाते हैं
भारत भर में 97,500 टावर स्थल हैं. इसके लिए1.5 लाख रेडियो स्थापित किए जाएंगे. कई टावरों में दो या तीन रेडियो क्षमता के हैं. नेटवर्क कोर को सपोर्ट करने वाले 35 से ज़्यादा डेटा सेंटर. 2 करोड़ बीएसएनएल ग्राहक प्रतिदिन 4 पेटाबाइट डेटा जनरेट कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास 2G नहीं था. हमारे पास 3G नहीं था. हम सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए, जिसमें बहुत मेहनत लगी क्योंकि हमारा कोई आधार नहीं था. अब पांचवीं मंजिल, यानी 5G, पर पहुंचना आसान है और 6G भी आसान होगा."
मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है
उपाध्याय के लिए इसका असली महत्व उन लोगों के जीवन में है जो इससे जुड़ रहे हैं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30,000 गांवों में कनेक्टिविटी लाने के लिए स्वीकृत सरकार की 30,000 करोड़ रुपये की 4G सैचुरेशन परियोजना की ओर ध्यान आकर्षित किया.
उन्होंने कहा, “30,000 गांवों में से, 20,000 में पहले से ही कनेक्टिविटी है और 10,000 पर काम चल रहा है. ऐसे गांवों के बारे में सोचिए जहां लोगों के पास मोबाइल तो है, लेकिन नेटवर्क नहीं है. आज, मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है. मैं अपना वॉलेट घर पर छोड़ सकता हूं, लेकिन अपना फोन नहीं. जब इन गांवों को कनेक्टिविटी मिलती है, तो वे मुख्यधारा में शामिल हो जाते हैं. पूरी दुनिया उनकी उंगलियों पर आ जाती है, वे शिक्षा, टेलीमेडिसिन तक पहुंच सकते हैं, या अपनी फसलों की कीमत भी जान सकते हैं.”
उन्होंने आगे कहा, "साइबर सिक्योरिटी के लिए सी-डॉट ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) द्वारा संचालित संचार साथी विकसित किया है, जो धोखाधड़ी वाले नंबरों की पहचान करता है, उनके केवाईसी की पुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऑपरेटर उन्हें डिस्कनेक्ट कर दें. अब तक, डीआईपी ने 5 करोड़ कनेक्शन ब्लॉक किए हैं. हमने पेमेंट रिस्क का आकलन करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर (FRI) भी बनाया है, जिसका उपयोग बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए करते हैं. इसके अतिरिक्त, हमारा सीआईओआर सिस्टम स्पूफ कॉल्स को रोकता है, जिससे उनकी संख्या घटकर केवल 3-4% रह जाती है और एआई-बेस्ड जांच अब धोखाधड़ी वाले सिम कार्ड खरीद का पता लगाकर उन्हें ब्लॉक कर देती है."
सामने आ रही कहानियां प्रभावशाली
उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी की वजह से छात्र पहली बार ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं. किसानों को मौसम और बाजार की ताजा जानकारी मिल रही है. मरीज मीलों दूर जाने के बजाय वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं. दुकानदार लेन-देन के लिए UPI और QR कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं. उपाध्याय ने सरल शब्दों में कहा, "जब आप ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी देते हैं, तो आप उन्हें सम्मान, अवसर और आशा देते हैं."
लार्जर इको सिस्टम को दिया क्रेडिट
हालांकि सी-डॉट ने कोर विकसित किया, उपाध्याय ने इसका क्रेडिट लार्जर इको सिस्टम को दिया. उन्होंने कहा, "रेडियो का निर्माण और इंटिग्रेशन तेजस नेटवर्क्स द्वारा किया गया. हर राज्य में जनसंख्या के अनुसार टावर लगाए गए हैं. औसतन, प्रत्येक राज्य में 2,000 से 4,000 टावर हैं. कुछ टावरों में ट्रैफिक की देखभाल के लिए एक से ज़्यादा रेडियो हैं. इस सिस्टम को बीएसएनएल के 2जी/3जी बुनियादी ढांचे में पूरी तरह से एकीकृत किया गया है, जो इस पैमाने की परियोजनाओं के लिए दुर्लभ है."
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने इस रोलआउट को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चौबीसों घंटे नेटवर्क प्रबंधन के लिए अपने कॉग्निटिव नेटवर्क ऑपरेशंस (CNOPS) प्लेटफॉर्म को तैनात किया. जैसा कि TCS के एक कार्यकारी ने कहा, "यह सिर्फ तकनीक से कहीं बढ़कर था. यह भारत की सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं को एक साथ लाकर कुछ ऐसा बनाने के बारे में था जो देश को ग्लोबल मैप पर स्थापित करे."
राष्ट्रीय गौरव, वैश्विक आकांक्षाएं
यह परियोजना भारत की सीमाओं से परे भी ध्यान आकर्षित कर चुकी है. स्वदेशी 4G स्टैक को G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था और 18 देशों ने इसे अपनाने में रुचि व्यक्त की है. उपाध्याय ने कहा, "हमने इसे अब बहुत मेहनत और कम समय और कम बजट में बनाया है. दशकों तक हम दूरसंचार तकनीक का आयात करते रहे. आज, हम निर्माता हैं."
उन्होंने आगे कहा, "भारत का इनोवेशन हमें अपने प्रतिभाशाली कार्यबल की बदौलत कम लागत पर वही काम करने की अनुमति देता है, जिन कार्यों के लिए विदेशों में दस लोगों की आवश्यकता हो सकती है, वे अक्सर यहां केवल दो लोगों द्वारा पूरे किए जा सकते हैं. हमारा 4G, Huawei जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप है और अब हमारे पास 4G और 5G दोनों में निर्यात के अवसर हैं. भारत ने साबित कर दिया है कि वह बड़े पैमाने पर और कम लागत पर विश्व स्तरीय दूरसंचार उपकरण बना सकता है. यह केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए है."
बीएसएनएल के सीएमडी रॉबर्ट जे रवि ने इस रोलआउट को राष्ट्रीय गौरव के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. बीएसएनएल के निदेशक संदीप गोविल ने इस बात पर जोर दिया कि ग्राहक अब पूरी तरह से स्वदेशी 4जी नेटवर्क द्वारा संचालित कनेक्टिविटी के एक नए मानक का आनंद लेंगे. तेजस नेटवर्क्स के अध्यक्ष एन गणपति सुब्रमण्यम ने इसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया, जिससे भारत एक व्यापक, मानक-अनुपालक दूरसंचार प्रणाली वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है.
