भारत ने 2G और 3G को छोड़ सीधे 4G पर कदम रखा: सी-डॉट सीईओ

C DOT के सीईओ राजकुमार उपाध्याय ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 28, 2025 at 1:16 PM IST 7 Min Read

नई दिल्ली: दूरसंचार नेटवर्क ही वह चीज है, जो भारत के सुदूर कोने से हर इमरजेंसी कॉल, हर यूपीआई ट्रांजैक्शन और हर ऑनलाइन कोर्स को संभव बनाती है. कई दशकों तक, एंटेना, डिवाइस और सॉफ्टवेयर, जिनके कारण यह सब संभव हुआ, सभी आयातित थे और भारत अपनी दूरसंचार जरूरतों के लिए विदेशी विक्रेताओं पर निर्भर था. यह निर्भरता अपने साथ एफिशिएंसी भी लेकर आई, लेकिन इस निर्भरता ने भारत को सप्लाई चैन के झटकों, निगरानी और रणनीतिक चिंताओं के प्रति संवेदनशील भी बनाया. अब भारत ने इस स्थिति को उलट दिया है. स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी स्टैक की तैनाती के साथ, भारत उन चुनिंदा पांच देशों के समूह में शामिल हो गया है जो अपने खुद के मोबाइल नेटवर्क को डिजाइन, विकसित और तैनात कर सकते हैं. लेकिन एक तकनीकी उपलब्धि होने से परे, यह एक प्रकार की डिजिटल संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है. यह उपलब्धि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) के सीईओ राजकुमार उपाध्याय के नेतृत्व में हासिल की गई है. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने चुनौती के पैमाने पर अंतर्दृष्टि साझा की और बताया कि उन्हें इस उपलब्धि पर कितना गर्व है. उपाध्याय ने अपनी टीम के काम को स्पष्ट करते हुए कहा, "4G में दो चीजे हैं, एक तो दिल और दिमाग जो बीच में स्थित है, जिसे एक्सचेंज या तकनीकी शब्दों में कोर कहा जाता है. दूसरी चीज है टावर. टावर कोर से जुड़े होते हैं. टावर पर लगाए जाने वाले रेडियो तेजस द्वारा बनाए और इंटिग्रेट किए जाते हैं." 5G कोर पहले से ही मौजूद है

उपाध्याय ने बताया कि यह तकनीक सिर्फ 4G नहीं है, बल्कि यह पहले से ही 5G के लिए तैयार है. “बीएसएनएल में आज जो कोर लगाया गया है, वह वोडाफोन और एयरटेल की तरह ही 5G NSA है. इसे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, यह पहले से ही मौजूद है. जब 5G रेडियो तैयार हो जाएंगे, तो बीएसएनएल 5G सेवाएं शुरू करेगा. रेडियो अपग्रेड करने योग्य हैं. कोर पहले से ही 5G है. हमने ऐसी तकनीक सिर्फ ढाई साल में बनाई है.” आंकड़े इसकी व्यापकता को दर्शाते हैं

भारत भर में 97,500 टावर स्थल हैं. इसके लिए1.5 लाख रेडियो स्थापित किए जाएंगे. कई टावरों में दो या तीन रेडियो क्षमता के हैं. नेटवर्क कोर को सपोर्ट करने वाले 35 से ज़्यादा डेटा सेंटर. 2 करोड़ बीएसएनएल ग्राहक प्रतिदिन 4 पेटाबाइट डेटा जनरेट कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास 2G नहीं था. हमारे पास 3G नहीं था. हम सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए, जिसमें बहुत मेहनत लगी क्योंकि हमारा कोई आधार नहीं था. अब पांचवीं मंजिल, यानी 5G, पर पहुंचना आसान है और 6G भी आसान होगा." मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है

उपाध्याय के लिए इसका असली महत्व उन लोगों के जीवन में है जो इससे जुड़ रहे हैं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30,000 गांवों में कनेक्टिविटी लाने के लिए स्वीकृत सरकार की 30,000 करोड़ रुपये की 4G सैचुरेशन परियोजना की ओर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा, “30,000 गांवों में से, 20,000 में पहले से ही कनेक्टिविटी है और 10,000 पर काम चल रहा है. ऐसे गांवों के बारे में सोचिए जहां लोगों के पास मोबाइल तो है, लेकिन नेटवर्क नहीं है. आज, मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है. मैं अपना वॉलेट घर पर छोड़ सकता हूं, लेकिन अपना फोन नहीं. जब इन गांवों को कनेक्टिविटी मिलती है, तो वे मुख्यधारा में शामिल हो जाते हैं. पूरी दुनिया उनकी उंगलियों पर आ जाती है, वे शिक्षा, टेलीमेडिसिन तक पहुंच सकते हैं, या अपनी फसलों की कीमत भी जान सकते हैं.”