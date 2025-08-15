ETV Bharat / bharat

अब शांदोंग सांस्कृतिक चिंतन की एक व्यापक यात्रा का भी प्रतीक है. इसका जुड़ाव लद्दाख के चरवाहों से अधिक है.

रिनचेन अंगमो चुमिक्चन

लेह: सदियों से, लद्दाख के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भेड़ियों को पकड़ने के लिए बनाए गए गहरे पत्थर के जाल, शांदोंग, बिखरे पड़े थे. ये जाल अस्तित्व के प्रतीक थे, जिन्हें चरवाहों ने एक कठोर वातावरण में अपने पशुओं को खूंखार जंगली शिकारियों से बचाने के लिए बनवाया था.

शांदोंग को कभी रक्षा और मौत का प्रतीक माना जाता था. वह हाल के सालों में स्मृति, क्षमा और विरासत के प्रतीक में बदल गया है. संरक्षणवादियों, धार्मिक नेताओं और ग्राम समुदायों के मार्गदर्शन में अतीत के इन मौन अवशेषों को स्तूपों और मणि-पत्थर स्थलों में बदला जा रहा है.

यह बदलाव न केवल लद्दाखियों के वन्यजीवों के साथ अपने संबंधों को देखने के तरीके में बदलाव का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक चिंतन की एक व्यापक यात्रा का भी प्रतीक है. नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (एनसीएफ) के परियोजना समन्वयक, कर्मा सोनम ने पूर्वी लद्दाख में लोगों और वन्यजीवों के बीच बदलते संबंधों पर विचार प्रकट किया. उन्होंने बताया कि लगभग पांच दशक पहले, पशुधन स्थानीय आजीविका की रीढ़ हुआ करते थे. कई परिवार कृषि-पशुपालक के रूप में काम करते थे.

उन्होंने कहा कि, उस समय भेड़ियों और हिम तेंदुओं जैसे जंगली जानवर लोगों के पशुधन का शिकार कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते थे. इससे बचने और खूंखार जंगली शिकारियों से बदला लेने के लिए लोग शांदोंग और गोरदुंग जैसे पारंपरिक तरीकों का सहारा लेते थे. इसमें एक हड्डी को एक भारी पत्थर के साथ रखा जाता था. इनमें शांदोंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था.

उन्होंने आगे बताया कि नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (एनसीएफ) ने स्नो लेपर्ड ट्रस्ट (एसएलटी) टीम के साथ मिलकर एक विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से इन प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया है. उन्होंने कहा, "हमने नुबरा और जांस्कर को छोड़कर, पूरे लद्दाख में लगभग 94 शांदोंग को रिकॉर्ड किया है.

उन्होंने कहा कि, प्रत्येक स्थल का जीपीएस निर्देशांकों के साथ मानचित्रण किया गया है और उसका डिजिटलीकरण किया गया है. कई गांवों में, उन्होंने यह भी देखा कि शांदोंग का उपयोग कितनी सक्रियता से किया जाता था. इसमें देखा गया कि लगभग 15 साल पहले तक भी ये प्रचलन में थे. हालांकि, आज ज्यादातर गांव वीरान पड़े हैं.

सोनम ने आगे बताया कि कैसे समुदाय शांदोंग की भूमिका पर फिर से विचार कर रहे हैं. उन्होंने याद किया कि 2016 में, वैज्ञानिक डॉ. चारुदत्त मिश्रा ने धार्मिक भावनाओं और संवाद के माध्यम से लोगों को जोड़ने का सुझाव दिया था. सोनम ने कहा कि, उन्होंने समुदायों के साथ चर्चा की कि शांदोंग को नष्ट करने के बजाय उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में संरक्षित किया जाए.

उन्होंने बताया कि कैसे जाल पारंपरिक रूप से पशुओं और शिकारियों की मौसमी आवाजाही से जुड़े होते थे. कर्मा सोनम ने बताया कि,उनके चरागाहों में जब चरवाहे अपने जानवरों को इधर-उधर ले जाते थे, तो भेड़िये भी उसी के अनुसार अपना स्थान बदल लेते थे. ऐसे में चरवाहे बहुत चौकस रहते थे. इसलिए उन्होंने उन इलाकों में शांदोंग बनाए जहां भेड़ियों की आवाजाही सबसे अधिक होती थी.

उनके मुताबिक, इस प्रथा के लिए ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी. सोनम ने कहा, लोग बारी-बारी से शांदोंग की निगरानी करते थे. यहां भेड़ियों को फंसाने के लिए बकरी या भेड़ को रखा जाता था. वे जीवित चारे का काम करते थे. इसमें आमतौर पर दो लोग ड्यूटी पर रहते थे. अगर भेड़िया तुरंत फंस नहीं पाता था, तो उन्हें चारे वाले जानवर को ज़िंदा रखना होता था. उसे तब तक खाना-पानी देते रहना होता था जब तक भेड़िया शांदोंग में फंस न जाए.

उन्होंने आगे कहा कि इस शांदोंग का डिजाइन भी स्थानीय कुशलता को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि, बकरी या भेड़ को पानी पिलाने के लिए एक बर्तन से बंधी रस्सी को नीचे उतारा जाता था. शांदोंग को भी गहरा और ढलानदार बनाया जाता था, जिसकी दीवारें तिरछी होती थीं. ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि एक बार भेड़िया फंस जाए तो वह जिंदा बच न सके.

सोनम ने याद किया कि कैसे समुदाय ने शांदोंग को हत्या के स्थलों से शांति के प्रतीकों में बदलने के बारे में रिनपोछे से मार्गदर्शन मांगा था. उन्होंने कहा कि, हमने धार्मिक प्रमुख रंगडोल नीमा रिनपोछे से शांदोंग के बारे में सलाह ली, जहां कभी कई भेड़ियों को मारा जाता था और पूछा कि इसे कैसे एक पवित्र स्थल में बदला जा सकता है. जवाब बेहद प्रतीकात्मक था.

सोनम ने कहा कि, उन्होंने हमें एक चांगचुब चोर्टेन, एक ज्ञानोदय स्तूप, बनाने की सलाह दी. वह इसलिए क्योंकि हर शांदोंग में दो जानें जाती हैं. एक तो चारा डालने वाले जानवर की और दूसरा भेड़िया की. यह विचार गांव वालों के सामने रखा. सोनम ने बताया कि, चुशुल के लोगों में बहुत एकता थी. यहां लगभग चार शांदोंग थे और 2018 में गांव में पहला स्तूप बनाया गया.

समुदाय के लिए, इस प्रयास के दो खास उद्देश्य थे
शांदोंग को भावी पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में संरक्षित करना और अतीत के लिए क्षमा याचना पहला उद्देश्य था. यह आंदोलन जल्द ही फैल गया. उन्होंने कहा कि, 2019 में, ग्या गांव में एक और स्तूप बनाया गया. अब लोग इन स्तूपों की परिक्रमा करते हैं.

सोनम ने स्थानीय चरवाहों की भावनाओं को साझा किया. जिन्होंने इस बदलाव पर विचार किया. स्थानीय चरवाहों के मुताबिक उन्हें अब काफी अच्छा लग रहा है. पहले वे बिना किसी जागरूकता के कई भेड़ियों को मार देते थे. उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी.

अपने बचपन को याद करते हुए, सोनम को याद आया कि भेड़ियों को फंसाने की प्रथा कितनी गहरी थी. उन्हें याद है कि बचपन में वह अपने साथी गांव वालों को भेड़ियों को मारने में मदद करता था. अब वह 60 साल के हो चुके हैं. ऐसे में कई चीजें काफी बदल गई हैं.

यह बदलाव शांदोंग के शांति और चिंतन के प्रतीक के रूप में रूपांतरण में स्पष्ट दिखाई देता है. कर्मा सोनम बताते हैं कि, अब तक, उन्होंने 9 गांवों में चांगचुब चोर्टेन बनाए हैं. सबसे पहले चुशुल में, फिर ग्या, हेम्या, शारा, खारदोंग, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मार्खा, कुरामबेक में थारुक, डोमखर फु और दाता गांव के फोबरांग में नौवां चांगचुब चोर्टेन बनाए गए हैं. इस पहल ने उन गांवों में भी रचनात्मक रूप लिया है जहां स्तूपों का निर्माण नहीं हो सका था.

उन्होंने कहा कि, कुछ स्थानों पर, जहां कई शांदोंग थे, उन्होंने वहां मणि पत्थर उकेरे. उनके अनुसार, इस प्रयास का पहले ही उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है. 94 शांदोंग में से उन्होंने सामुदायिक स्तर पर 22 को निष्क्रिय कर दिया है. वहीं करगिल में भी अभी भी कई शांदोंग हैं.

शांदोंग को स्तूपों में बदलने का प्रयास सामुदायिक भागीदारी और पारंपरिक शिल्प कौशल पर बहुत अधिक निर्भर रहा है. कर्मा सोनम ने बताया कि अधिकांश काम एक स्थानीय राजमिस्त्री ने किया है. वे कहते हैं, "नुबरा के क्यागर से हमारे राजमिस्त्री, सोनम जोल्डेन, अपने सहायक के साथ, शुरू से ही हमारे साथ हैं."

स्तूपों का निर्माण पुरानी शैली में, स्थानीय रूप से निर्मित सामग्रियों का उपयोग करके किया जाता है. सोनम बताते हैं, "हम इन्हें पारंपरिक मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं." "प्रत्येक स्तूप के निर्माण में लगभग 70,000 से 80,000 रुपये की लागत आती है. इसका सारा श्रम समुदाय से आता है और प्राण-प्रतिष्ठा भी सामूहिक रूप से की जाती है." उन्होंने आगे कहा कि आकार और संरचना साधारण लेकिन सार्थक हैं। वे कहते हैं, "स्तूप लगभग साढ़े चार फीट ऊंचे हैं और अधिकांश खर्च अवशेषों पर होता है."

चुशुल के पार्षद कोंचोक स्टैनजिन ने बताया कि शांदोंग का उपयोग एक समय में कितना व्यापक था. उन्होंने कहा, "पहले लद्दाख के लगभग हर गांव में भेड़ियों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए शांदोंग का इस्तेमाल किया जाता था." उन्होंने बताया कि यह बदलाव नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (एनसीएफ) की पहल के जरिए आया. उन्होंने आगे कहा, "एनसीएफ कई सालों से शांदोंग को स्तूपों में बदलने की परियोजना चला रहा है और यह काम चुशुल से शुरू हुआ था."

बदलते कानूनों और नजरिए के साथ, इस प्रथा को नए सिरे से परिभाषित किया गया है. स्टैनजिन कहते हैं, "अब वन्यजीव अधिनियम के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते. इसके बजाय, यह अतीत के लिए क्षमा मांगने का एक तरीका बन गया है. लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया गया है."

उन्होंने उन आर्थिक बदलावों की ओर भी इशारा किया जिनसे पुरानी पद्धति पर निर्भरता कम हुई है. वे कहते हैं, "पहले पशुधन के नुकसान पर बहुत कम मुआवजा मिलता था. अब लोगों को बेहतर मुआवजा मिलता है और भेड़ियों को पकड़ने की प्रथा अब नहीं रही."

उनके अनुसार, इस बदलाव में आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने अहम भूमिका निभाई। स्टैनजिन याद करते हैं, "जब हमने शुरुआत की थी, तब बकुला रंगडोल नीमा रिनपोछे ने लोगों में जागरूकता पैदा की और युवाओं को प्रेरित किया. हमने उन जगहों की मरम्मत की और उन्हें संरक्षित किया." उन्होंने आगे कहा कि उस पुरानी प्रथा की यादें आज भी मौखिक इतिहास में जिंदा हैं. उन्होंने कहा कि, 60 या 70 साल के सभी चरवाहों के पास शांदोंग के बारे में बताने के लिए कई कहानियां हैं.

