ट्रेन टिकट से लेकर ATM तक, तीन दिन बाद बदल जाएंगे ये नियम, आम आदमी पर होगा असर - RULES WILL CHANGE FROM NEXT MONTH

दो दिन बाद बदल जाएंगे ये नियम ( फाइल फोटो )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 27, 2025 at 2:21 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: जून का महीना खत्म होने जा रहा है, जल्दी जुलाई महीने की शुरुआत हो जाएगी. अगले महीने रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन वॉलेट ट्रांजैक्शन और पैन कार्ड जैसे जरूरी कामों के नियम बदलने जा रहे हैं. इन नियमों के बदलाव से आम आदमी प्रभावित होगा. बता दें कि ये छोटे-छोटे बदलाव लोगों के बजट पर भी बड़ा असर डाल सकते हैं, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगले महीने से ऐसे कौन से दलाव होने वाले हैं, जो आपको और आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं. तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव

एक जुलाई से तत्काल टिकट बुक करने का तरीका बदल जाएगा. अब अगर कोई शख्स IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करेगा तो उसे मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा. जब तक यात्री इस OTP को दर्ज नहीं करेगा, तब तक उसकी टिकट कंफर्म नहीं होगी. तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव (Getty Images) क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में होंगे ये बदलाव

तत्काल टिकट बुकिंग के अलावा एक जुलाई से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है. दरअसल, HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए कई नए चार्ज लागू किए हैं. इन नियमों के मुताबिक अगर कोई शख्स HDFC कार्ड से Dream11, MPL, Rummy Culture जैसे गेमिंग ऐप्स पर महीने में 10,000 रुपये से अधिक खर्च करता हैं, तो उसे 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

इसी तरह पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज जैसे वॉलेट्स में 10,000 से अधिक खर्च करने पर भी ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा. इसके अलावा, यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी, गैस पर 50,000 से अधिक पेमेंट होने करने भी 1 फीसदी अतिरिक्त चार्ज लगेगा. क्रेडिट कार्ड (Getty Images) ICICI बैंक का एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव

ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है. यानी अब ICICI बैंक ग्राहक अगर किसी अन्य बैंक के एटीएम से महीने में तीन बार से अधिक पैसे निकालते हैं, तो उन्हों 23 रुपये का फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर साढ़े आठ रुपये का चार्ज देना होगा. बिल पेमेंट में बदलाव (Getty Images) क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में बदलाव

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियम जारी किए हैं, इनके अनुसार, 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमंट अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिए होंगे. इससे फोनपे और क्रेड जैसे प्लेटफॉर्म पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अब तक केवल आठ बैंकों ने BBPS पर यह सुविधा शुरू की है. एटीएम (फाइल फोटो) पैन कार्ड- आधार लिंक

एक जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा. अगर किसी के पास पैन और आधार दोनों पहले से ही मौजूद हैं, तो उसे लिंक कराना होगा. इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है. इसके बाद आधार-पैन लिंक न करने पर जुर्माना लग सकता है या पैन कार्ड इनवैलिड किया जा सकता है.