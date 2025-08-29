नासिक: देशभर में गणेश उत्सव की धूम मची है. हर कोई अपने-अपने तरीके से गणपति बप्पा का स्वागत कर रहा है. ऐसे में महाराष्ट्र में नासिक जिले के सिन्नर तालुका के रहने वाले गणेश भक्त संजय क्षत्रिय ने गणेशोत्सव की भक्ति में एक अनूठा काम किया है.

उन्होंने पिछले 30 सालों से, अपनी पत्नी और बेटी की मदद से 43,500 लघु गणेश मूर्तियों का निर्माण किया है. ये मूर्तियां मिट्टी से बनी हैं. इसे बहुत सावधानी और भक्ति के साथ बनाई गई हैं. प्रत्येक मूर्ति में एक अनूठी विशेषता है. मूर्तियों का आकार एक इंच से छह इंच तक है. प्रत्येक मूर्ति गणेश की विभिन्न अभिव्यक्तियों, शैलियों और आभूषणों की विविधता को दर्शाती है.

गणपति बप्पा की छोटी-छोटी 43 हजार मूर्तियां (ETV Bharat)

चौथाई इंच से तीन इंच तक की मूर्तियों का आकार

मूर्तिकार संजय क्षत्रिय अपनी कला के बल पर आज गणेश भक्तों के बीच एक अनोखा स्थान बना रहे हैं. एक बार गणेश की मूर्ति देखते समय उनके मन में छोटे-छोटे गणेश जी की मूर्तियां बनाने का विचार आया और इसी प्रेरणा से उनकी कलात्मक यात्रा शुरू हुई.

भगवान गणेश की छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां (ETV Bharat)

शुरुआत में उन्होंने सफेदी वाले पाउडर और गोंद का उपयोग करके लगभग तीन इंच ऊंची, विभिन्न आकृतियों की एक हजार गणेश मूर्तियां बनाईं. यह उनकी कला का पहला काम था. स्थानीय लोग इन कलाकृतियों को देखने के लिए उमड़ पड़े और उनकी कला की सराहना की.

अपनी सीमित आय के बावजूद, संजय क्षत्रिय ने अपने परिवार का समर्थन करते हुए गणेश भक्ति और कला प्रेम के बीच कोई समझौता नहीं किया. पिछले 30 सालों में, उन्होंने अपनी पत्नी वंदना और बेटियों पूजा और अक्षदा की मदद से 43,000 से अधिक लघु गणेश मूर्तियां बनाई हैं.

भगवान गणेश की छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां (ETV Bharat)

संजय क्षत्रिय और उनका परिवार हर दिन कुछ घंटों के लिए इस शौक का अभ्यास करते हैं, और पिछले तीन दशकों से वे अथक रूप से इस कला और भक्ति का संयोजन कर रहे हैं. कलाकार संजय क्षत्रिय ने लघु गणेश मूर्तियों के साथ-साथ विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके कला की कई अनूठी कृतियां बनाई हैं.

भगवान गणेश की छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां (ETV Bharat)

उन्होंने एक लाख माचिस की तीलियों से मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की प्रतिकृति बनाई है. साथ ही, उन्होंने 11 किलो कपास से दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की प्रतिकृति बनाई. इतना ही नहीं उन्होंने 25 किलो साबूदाना और फेविकोल का उपयोग करके ताजमहल की प्रतिकृति बनाई गई.

उन्होंने 11 हजार लघु गणेश मूर्तियों से महागणेश का निर्माण किया गया. उन्होंने अपनी कला का लोहा मनवाते हुए 82 गणेश मूर्तियों से दही हांडी बनाई. उनकी कला में एक सुपारी से उकेरी गई 11 लघु गणेश मूर्तियां भी शामिल हैं. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उनकी कला की प्रशंसा कर चुके हैं.

भगवान गणेश की छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां बनाते मूर्तिकार संजय क्षत्रिय (ETV Bharat)

अमिताभ बच्चन ने संजय की प्रशंसा की, अब 51 हजार लघु गणेश प्रतिमाएं बनाने का संकल्प

उन्होंने एक ऑडियो कैसेट पर सुई से 1100 गणेश की मूर्तियां उकेरी थीं. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक पत्र के माध्यम से उनकी अनूठी कलाकृति की प्रशंसा की है. कलाकार संजय क्षत्रिय ने अब तक 43 हजार 500 लघु गणेश प्रतिमाएं बनाई हैं. अब उन्होंने 51 हजार प्रतिमाएं बनाने का संकल्प लिया है. उनके मुताबिक, बड़ी मूर्तियों की तुलना में लघु गणेश प्रतिमाएं बनाना अधिक कठिन है और इसके लिए अधिक समय और बारीकी की आवश्यकता होती है.

हालांकि, जब से उन्हें इस काम का शौक चढ़ा, उस दिन से लेकर अब तक यानी कि, पिछले 30 सालों से वह लगातार काम कर रहे हैं. इस पूरे सफर में उन्हें अपनी पत्नी और दो बेटियों का बहुमूल्य सहयोग मिला है. शौक को बढ़ाने में लाखों रुपये खर्च हुए हैं और घर चलाने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. हालांकि, भगवान गणेश की कृपा से सभी बाधाएं दूर हो गईं और यह शौक निरंतर बिना किसी रोक-टोक के चलता रहा.

भगवान गणेश की छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां (ETV Bharat)

