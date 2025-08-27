नई दिल्ली: भारत में आज ट्रंप टैरिफ दिवस है. स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजकर 31 मिनट से अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से घोषित की गई 50 प्रतिशत की नई टैरिफ दर लागू होग गई. इससे भारत और उसके निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होने की उम्मीद है. 25 प्रतिशत टैरिफ पहले से ही लागू थे, लेकिन भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के परिणामस्वरूप आज से एक्सट्रा 25 प्रतिशत टैरिफ और लगा गया है.

गौरतलब है कि टैरिफ लागू होने से ठीक दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में कहा था कि यह आर्थिक स्वार्थ का युग है, जहां राष्ट्र अपने हितों को पहले सुरक्षित रखते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस दबाव का सामना करेगा. चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो, भारत इसे झेलने के लिए अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा. भारत के लिए ये टैरिफ उसके निर्यात बाजार के लिए एक सीधा झटका हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश में नौकरियों और विकास पर असर पड़ेगा.

किस चीज पर कितना टैरिफ? (ETV Bharat)

जोखिम में भारतीय निर्यात

50 फीसदी टैरिफ लागू होने से अमेरिका को भारतीय निर्यात सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा. ज़्यादातर विश्लेषकों का मानना ​​है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए हाई टैरिफ, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अमेरिका को भारतीय निर्यात के आकर्षण को काफी कम कर सकते हैं.

इन टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को कितना नुकसान होगा?

वर्तमान में भारत अमेरिका को अपना सबसे बड़ा निर्यातक मानता है. आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि मार्च 2025 में समाप्त वर्ष में भारत का निर्यात 434 अरब डॉलर तक पहुंच गया था और लगभग 20 प्रतिशत या 86.51 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात अमेरिका को किया गया था.अब ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने से ये निर्यात जोखिम में हैं.

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार अमेरिका को निर्यात की गईं 86.51 अरब डॉलर के कीमत की चीजों में से लगभग 60.2 अरब डॉलर (66 प्रतिशत) पर अब 50 प्रतिशत टैरिफ लगेगा. अनुमान है कि अमेरिका को प्रोडक्ट एक्स्पोर्ट 2024-25 में लगभग 87 बिलियन डॉलर से घटकर इस वर्ष 49.6 बिलियन डॉलर रह सकता है.

फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक कैपिटल इकोनॉमिक्स के डिप्टी चीफ शिलान शाह ने एक नोट में कहा, "उभरते मैन्युफैक्रिंग हब के रूप में भारत का आकर्षण काफी कम हो जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ काफी ज्यादा है, जिसका मटेरियल इम्पेक्ट पड़ेगा."

अब किस चीज पर कितना टैरिफ?

भारतीय कपड़ों पर सिर्फ 9 फीसदी टैरिफ लगता था, जो अब बढ़कर 59 प्रतिशत हो . इसी तरह रेडीमेड कपड़ों पर लगने वाला 13.9 फीसदी शुल्क आज से 63.9 फीसदी हो जाएगा. नए इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर भी शुल्क बढ़ जाएगा. पहले इन धातुओं पर 1.7 प्रतिशत टैरिफ लगता था, जो आज से 51.7 फीसदी हो जाएगा. फर्नीचर, और गद्दे पर पहले 2.3 फीसदी टैरिफ लगता था, जो आज से 52.3 प्रतिशत लगेगा.

नौकरियां खत्म होंगी

ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत में भी नौकरियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. कपड़ा, रत्न, आभूषण, कालीन, झींगा और फर्नीचर जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को अमेरिकी टैरिफ की वजह से व्यापक रूप से नौकरियां खत्म होने का डर है.

अगर अमेरिका को भारतीय शिपमेंट में गिरावट आती है, तो आभूषण और समुद्री फूड जैसे क्षेत्रों में लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे. वहीं, कपड़ा उद्योग भी ट्रंप के टैरिफ से विशेष रूप से चिंतित है क्योंकि ये कारोबार कम मार्जिन पर होता हैं.

क्रिएटिव ग्रुप के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल ने मनीकंट्रोल को बताया कि उन्हें आठ में से कम से कम दो कारखाने बंद करने पड़ सकते हैं, जिससे लगभग 6,000 से 7,000 कर्मचारियों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी. अग्रवाल ने कहा, "हमें कुछ कारखाने बंद करने पड़ेंगे, खरीदारों को छूट देनी होगी, 50 प्रतिशत पर यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता. कुछ महंगे सामानों के अलावा भारत से अमेरिका को कपड़ों का निर्यात शायद नहीं होगा. सच कहूं तो हम घाटे में हैं."

यहां तक कि भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ ने भी कहा कि ट्रंप के टैरिफ उनके लिए एक बड़ी समस्या साबित होंगे. इसने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि नई टैरिफ दरें भारत के कपड़ा और परिधान निर्यातकों के दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की कड़ी परीक्षा लेंगी, क्योंकि बांग्लादेश को छोड़कर, जिनके साथ हम अमेरिकी बाजार में बड़े हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, हमें कई अन्य देशों की तुलना में शुल्क अंतर का कोई खास फायदा नहीं मिलेगा."

भारत का ग्रोथ भी प्रभावित होगा

विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ भारत के ग्रोथ को भी प्रभावित कर सकते हैं और इससे भारत की जीडीपी पर भी इसका असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता का अनुमान है कि टैरिफ से वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि में 0.4 प्रतिशत की कमी आ सकती है.

इस बीच, एचडीएफसी बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि इसका असर विकास दर को छह प्रतिशत से नीचे धकेल सकता है. उन्होंने कहा, "हमें वित्त वर्ष 2026 के जीडीपी विकास अनुमान को घटाकर छह प्रतिशत से नीचे करना होगा."

गोल्डमैन सैक्स का भी अनुमान है कि भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ से उसके जीडीपी में 0.6 प्रतिशत अंकों की गिरावट आ सकती है. ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा है कि टैरिफ से कॉर्पोरेट आय पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर बैंकों और आईटी कंपनियों पर. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में उपभोग कर में कटौती की है.

टैरिफ के प्रभाव के लिए तैयारी

निर्यातक ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से शुल्क वापसी या रीइम्बर्समेंट जैसी टारगेटेड स्कीम शुरू करने का आग्रह किया है. इस बीच, वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने लगभग 50 देशों की पहचान की है, जिन्हें वह निर्यात बढ़ा सकता है, खासकर कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग आइटम्स, चमड़े के सामान और समुद्री उत्पाद.

