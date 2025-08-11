ETV Bharat / bharat

शिकायत से लेकर न्याय तक: NHAA को भारत में अत्याचार की 6.34 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं

उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे अधिक 93,249 पीड़ितों को राहत प्रदान की गई.

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
Published : August 11, 2025 at 6:14 PM IST

संतू दास

नई दिल्ली: देशभर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के संबंध में राष्ट्रीय अत्याचार निवारण हेल्पलाइन (NHAA) पर 6,34,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं. ये सरकारी आंकड़े पिछले 5.5 साल की है.

उल्लेखनीय है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 छुआछूत (Untouchability) जैसे व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए है. इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए दंड का प्रावधान करता है.

अत्याचार के अपराधों को दोनों अधिनियमों में परिभाषित किया गया है और उन पर बनाए गए नियम, किसी शिकायत को अत्याचार के रूप में वर्गीकृत करने का आधार हैं. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत शुरू किया गया एनएचएए का टोल फ्री नंबर '14566' है.

मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुविधा के लिए उनकी शिकायत निवारण और कानून के तहत प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2020 से इस साल 30 जुलाई तक, एनएचएए पर कुल 6,34,066 कॉल प्राप्त हुए हैं. इस अवधि के दौरान, सबसे अधिक कॉल 2023 में प्राप्त हुए. यह आंकड़ा 3,45,402 रहा. वहीं, 30 जुलाई तक एनएचएए पर 40,316 कॉल प्राप्त हुए हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साढ़े पांच सालों में एनएचएए पर सबसे अधिक कॉल उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए. इस राज्य से कुल 3,40,742 कॉल प्राप्त हुए. इस साल अब तक एनएचएए पर 19,060 कॉल आए हैं. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2016 से 2021 के बीच देश भर में अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान करने वालों की संख्या 3,06,327 थी. उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे अधिक 93,249 पीड़ितों को राहत प्रदान की गई.

एनएचएए कैसे काम करता है
यह हेल्पलाइन देश भर में हिंदी, अंग्रेजी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में टोल-फ्री नंबर '14566' पर चौबीसों घंटे उपलब्ध है. देश भर में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉयस कॉल या फि वीओआईपी करके इस हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है. यह एक वेब-आधारित स्वयं-सेवा पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध है.

हेल्पलाइन यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक शिकायत प्राथमिकी के रूप में दर्ज हो और राहत प्रदान की जाए. साथ ही सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और दायर सभी आरोपपत्रों पर निर्णय हेतु अदालतों में मुकदमा चलाया जाए. यह सब अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए.

अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में पीड़ित, शिकायतकर्ता, गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाता है. शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है. यह हेल्पलाइन एकल संपर्क बिंदु की अवधारणा को अपनाती है और इसमें एक कुशल फीडबैक सिस्टम है.

उल्लेखनीय है कि मई में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में छुआछूत और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों पर लगाम लगाने के उपाय और उपाय तैयार करने के लिए एक बैठक की थी. राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने को कहा गया था कि उनके राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी का शोषण न हो.

बैठक में विशेष पुलिस थानों की स्थापना बढ़ाने, जवाबदेही तय करने और कर्तव्य की उपेक्षा के मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया गया.

ETV Bharat Logo

