भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जन आंदोलन के रूप में उभरा NMBA

नई दिल्ली: आंकड़ों के अनुसार नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) ने भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 20.63 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस अभियान के तहत देश भर में 27.75 लाख से अधिक लोगों का उपचार और पुनर्वास किया गया है.

नशीली दवाओं की लत एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, जो व्यक्तियों, परिवारों और समग्र रूप से समाज के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करती है. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग ने क्राइम रेट की बढ़ोतरी में योगदान दिया है और समुदाय पर समग्र रूप से नकारात्मक प्रभाव डाला है. इस समस्या से निपटने के लिए रोकथाम सबसे प्रभावी तरीका साबित हुआ है.

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए प्राथमिक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है. अपनी पहलों के माध्यम से यह विभिन्न कार्यक्रमों का कोर्डिनेशन, कार्यान्वयन और निगरानी करता है, जैसे कि रोकथाम, समस्या की सीमा का आकलन, यूजर्स का ट्रीटमेंट और पुनर्वास, देखभाल और अनुवर्ती कार्रवाई. इसके अलावा जनता तक सूचना का प्रसार और समुदाय में जागरूकता को बढ़ावा देना इसमें शामिल है.

नेशनल मेडिकल एसोसिएशन की शुरुआत

मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने और नशामुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को पूरे भारत में नेशनल मेडिकल एसोसिएशन (NMBA) की शुरुआत की गई.

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ, अनुशासित और नशामुक्त युवा आबादी को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है. समय के साथ यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जो समुदायों को संगठित करता है और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में सभी हितधारकों को शामिल करता है.

डेटा एकत्र करता है एनएमबीए

एनएमबीए मोबाइल एप्लिकेशन जमीनी स्तर पर डेटा एकत्र करता है और उसे ट्रैक करता है. राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 के माध्यम से आवश्यक परामर्श और त्वरित रेफरल सेवाएं उपलब्ध हैं. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार एनएमबीए के माध्यम से कुल 20,63,51,736 लोगों तक पहुंचा जा चुका है. इनमें से 6,29,91,431 युवा और 4,14,29,794 महिलाएं शामिल हैं. इस अभियान के माध्यम से देश भर में 5,71,973 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को कवर किया गया है.