भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जन आंदोलन के रूप में उभरा NMBA

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए प्राथमिक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है.

NMBA
नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA Website)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 3:55 PM IST

नई दिल्ली: आंकड़ों के अनुसार नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) ने भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 20.63 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस अभियान के तहत देश भर में 27.75 लाख से अधिक लोगों का उपचार और पुनर्वास किया गया है.

नशीली दवाओं की लत एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, जो व्यक्तियों, परिवारों और समग्र रूप से समाज के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करती है. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग ने क्राइम रेट की बढ़ोतरी में योगदान दिया है और समुदाय पर समग्र रूप से नकारात्मक प्रभाव डाला है. इस समस्या से निपटने के लिए रोकथाम सबसे प्रभावी तरीका साबित हुआ है.

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए प्राथमिक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है. अपनी पहलों के माध्यम से यह विभिन्न कार्यक्रमों का कोर्डिनेशन, कार्यान्वयन और निगरानी करता है, जैसे कि रोकथाम, समस्या की सीमा का आकलन, यूजर्स का ट्रीटमेंट और पुनर्वास, देखभाल और अनुवर्ती कार्रवाई. इसके अलावा जनता तक सूचना का प्रसार और समुदाय में जागरूकता को बढ़ावा देना इसमें शामिल है.

नेशनल मेडिकल एसोसिएशन की शुरुआत
मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने और नशामुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को पूरे भारत में नेशनल मेडिकल एसोसिएशन (NMBA) की शुरुआत की गई.

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ, अनुशासित और नशामुक्त युवा आबादी को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है. समय के साथ यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जो समुदायों को संगठित करता है और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में सभी हितधारकों को शामिल करता है.

डेटा एकत्र करता है एनएमबीए
एनएमबीए मोबाइल एप्लिकेशन जमीनी स्तर पर डेटा एकत्र करता है और उसे ट्रैक करता है. राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 के माध्यम से आवश्यक परामर्श और त्वरित रेफरल सेवाएं उपलब्ध हैं. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार एनएमबीए के माध्यम से कुल 20,63,51,736 लोगों तक पहुंचा जा चुका है. इनमें से 6,29,91,431 युवा और 4,14,29,794 महिलाएं शामिल हैं. इस अभियान के माध्यम से देश भर में 5,71,973 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को कवर किया गया है.

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एनएमबीए की स्थापना के बाद से अब तक 27,75,807 से अधिक लोगों का उपचार और पुनर्वास किया जा चुका है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की संख्या देश भर में 755 से अधिक है, जो निःशुल्क उपचार प्रदान करते हैं.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुधवार को एनएमबीए की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुरुवार से शुरू होने वाली एक त्रि-स्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की. इसका उद्देश्य नशामुक्त भारत को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं, छात्रों और समुदाय के सदस्यों को मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में शामिल करना है.

प्रतियोगिता का समापन नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में होगा, जिसकी शोभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ाएंगे. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पूरे भारत के युवाओं, छात्रों और स्वयंसेवकों से इस परिवर्तनकारी पहल में भाग लेने का आह्वान किया है. ऑनलाइन क्विज़ 25 सितंबर को MyGov प्लेटफ़ॉर्म पर शुरू होगा.

नागरिकों से अपील है कि वे MyGov वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें और नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल हों.

'सरकार की मदद करनी चाहिए'
घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली शगुन कश्यप ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार की सक्रिय पहल की सराहना की. उन्होंने कहा, "एनएमबीए जैसी पहल समाज को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. नशीली दवाओं का दुरुपयोग हमारे समाज में एक बड़ी समस्या है, खासकर हमारे युवा इससे प्रभावित हैं. इसलिए, सभी को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करनी चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "समाज को नशा मुक्त बनाना प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है."

