बारामूला: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर, भारतीय सैनिक दृढ़ संकल्प और दूरबीन से कहीं बढ़कर, किसी और चीज के साथ चौकसी कर रहे हैं. यह है नई और युद्ध-परीक्षित तकनीक का मिश्रण - 'त्रिनेत्र ड्रोन'.

नियंत्रण रेखा कोई सामान्य सीमा नहीं है. नियंत्रण रेखा दक्षिण एशिया के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों से होकर लगभग 740 किलोमीटर तक फैली है. खतरा हमेशा बना रहता है, संघर्ष विराम उल्लंघन, घुसपैठ की कोशिशें और स्नाइपर फायरिंग एक निरंतर वास्तविकता है. इसी वजह से सेना के हथियार और निगरानी उपकरण हल्के, मजबूत और कुशल बनाए गए हैं.

असॉल्ट राइफल

AK-203 राइफल लंबे समय में ही अधिकांश इकाइयों के लिए मानक बन चुकी है. कलाश्निकोव डिजाइन पर आधारित, लेकिन समकालीन युद्धक्षेत्र स्थितियों के लिए मॉडिफाइड, यह 7.62×39 मिमी कारतूस का उपयोग करती है और कीचड़, पानी और ठंड को सहन करने के लिए जानी जाती है.

नियंत्रण रेखा पर तैनात जवान (ETV Bharat)

हालांकि असॉल्ट राइफलों का प्रारंभिक बैच रूस से आयात किया गया था, लेकिन अब अधिकांश राइफलें भारत-रूस संयुक्त कार्यक्रम के तहत अमेठी (उत्तर प्रदेश) के एक कारखाने में निर्मित की जा रही हैं. निर्माण प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई और 2025 के अंत तक पूरी तरह से स्वदेशी होने की उम्मीद है. 48,000 से अधिक राइफल का पहले ही उत्पादन किया जा चुका है और जल्द ही 7,000 और राइफल आएंगी.

नियंत्रण रेखा पर तैनात जवान (ETV Bharat)

इसके साथ ही SIG-716 भी है. यह अमेरिकी बंदूक भारत की पुरानी INSAS राइफलों से भी बड़ा 7.62 मिमी का कारतूस दागती है. SIG ज्यादा शक्तिशाली है और लंबी दूरी पर ज्यादा सटीक निशाना लगाती है. यही खूबियां इसे खुली घाटियों या चट्टानी चोटियों पर दुश्मनों से लड़ने वाले सैनिकों के बीच पसंदीदा बनाती हैं. पुरानी AK-47 आज भी मौजूद है क्योंकि सैनिक इसकी विश्वसनीयता और सरलता को महत्व देते हैं. नियंत्रण रेखा पर गश्त के कठिन माहौल में, एक आजमाया हुआ बैकअप, नवीनतम उपकरणों की तुलना में सोने के बराबर हो सकता है.

नियंत्रण रेखा पर तैनात जवान (ETV Bharat)

स्नाइपर और मार्क्समैन राइफल्स

जब किसी मिशन पर सैकड़ों मीटर की दूरी से सटीकता की जरूरत होती है, तो सैनिक ड्रैगुनोव एसवीडी (Dragunov SVD) जैसे हथियारों पर निर्भर होते हैं. यह रूसी अर्ध-स्वचालित स्नाइपर राइफल दशकों से काम आ रही है, जिसमें सटीकता खोए बिना तेजे से फॉलो-अप शॉट लगाने की क्षमता है.

नियंत्रण रेखा पर तैनात जवान (ETV Bharat)

फिर साको टीआरजी-42 है, एक फिनिश बोल्ट-एक्शन बंदूक है, जो .338 लापुआ मैग्नम कारतूस का इस्तेमाल करती है. यह सिर्फ एक स्नाइपर राइफल ही नहीं, बल्कि खुले पहाड़ी इलाकों के लिए लंबी दूरी की काउंटर-स्नाइपिंग और टोही हथियार है. इस बंदूक की अचूक सटीकता ने इसे उन जगहों पर एक भरोसेमंद साथी बना दिया है जहां हर गोली मायने रखती है.

त्रिनेत्र ड्रोन

हाल ही में, सेना ने नियंत्रण रेखा पर अपनी निगरानी को एक नया मोड़ दिया है: मानवरहित हवाई निगरानी. त्रिनेत्र श्रृंखला के मानवरहित हवाई वाहन यानी ड्रोन, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, टोही और लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अब सीमा के उन हिस्सों में गश्त करते हैं जहां दृश्यता कम होती है या जमीन से गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता है.

नियंत्रण रेखा पर त्रिनेत्र ड्रोन के साथ भारतीय सेना का जवान (ETV Bharat)

ये ड्रोन, जिनका नाम संस्कृत में 'तीसरी आंख' के लिए प्रयुक्त शब्द त्रिनेत्र पर रखा गया है, कमांड सेंटर्स तक एचडी वीडियो प्रसारित करने, घुसपैठ के रास्तों पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और यहां तक कि स्नाइपर या तोपखाने की गोलाबारी का भी सटीक पता लगाने में सक्षम हैं. रात्रि-दृष्टि और तापीय पेलोड के साथ, त्रिनेत्र ड्रोन सर्दियों में विशेष रूप से प्रभावी रहे हैं, जब बर्फीले तूफान गश्ती मार्गों को काट देते हैं और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है.

नियंत्रण रेखा पर हवा में मंडराता हुआ त्रिनेत्र ड्रोन (ETV Bharat)

अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए, ये ड्रोन एक पूर्व चेतावनी कवच प्रदान करते हैं, जो राइफल रेंज में पहुंचने से पहले ही किसी गतिविधि का पता लगा लेते हैं. ये सैनिकों को सिर्फ टोही के लिए खुले इलाकों में तैनात करने के खतरे को भी खत्म करते हैं, जिससे ये बल को कई गुना बढ़ा देते हैं.

